В плену загадок истории Подвинья. Основание Архангельска.

Прочитав статью краеведа и большого любителя истории Архангельска Михаила Силантьева («А был ли юбилей?»), где он поднимает вопрос о правильности даты праздновании юбилея города, решил ответить, так сказать, в историческом ключе.

Действительно Иван Грозный 4 (14) марта 1583 подписал Указ предписывавший московским воеводам Петру Афанасьевичу Нащокину и Алексею Никифоровичу Залешанину-Волохову в кратчайший срок построить на мысе Пур-Наволок крепость: «…город делать на том месте и по той мере, по росписи и чертежу, какову есть роспись и чертеж к вам прислали, наспех, теми посошными людьми, которую посоху к тому городовому делу есмя указали…»

Михал Сергеевич тут формально прав – по существующей практике, датой с которой идет летоисчисление основания города, монастыря и т.д., считается первое упоминание его в документах.

Однако, если посмотреть на эту проблему по существу – такай подход применим к уже существующим строениям, которые на момент их упоминания построены.

С Архангельском это не проходит – первый Указ Ивана Грозного от 1583 года, рассматривает лишь указание построить город по существующим чертежам. Подчеркиваю – города еще не было.

Как можно считать датой основания города этот Указ?

В 1583 году, летом, начали строить городище, а это прежде всего ограда, стена вокруг Михаило- Архангельского монастыря и других хозяйственных и жилых построек. (Городом в то время считали только огороженную территорию, без ограды любое построение не считалось городом, а лишь поселением. Кстати, первым городом на Подвинье был Орлецкий городок, которого нет уже более 600 лет, вторым Холмогорский городок, который был огорожен позднее, и ко времени основания Архангельска уже утратил этот статус, т.к. ограждения, построенные новгородцами в конце 14 века разрушились полностью).

Строительство города затянулось на год, и это только то, что огородили стеной. Строительство жилья затянулось еще на три года, лишь в 1587 году туда переселили 12 семейств из близлежащих поселений, чтобы усилить статус городища.

Лишь 28 июня 1584 года был подписан Указ об основании города (Тогда его назвали Новохолмогоры) как существующего городища.

Поэтому дата юбилея Архангельска правильно считать с 28 июня 1584 года!

В октябре 1984 года, в прекрасный солнечный день, в кабинете ректора Архангельского пединститута, Куратова Анатолия Александровича, великого ученого и краеведа, мы, студенты исторического факультета, были на практическом занятии по изучению документов по древнеславянской письменности. Так вот, изучали мы письмена на примере грамоты Ивана Грозного об плане основания Архангельска от 1583 года. Анатолий Александрович раздал каждому из нас эту грамоту, распечатанную на офсетной бумаге с оригинальным текстом. Эту грамоту я храню до сих пор.

Хочу рассмотреть вопрос о причинах появления Архангельска, а это весьма занимательная история.

За 30 лет до этого события, случилась необычная история – в Подвинье приплыл английский путешественник Ричард Ченслер.

Целью этого путешествия был поиск морских путей в Индию и Китай. Опираясь на ошибочные карты предыдущих исследователей. Они пытались найти северную реку Обь, по которой намеревались попасть в большое озеро (возможно Байкал), где и находился по их представлениях Китай.

Однако, судьба распорядилась по-своему. Из трех кораблей отправившись в путь, только Ченслер, который не был руководителем экспедиции, а лишь капитан одного из кораблей, вошел в Белое море на корабле «Эдуард Бонавентура». Остальные погибли, во время зимовки на Кольском полуострове (стоит добавить, что после шторма, не найдя корабль Ченслера, они отправились на северо-восток и дошли до Новой Земли, но дальше не пошли, т.к на одном из кораблей обнаружилась течь, после этого они пошли на юг, дошли до материка и затем поли обратно на запад, где дошли до Кольского полуострова).

24 августа 1553 года «Эдуард Бонавентура» вошёл в Двинский залив и бросил якорь у Летнего берега, напротив селения Нёнокса. От местных жителей, изумлённых появлением большого корабля, англичане узнали, что эта местность является не Индией, а Россией.

Отсюда англичане отправились к острову Ягры и пристали к берегу в бухте св. Николая, недалеко от Николо-Корельского монастыря (где впоследствии был основан город Северодвинск). Англичане объявили, что имеют от английского короля письмо к царю и желают завести с русскими торговлю ( что было неправдой, но авантюрист Ченслер решил играть по своему). Начальники Двинской земли немедленно отправили гонца к царю Иоанну Грозному, который пригласил Ченслера в Москву.

Для русского царя посещение англичан было настоящим подарком, поскольку из-за войны со Швецией и Польшей за обладание Ливонией он нуждался в технической и военной помощи. Весной 1554 года Ченслер был отпущен Иоанном с грамотой на беспошлинную торговлю с Россией.

