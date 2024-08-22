Остановкам, которым быть. Депутаты АрхГорДумы рассмотрели проблему со всех сторон

Остановки общественного транспорта – постоянный объект критики не только со стороны горожан, но и руководства области на протяжении многих лет. Должны они защищать от непогоды или использоваться как рекламные стенды и заодно снабжать розничной мелочевкой пассажиров – спорам вокруг этого не один десяток лет.

Эту проблему обсуждали на заседании комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии, куда пригласили заинтересованные персоналии.

Пояснения по теме дал директор департамента транспорта, транспорта и городской инфраструктуры городской администрации Максим Шемелин. Он сообщил, что в Архангельске насчитывается около 430 остановок, 40 из которых не имеют павильонов. В связи с текущим финансированием их установка не планируется, а средства выделяются только на текущее содержание.



Главы территориальных округов представили информацию о текущем содержании остановочных павильонов перед депутатами. Несмотря на то, что окружные администрации не получают жалоб на состояние остановок, граждане жалуются на рисунки, надписи и расклейку объявлений.



«Мы оперативно передаём все выявленные факты в профильный департамент городской администрации, включая замену урн на остановках. Хочу отметить, что в выявлении фактов незаконного размещения рекламы и состояния остановок нам помогают активисты», — рассказал депутатам глава Майской горки Андрей Попов.



Депутат Максим Хохулин поднял вопрос о статистике фактов вандализма и применении административных штрафов. Краткую статистику привёл Павел Казанцев, начальник городского управления МВД России. По его словам, в текущем году было зарегистрировано 8 случаев правонарушений, два из которых привели к уголовным делам.

Депутаты подняли вопрос о чистоте остановочных павильонов.



«Есть яркий пример — новый павильон на пересечении улиц Гагарина и проспекта Советских космонавтов. Выделено специальное место в павильоне для размещения доски объявлений. Прошу предусмотреть такой вариант не только для новых, но и рассчитать возможность размещения на других автобусных павильонах», — отметил председатель городской Думы Иван Воронцов



Кроме того, спикер городской Думы поделился информацией об инициативе внесения изменений в областной закон о штрафах для распространителей незаконной рекламы на остановках. По ней предполагается ввести штрафы на нерадивых распространителей рекламы.



По информации администрации города, мастер-план Архангельской агломерации предусматривает финансирование для решения одной из острых проблем города — установки новых современных и красивых остановочных комплексов для ожидания общественного транспорта.



Эта проблема существует давно, и для её решения требуется значительное финансирование. Жители города настойчиво требуют её решения. Замечательно, что федеральный центр готов решить эту задачу для Архангельска, выделив средства на покупку 200 остановочных павильонов.



Депутаты задали вопросы о том, где будут установлены новые павильоны, как они будут содержаться и что будет со старыми.



«Даже в центральных частях города на остановках нет остановочных павильонов или, если они есть, то выглядят непривлекательно, например, на улице Тимме, дом 16 или на перекрёстке Тимме/Воскресенская (со стороны банка). Кто будет содержать новые павильоны, есть ли какой-то план действий?» — спросила Ксения Корюкина.

Городские депутаты рассмотрели перспективы установки современных остановочных павильонов. Они предложили несколько вариантов.



Например, Александр Гурьев предложил государственно-частное партнёрство для установки и обслуживания павильонов. Он считает, что благодаря усилиям городских властей в Архангельске могут появиться 200 новых остановочных павильонов.



Однако после установки такого количества красивых павильонов возникнет потребность в качественном обслуживании и ремонте. Это потребует значительных бюджетных средств, поэтому уже сейчас нужно продумать все возможные варианты содержания и источники финансирования.



Ксения Корюкина предложила использовать муниципальные остановочные павильоны для размещения коммерческой рекламы. Представители городской администрации сообщили, что установка и сдача в аренду остановочных павильонов невозможны, так как, согласно федеральному закону, остановочный пункт является элементом обустройства автодороги, а павильон — дорожным сооружением.



Представитель коммерческой организации, которая использует остановочные павильоны под рекламу, рассказал на совещании об опыте взаимодействия с городскими властями и возможности установки видеонаблюдения для снижения уровня уличной преступности.



Александр Назаренко поддержал идею коллег о наведении порядка на остановочных павильонах и предложил просчитать все возможные варианты. Он подчеркнул важность соответствия павильонов современным стандартам и продолжения оснащения остановок видеонаблюдением для предотвращения правонарушений.



По мнению председателя комиссии Михаила Иванова, остановочные павильоны, безусловно, должны отвечать современным стандартам.



«Важно продолжать устанавливать камеры наблюдения на остановках для предотвращения правонарушений. Первостепенное значение имеет бережное использование и поддержание внешнего вида павильонов, что, в свою очередь, улучшит комфорт пассажиров во время ожидания общественного транспорта. Надеюсь, что в ближайшее время профильные департаменты городской администрации предложат ряд вариантов и ответят на вопросы и задачи, которые были поставлены участниками заседания, и мы снова вернёмся к обсуждению», — подытожил обсуждение вопроса Михаил Сергеевич.