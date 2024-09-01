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Время встречать, время прощаться. На то и сессия

Сегодня в Архангельске в рабочем порядке прошла очередная сессия городского парламента 28-го созыва.

Начало нового политического сезона – это всегда интригующе. Обозначим основные вехи.

Алексею Белькову, победившему на довыборах, вручили соответствующие регалии - удостоверение и нагрудный знак, и приняли в дружный депутатский коллектив.

Справочно:
 Новенький родился в 1979 году, имеет высшее информационно-техническое образование, в настоящее время возглавляет МКУ «Чистый город». Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кое-кто прочит Алексея Васильевича в следующие мэры Архангельска, но это, конечно, не более, чем шутка.

Для сохранения баланса эмоций депутаты попрощались с Виталием Морозковым, единственным коммунистом в нынешнем созыве. Об этой пока полудетективной истории читайте здесь.

Далее народные избранники щедрой рукой ввели новый туристический налог, который гости нашего города будут обязаны уплатить в размере не более 1% от стоимости проживания в сутки. Говорят, это даст городской казне 6 дополнительных млн рублей, которые лишними явно не будут. Вишенка на торте – деньги целевым порядком пойдут на туристическую инфраструктуру города.

Комментарий от Сергея Чанчиков:

- Насколько будет эффективно применяться туристический налог сможет показать лишь время. С одной стороны - это дополнительные доходы, но их размер не такой значительный, чтобы существенно повлиять на развитие туристической привлекательности города. Будем надеяться, что полученные средства будут направлены в первую очередь не на ремонт тротуаров или освещение, а на развитие точек притяжения. Например, установку малых архитектурных форм, арт-объектов и прочее. На то, ради чего к нам едут гости из других городов и регионов.

Далее парламентарии согласовали включение ряд объектов недвижимости в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. В этот список вошли помещения, расположенные по адресам:
 * Новгородский проспект, 30;
 * Улица Победы, 73, строение 1;
 * Участок причала №109 на Красной пристани.

 Также, в соответствии с действующим законодательством, в областную собственность будет передано имущество, ранее предоставленное в аренду Архангельской детской библиотеке имени А.П. Гайдара и Отряду государственной противопожарной службы №20. В свою очередь, городская Администрация планирует принять на свой баланс объекты инженерной инфраструктуры лечебно-диагностического корпуса областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова.

А еще ТОСы как символ самоорганизации граждан.

Новый ТОС будет создан жителями домов № 194, 200, 202, 204, 202к1 по проспекту Ломоносова и № 21 и 23 по улице Попова. Конференция состоится 5 октября в 13:00 во дворе дома № 200 по пр. Ломоносова.

 От Архангельской городской Думы на это мероприятие делегированы депутаты Максим Хохулин и Александр Кузнецов.

25 сентябрь 16:08 | : Горячая тема / Политика

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