Работодатели Поморья заинтересованы в распределении выпускников вузов

Каждая вторая компания из Архангельской области(51%) хотела бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти примут решение вернуться к этой системе. Судя по комментариям, чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей.

Еще в 12% организаций сообщили, что они уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Каждая пятая компания (20%) не хочет участвовать в программе распределения выпускников: «Нам нужны люди с опытом».



Компаний, уже сотрудничающих с вузами по вопросам трудоустройства молодых специалистов, больше всего среди организаций с численностью свыше 1000 человек (37%).



О готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства (57 и 56% соответственно). Уже наладивших взаимодействие с университетами работодателей больше всего в IT- и образовательной отрасли (27 и 22% соответственно).



Ранее SuperJob выяснил: возврат к системе распределения выпускников поддерживают 56% россиян и только 3 из 10 студентов вузов.