На следующий год Ричард Ченслер снова отправился в Московию на двух кораблях. В 1556 году Ченслер отплыл в Англию с четырьмя богато нагруженными кораблями, вместе с русским посланником Осипом Непеей и русскими купцами Феофаном Макаровым и Михаилом Григорьевым. Но флотилия Ченслера была рассеяна сильной бурей, из четырех кораблей лишь один достиг Лондона, три остальных погибли: один у берегов Норвегии, другой — в виду Тронхейма, а третий, на котором находились Непея и сам Ченслер, 10 ноября разбился у берегов Шотландии. Ченслер утонул при этом кораблекрушении; погибли все товары и подарки для королевы. Русское же посольство спаслось, было принято королевой Марией и с богатыми дарами и грамотой от неё благополучно вернулось назад.

После этих событий, нужно было организовать торговлю между Английским государством и Московией. Поэтому первое место торговли, Николо-Карельский монастырь и Холмогоры не подходили из-за их географического расположения (у Николо-Карельского монастыря не было рядом большой реки, а в то время это основной путь, а Холмогоры не подходили – далеко были от моря и мелководья).

Решили торговать, используя более выгодное расположение Михаило- Архангельского монастыря, там и были построены английские и голландские фактории.

Вот так и пошла торговля, 30 лет, пока не понадобилось защитить это место, поэтому и решили поставить Архангельск.

К слову сказать, монастырь располагался на берегу Северной Двины в районе мыса Пур-наволок, где сейчас улица Воскресенская выходит на набережную, там соответственно и была поставлена памятная доска, у которой и сфотографировался Михаил Силантьев для своей статьи.

Поэтому, для меня как историка было крайне удивительно, что в 2013 году на набережной в районе улицы Урицкого у дома быта «Чайка», был поставлен монумент в форме открытой книги, где было указано, что в этом месте был основан город Архангельск и приведена выдержка из грамоты Ивана Грозного, правда , этим летом эта доска загадочным образом исчезла, то ли ее украли, то ли поняли историческую ошибку и демонтировали, не понятно, власти хранят молчание.

Действительно в 1636 году, монастырь сгорел полностью и его решили не восстанавливать, а перенести на другое место – в район улицы Урицкого и железнодорожного моста.

Место, где располагался монастырь, решили отдать под торговлю, где и возвели Гостиные дворы.

Двинская земля хранит еще много тайн, ведь появление Ричарда Ченслера и основание Архангельска, это было не первое открытие «окна в Европу», северяне давно торговали с Европой, в основном с норвегами и немцами из ганзейской лиги, просто тогда не было таких коммуникаций, как сейчас, и многие просто не знали о том, что хорошо знали другие.

Еще в 890 году норвежский путешественник Оттар, по указанию английского короля Альфреда Великого посетил берега Северной Двины и оставил описание «Великого и густонаселённого народа», правда это были не русские…

Но, это уже другая история, про которую я расскажу в ближайшее время.

А в заключении, хочу поведать о моем разговоре с моим однокурсником по историческому факультету пединститута, Беличенко Алексея известного археолога, по поводу тайн Подвинья.

- Алексей, много еще тайн хранит Поморье?

- Много, их так много, что могут полностью изменить наше представление об нашей истории сегодня.

- Когда они нам приоткроются?

- Знаешь, наши «начальники», совсем не хотят ничего узнать. Приведу один пример. Несколько лет назад, уже давненько, мы проводили раскопки на территории близ Драмтеатра, где сейчас стоит новый корпус. Так вот, нашли хорошо сохранившейся могильник, а в одном месте похороненную молодую девушку с ярко-рыжими волосами.

- Ты видел на севере, среди поморов девушек с такими волосами? Маловероятно, а вот среди норвегов их много встречаются.

- И что вы узнали?

- А ничего, чтобы не задерживать строительство тогдашний губернатор, у него еще позывной был «Якут», пришлый товарищ, приказал все вывести на свалку. Тогда вывезли несколько Камазов артефактов, поэтому мы так и не узнали кто была эта девушка.

- Да ты что.

- А сейчас идут работы в зоне Поморская – Обводный – Ломоносова, исторический центр города, было малоэтажное строительство, глубоко не копали, наверняка много было интересного. Только нет такой больше политики проводить археологическую подготовку.

И действительно, года два назад, проводились какие-то работы на перекрестке Урицкого- Обводный, напротив магазина электрики, копали глубоко – метров 5 а, то и более. Я человек любопытный – заглянул в яму и обомлел, а там остатки деревянного сруба. Спрашиваю у рабочих:

– не находили ли они чего?

- находили, монетки, ложки. посуду, но все выкинули...

Как Вы понимаете, мы потеряли безвозвратно еще одну неизвестную страницу нашей истории.

Михаил Скоморохов