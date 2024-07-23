Красильников уходит, Попов приходит. В чем причина?

Наша субботняя информация о смене руководства 1-й городской больницы им Е. Волосевич официально подтвердилась Министерством здравоохранения Архангельской области – Сергей Красильников возглавит госпиталь ветеранов, на его место приходит Алексей Попов.

И сразу же начались досужие разговоры – кому помешал Красильников… за что его убрали? Давайте успокоимся, отвлечёмся от конспирологии и начнём рассуждать логически.

Сергей Красильников руководил главной больницей «скорой помощи» Архангельска долгих 15 лет (с 2009 года, после трагической гибели легендарной Еликаниды Волосевич). В этой должности он пережил двух губернаторов, двух мэров, несколько депутатских созывов, а также волнения медперсонала конца нулевых, вошедшие в историю столицы Поморья как «революция врачей». Дел ещё непочатый край… но легко ли тянуть такой «воз» в свои 59 лет?

Конечно, назначение на должность главврача госпиталя для ветеранов, о чём мы сообщали ранее, можно воспринимать некой предпенсионной синекурой, позиция важная, но хлопот поменьше. Вряд ли пенсионерок будет волновать, что их здоровьем теперь занимается врач, начинавший как акушер-гинеколог… наши ветераны - люди с чувством юмора. И не будем забывать, что Сергей Валентинович параллельно является депутатом областного Собрания (фракция «Единая Россия»), и в этом качестве защищает интересы медицинского сообщества региона в целом. Времени и сил на эту важную деятельность будет оставаться гораздо больше.

И его уход из Первой не стал таким уж сюрпризом. В течении августа медперсонал больницы в беседах с пациентами проговаривался о грядущих кадровых переменах (в каком ключе и с каким настроением, другой вопрос). Информация явно исходила от самого главврача. Обиженный человек такое обычно скрывает до последнего.

Теперь о новом главном.

Алексей Попов известен как талантливый хирург. Забейте его данные в поисковик, и Интернет вам выдаст сразу несколько сообщений о проведённых им уникальных операциях. Потеря для архангельской хирургии? Но разве мало мы знаем примеров, когда главврачи в сложных случаях хотят тряхнуть стариной и встают к операционному столу.

Да, хороший хирург и хороший управленец-хозяйственник – суть разные вещи. Именно последний так и просится на место руководителя Первой городской, это знает каждый пациент больницы. Вот навскидку самые уязвимые места:

- новые и старые корпуса больницы как два разных мира по качеству ремонта;

- её территория совершенно непригодна для провоза инвалидов-колясочников, какой-то бесконечный ямочный ремонт, что странно для специализированной больницы «скорой помощи»;

- постельное бельё давно просится под полную замену, от него так и веет пережитками социализма;

- больничное питание по своему объёму больше соответствует младшим группам детсада, даже малоежки жалуются.

Ну и так далее, каждый может дополнить свои пункты.

Станет ли Алексей Попов той универсальной фигурой, которую жаждет Первая городская? По крайней мере, предпосылки к этому есть. Возможно, Сергея Валентиновича внутренне обидело, что ему на смену приходит его старый антагонист, но мудрые люди ставят пользу делу выше личных амбиций.

Алексей Анатольевич для Первой городской больницы не пришлый, не варяг, он возвращается в то место, где начинал свою врачебную деятельность.

И уже в первые годы работы показал свою активную гражданскую и профессиональную позицию, став неформальным лидером протестного движения архангельских медработников. Да так громко, что об этом узнала вся страна (не без нашей скромной помощи), и привело в столицу Поморья детского доктора Леонида Рошаля в зените его мировой славы.

Стоит отметить, протест архангельских медиков в первую голову касался бедственного положения пациентов, нехватки техники и препаратов, закупки медоборудования по неоправданно завышенным ценам (томографы), кумовства внутри областного минздрава, а уже после их нищенских на тот момент зарплат.

После внимания федерального центра к архангельским событиям, часть требований профессионального сообщества была удовлетворена, протест был потушен невыполненными обещаниями. Алексей Попов понял, что обуха плетью не перешибить, и решил действовать легитимными политическими методами – избраться депутатом областного Собрания от КПРФ. Почему была выбрана именно эта партия? На тот момент коммунисты (по крайней мере, на местном уровне) были наименее договороспособной политической силой, других подкупить на слив неугодного кандидата было гораздо проще.

«Якутские туристы» под предводительством губернатора Михальчука так были возбуждены приходом хирурга Попова в публичную политику, что выставили против него районного главу с такой же фамилией, подкрепив лдпровцем-однофамильцем - старая, но действенная технология. Тем не менее, наш герой при подсчёте результатов отстаёт от основного соперника на несколько процентов, его уже чаще называют «перспективным молодым политиком», чем классным врачом.

Алексей Анатольевич проходит и эти «медные трубы» соблазна, дальше в политику не идёт, а уходит из 1-й городской по вполне понятной причине. И продолжает спасать людей в АОКБ, иногда консультируя «Руснорд» по острой проблематике. Его гражданская позиция и лидерские качества никуда не делись, назначение главврачом в «альма-матер» выглядит вполне логично.

Однако одна интрига есть. В майском интервью нашей редакции глава областного минздрава Александр Герштанский высказался в том плане, что «в Архангельске должен быть один крупный стационар самого широкого профиля», по умолчанию имея ввиду Первую городскую. Соответственно, масштаба реорганизация, отчасти тоже революционная, ляжет на плечи нового главврача.

Не с этим ли связана неожиданная для многих смена кадров?

Что об этом думает сам Алексей Попов, мы рассчитываем узнать в прямом интервью с ним, переговоры о котором уже ведутся.

Леонид Черток

(фото с https://pravdasevera.ru)