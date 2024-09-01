Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Посол Рыцарт в Холмогорах

В фондах Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина хранится гравюра (на фото) под названием «Начало торговых сношений Англии с Россией, 1553 год. Встреча Ченслера в Холмогорах». Автор рисунка - Штейн Р. Ф., гравер - Дзедзиц П. Размеры: 278x190 мм. Год создания – 1885.

 В Двинской летописи о событии, отражённом на гравюре, говорится: «Прииде корабль с моря на устье Двины реки и обославься: приехали на Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним гости».

 24 августа 1553 года корабль «Эдуард Бонавентура» бросил якорь у селения Нёнокса. Затем англичане пристали к Николо-Корельскому монастырю, от которого Ченслер и его спутники на малых судах отправились в Холмогоры (тогда ещё Колмогоры), где находился центр административной, военной и церковной власти Двинской земли. Не сохранились, к сожалению, письменные свидетельства о деталях встречи и пребывания англичан в Колмогорах в 1553 году. Нет их и в «Книге о великом и могущественном царе России и князе Московском», написанной впоследствии Ричардом Ченслером. Фрагмент из неё:

 «Русские — отличные ловцы семги и трески; у них много масла, называемого нами ворванью, которая большею частью изготовляется у реки, называемой Двиной. Они производят ее и в других местах, но не в таком количестве, как на Двине. Они ведут также крупную торговлю вываренной из воды солью. В северной части страны находятся места, где водится пушнина — соболя, куницы, молодые бобры, белые, черные и рыжие лисицы, выдры, горностаи и олени. Там добывают рыбий зуб; рыба эта называется морж. Ловцы ее живут в месте, называемом Пустозеро (Postesora), и привозят рыбий зуб на оленяхв Лампожию (Lampas) на продажу, а из Лампожии везут в место, называемое Колмогоры (Colmogro), где бывает в Николин день большая ярмарка».

 Весной 1554 года Ченслер после встречи с царём Иваном IV Васильевичем Грозным, получив грамоту на беспошлинную торговлю в русских землях, вернулся в Англию. Там в 1555 году учреждена «Московская компания», которая уже в 1557 году основала в Холмогорах фабрику для изготовления канатов из пеньки. Здесь же появился один из Английских дворов. В конце XVI века английские купцы имели в Холмогорах лавки, склады, землю и богатые дома.

 В 1998 году в Северодвинске на набережной острова Ягры установлен памятный знак в честь прибытия Ричарда Ченслера. И всё-таки надо признать, что Холмогоры в этом важном событии, а затем и в организации торговых сношений Англии с Россией сыграли важную роль, которую следует отметить. 

 Каким образом? 

Это могут быть интересные местным жителям и туристам историческая реконструкция давнего события и модный ныне квест, установка памятного знака или даже полноценного памятника и т.д. Решение за холмогорцами. 

 Пусть Ричард Ченслер вновь послужит на благо Поморья.

 Александр Чашев

22 сентябрь 10:00 | : Горячая тема / Общество

Главные новости


В плену загадок истории Подвинья. Дославянский период.
От любви до покера. «Поедем с тобой в Макао» Романа Михайлова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (242)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20