Остановите Милонова!

К определённым датам у ряда депутатов разных уровней случается политическое обострение.

В нашем случае этой датой стало безобидное 2 сентября – начало учёбы, когда первое выпадает на воскресенье. Как известно, самая наболевшая проблема российского школьного образования – оставаться в зоне ЕГЭ или вернуться к старой системе персональной сдачи экзаменов.

Адепты первого варианта настаивают на том, что при обезличенном тестировании у простых учащихся из провинции больше шансов поступить в престижные столичные вузы. И по окончанию не вернуться в родные края, что обычно и происходит… но это уже вопрос ко всей государственной системе.

Противники современной тестовой формы напирают на то, что последние годы обучения школьников буквально натаскивают на «угадайку» в ущерб фундаментальным знаниям и сызмальства лишают творческой индивидуальности и привычки мыслить логически. От себя автор этих строк может сказать, что родись он лет на сорок позже, до сих пор сдавал пресловутое ЕГЭ до того момента, пока повезёт – даже на экзамене по химии вылезал за счёт артистизма, полчаса в красках рассказывая приёмной комиссии, как ржавеет гвоздь в воде (вопрос в билете – коррозия металлов).

Короче, вопрос с отменой Единого Государственного настолько многолик и неоднозначен, что ещё немало законодательных копий будет поломано. И разговоры вокруг этой проблемы идут с нулевых, от переизбрания действующего президента страны до следующего переизбрания. Для хайпа требуется что-то посвежее.

Звание главного хайполова нижней палаты российского парламента уже второй созыв подряд гордо несёт Виталий Милонов. Просто перечислять его скандальные законопроекты, которые он выдаёт с пулемётной скоростью, вот уж воистину «бешеный принтер», никакого рабочего времени не хватит. Причём в Госдуму Виталий Валентинович проходит по одномандатному округу интеллигентнейшего и культурнейшего Санкт-Петербурга… непостижимая загадка или печальная тенденция?

Сей государственный муж (отец 6 детей, из которых трое приёмных) в самом расцвете политических сил 50 лет от роду, вышел с инициативой вернуться к школьной форме старых образцов. Да, именно во множественном числе – имеется ввиду советские фасоны разных лет выдержки и российской империи до октябрьского переворота. Конечно, ему бы желательно с ремнями и с кокардами на фуражках (с сапогами вообще мечта)… но не будет ли слишком вычурным?

Идея в чём? В единообразии в масштабах всей страны. Сейчас практически все школы ввели внутренний единый стиль, который, к слову, не отменяет индивидуальных решений и вставок (важная оговорка – и не бьёт по родительскому карману), вольная многоцветица лихих 90-х ушла в прошлое. Как правило, это стильные пиджаки (жакеты) и брюки (юбки) из разного цвета тканей. И почти обязательно жилетка… так в моё время одевались в театр мальчики из приличных семей. При этом каждое учебное заведение сохраняет своё индивидуальное лицо по типу элитарных клубов на враждебном Западе.

Именно это, по логике вещей, и раздражает депутата-патриота, ему по душе стиль милитари, когда все школьники могучей страны, если и не на одно лицо, то на одну спину. В такой серой форме я пошёл в свой первый класс в далёком 66-ом году. Старорежимная бабушка, увидев любимого внука в подобном прикиде, тихо всплакнула – «на арестантика похож». И тот уродливый, клеёнчатый ранец с острыми углами довершал полную картину «начала пути в светлое коммунистическое будущее».

Что было прикольного в том фасоне? Катышки, которые появлялись на брюках уже после двух месяцев носки (специальные машинки для их уборки ещё не изобрели). Их было так весело поджигать спичкой, хрен с ними, с подпалинами.

Моему году повезло. Переход на новую, синюю форму мы застали на пороге выпускного класса и получили милостивое разрешение дохаживать в «штатском». Но с условием «никаких джинсов», воспринимавшихся в той идеологической парадигме как элемент «пропаганды капиталистического образа жизни». Ничего, пережили и это. Все школьники Страны Советов из серых и чёрно-коричневых (девичья форма) поголовно стали синими.

Вот эта одинаковость и бесила. Как современные дети, пусть и в форме, отличают свой круг достатка по модели айфона, так и тогда находили своих по часам, по обуви, по зимней одежде. Зачем лицемерить, тем более что идея всеобщего равенства трудящихся давно в прошлом? Тогда уж законодательно запретите подвоз детей к школе на персональных авто – всех на автобус!.

Интересно, что, согласно опросам, инициатива Милонова нашла отклик в сердце каждого четвертого жителя Архангельской области. Посмотреть бы на них воочию…

Если же рассмотреть все сказочные милоновские инициативы, что госдумовские, что периода муниципального депутатства, становится непонятным, что этот чел делает во фракции «Единая Россия», в КПРФ ему самое место. Возможно, это особая форма самоиронии, свойственная части видных единороссов – по нему можно сверять и корректировать собственную вменяемость.

Ну, нравится Милонову всё советское, он не единожды вспоминал то «самое лучшее образование», которое успел получить в объёме средней школы (дальше пришёл капитализм). Но так ли оно хорошо на самом деле, что любят воспевать в блогах? Остановлюсь только на нескольких моментах.

Лучшее – потому что бесплатное. По единой утверждённой программе, без вариантов. И никаких альтернативных учебников, таковых не было и в помине, как и частных школ, и домашнего обучения. Лично для меня отсутствие выбора - всегда плохо. Как и «всеобщее среднее»… много встречал в течении жизни людей, которым оно совершенно не пригодилось, только время потеряли, пока их за уши тянули к ненужному аттестату.

Излишняя идеологизированность, отсутствие полемики по любым, самым беззубым проблемам, отсутствие права на сомнение. До сих пор помню учительский окрик «много думать стал!»… и это в нашей английской спецшколе, где поступаемость в вузы была практически стопроцентной в первый же год окончания (правда, во многом за счёт возможностей родителей, что только подтверждает легитимность ЕГЭ при коррупционной составляющей).

Преподавание иностранных языков, даже в спецшколах, велось по принципу «научить писать и читать». Разговорная практика была на последнем месте («с кем это ты разговаривать собрался, вот поступишь в Иняз или МГИМО…». Преподавание литературы ограничивалось изучением русских-советских классиков по строгому списку, знакомство с шедеврами мировой литературы, в лучшем случае, на уровне факультатива.

Из истории выбрасывались целые страницы, в соответствии с одномоментной линией партии.

Теперь спросите меня – почему я не хочу назад в СССР. А я в ответ спрошу – почему Милонов хочет?

Леонид Черток