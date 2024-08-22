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С мыслями о вечном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья взялись за решение глобальных проблем жизни сограждан. О новых остановочных павильонах, которые получили шанс стать украшением улиц города, мы уже писали. Теперь о том, что когда-нибудь коснется каждого…

На заседании Комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии парламентарии рассмотрели вопросы, касающиеся содержания, обустройства и инвентаризации общественных кладбищ. Тема вечная… загляните в любую соцсеть и поймете – идеальных мест захоронения в Архангельске просто нет. Жить циклична – от роддома до погоста… тут уж никуда не деться.

В зимний период ситуация на кладбищах обостряется (как и народное недовольство), на что обратил внимание губернатор Цыбульский на встрече с архангелогородцами. Особенно много нареканий к Вологодскому (центральному) кладбищу

Самые проблемные места – подтопление могил и мусор. Представитель мэрии Николай Худяков сообщил, что решение первой проблемы найдено - кладбище планируется подключить к системе водоотведения через ливневую канализацию. Все (как всегда) упирается в финансирование, а это 40 млн рублей.

Свое видение скорейшего решения проблемы представил спикер городского парламента Иван Воронцов:

- Понятно, что озвученная вами сумма в несколько десятков миллионов рублей довольно большая. Тем не менее, вы можете начать работу по созданию Дирекции кладбищ поэтапно. Тем более, финансирование по муниципальным контрактам окружных администраций перейдет к вам. Надо наводить порядок на общественных кладбищах. У вас есть хороший пример - проводимая инвентаризация мест захоронений. Начали пару лет назад, озвучены планы еще на пару лет, но в итоге за счет такой поэтапной работы у города будет полное понимание, визуализация всех захоронений на общественных кладбищах.

Также был рассмотрен вопрос создания воинского мемориала бойцам СВО на территории кладбища «Валдушки».

Ну и далее…

Хорошо, когда в городском парламенте заседает ответственный за освещение города… что называется – далеко ходит не надо.

По следам многочисленных жалоб от населения, улучшено освещение в квартале, ограниченном улицами Смольный Буян, Ленинградский проспект и Коммунальная. Подрядчик работ в лице МУП «Горсвет» смонтировал более 30 светодиодных светильников и проложил 500 метров питающих линий на территориях восьми домов.

К слову, Улица Смольный Буян на участке от Ленинградского проспекта до городского ГИБДД впервые была оборудована наружным освещением.

Депутат Александр Гурьев, он же директор вышеуказанного муниципального предприятия:

- Хорошая освещенность дворовых территорий и проездов — это основа комфорта и удобства для жителей нашего микрорайона!

Инициаторами работ выступили депутаты Сергей Чанчиков и Ольга Шананина.

В Архангельске проходит замена «парка» домовых лифтов, проводимая силами регионального Фонда капремонта. Депутат Александр Гурьев взял на себя труд контролировать качество работ. Его отчет:

- Шесть подъездов по девять этажей по адресу улица Воскресенская, 100, а это значит, что 225 семей получили надёжные и комфортные лифты отечественного производства от Щербинского лифтостроительного завода. Особенно радует высокое качество сборки, используемых материалов и деталей. Гарантия на лифт составляет 18 месяцев, а на работы — 5 лет.

05 октябрь 14:00 | : Горячая тема / Политика

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