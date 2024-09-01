Выход Белькова. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей сессионной неделе депутаты занимались не менее важными повседневными делами. И еще неизвестно, где больше отдача…

Как мы помним, в самом начале первой осенней сессии депутатам городского парламента был представлен их новый коллега – Алексей Бельков от «Единой России», в обычной жизни руководитель МУП «Чистый город». Который без долгих размышлений с закатанными навечно рукавами взялся за исполнение обязанностей народного избранника.

В частности, подготовка Соломбальского округа к скорым дождям и холодам. Рассказывает Алексей Бельков:

- 25 сентября на сессии мои коллеги подняли аналогичную проблему с остановками на Левом берегу, и выяснилось, что в городском департаменте транспорта пока нет средств на ремонт остановок, и неизвестно, когда они появятся. Однако, вопрос необходимо решить. Сегодня я пообщался со специалистами из профильного департамента городской администрации и «Мезенского дорожного управления», и мы нашли точечное решение. Ремонт будет проведён на следующей неделе, материалы уже будут у подрядчика. Мы будем контролировать процесс и сообщим отдельно о выполнении работ. Также проконтролировал процесс завершения основания дома на улице Петрова, который был признан аварийным. Хочу поблагодарить бригаду УК ЖКС за оперативность, обязательность и настойчивость в работе. Они установили семь опор, несмотря на сложные условия: слабое освещение и мягкие болотистые грунты. Спасибо, ребята! Работа сделана, но после ремонта мы вместе с УК будем контролировать состояние городских опор, как это было с домом по адресу Маслова, 14к2.

Выражение «лиха беда начало» здесь не подходит. Где вы беду увидели?!

Целая группа городских парламентариев проверила состояние Архангельска в канун прихода настоящего осеннего ненастья.

В составе группы Александр Гурьев, Кристина Саблина и Александр Назаренко. Они проверяли состояние дороги у дома №9 по улице Дзержинского, аналогичный объект у детского сада № 147 (в районе ул. К. Либкнехта), а также ремонт ступеней на крыльце ЗАГСа по Воскресенской.

Все объекты привязаны к программе «Комфортное Поморье». О дороге в детсад высказалась Кристина Саблина:

- Этот проезд социально важен — ребёнок идёт в детский сад. Нужно, чтобы он комфортно шёл в детский сад, мамочка комфортно могла его отвести, родители могли нормально проехать. Поэтому этот проезд был отремонтирован в первую очередь.

Ну, а депутату от Цигломени Наталье Братиной пришлось заниматься столбом, бьющим током. Тоже, знаете ли…

Если управляющие компании забили (сами знаете, что) народ идет к своему избраннику. Рассказ последнего:

- Утром я сделала контрольный звонок, а днём получила от жителей фото со словами благодарности. Проблема была устранена, и беды не случилось. Жители часто обращаются с просьбами повлиять на управляющие компании и помочь решить их проблемы. Однако часто управляющие компании просто не реагируют на жалобы и требования жильцов подведомственных им домов. Поведение компаний можно понять, если речь идёт о незначительных просьбах, выполнение которых может подождать. Но бывают и такие ситуации, которые требуют немедленного вмешательства.

А теперь представим, что от удара током серьезно пострадал ребенок. Депутат советует горожанам не стесняться и обращаться в прокуратуру с жалобой на нерадивые управляшки, не дожидаясь серьезных трагедий.