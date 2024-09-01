Посол Рыцарт в Холмогорах

В фондах Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина хранится гравюра (на фото) под названием «Начало торговых сношений Англии с Россией, 1553 год. Встреча Ченслера в Холмогорах». Автор рисунка - Штейн Р. Ф., гравер - Дзедзиц П. Размеры: 278x190 мм. Год создания – 1885.

В Двинской летописи о событии, отражённом на гравюре, говорится: «Прииде корабль с моря на устье Двины реки и обославься: приехали на Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним гости».

24 августа 1553 года корабль «Эдуард Бонавентура» бросил якорь у селения Нёнокса. Затем англичане пристали к Николо-Корельскому монастырю, от которого Ченслер и его спутники на малых судах отправились в Холмогоры (тогда ещё Колмогоры), где находился центр административной, военной и церковной власти Двинской земли. Не сохранились, к сожалению, письменные свидетельства о деталях встречи и пребывания англичан в Колмогорах в 1553 году. Нет их и в «Книге о великом и могущественном царе России и князе Московском», написанной впоследствии Ричардом Ченслером. Фрагмент из неё:

«Русские — отличные ловцы семги и трески; у них много масла, называемого нами ворванью, которая большею частью изготовляется у реки, называемой Двиной. Они производят ее и в других местах, но не в таком количестве, как на Двине. Они ведут также крупную торговлю вываренной из воды солью. В северной части страны находятся места, где водится пушнина — соболя, куницы, молодые бобры, белые, черные и рыжие лисицы, выдры, горностаи и олени. Там добывают рыбий зуб; рыба эта называется морж. Ловцы ее живут в месте, называемом Пустозеро (Postesora), и привозят рыбий зуб на оленяхв Лампожию (Lampas) на продажу, а из Лампожии везут в место, называемое Колмогоры (Colmogro), где бывает в Николин день большая ярмарка».

Весной 1554 года Ченслер после встречи с царём Иваном IV Васильевичем Грозным, получив грамоту на беспошлинную торговлю в русских землях, вернулся в Англию. Там в 1555 году учреждена «Московская компания», которая уже в 1557 году основала в Холмогорах фабрику для изготовления канатов из пеньки. Здесь же появился один из Английских дворов. В конце XVI века английские купцы имели в Холмогорах лавки, склады, землю и богатые дома.

В 1998 году в Северодвинске на набережной острова Ягры установлен памятный знак в честь прибытия Ричарда Ченслера. И всё-таки надо признать, что Холмогоры в этом важном событии, а затем и в организации торговых сношений Англии с Россией сыграли важную роль, которую следует отметить.

Каким образом?

Это могут быть интересные местным жителям и туристам историческая реконструкция давнего события и модный ныне квест, установка памятного знака или даже полноценного памятника и т.д. Решение за холмогорцами.

Пусть Ричард Ченслер вновь послужит на благо Поморья.

Александр Чашев