Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сергей Красильников напутствовал бойцов студотряда "Коллеги"

В рамках работы отряда медицинскую практику в Первой городской больницы пройдут 19 студентов из Архангельской области и из города Пензы.

Главврач первой горбольницы, депутат фракции «Единая Россия» в облсобрании Сергей Красильников рассказал ребятам о клинике, об отделениях и коллективе. Работать студенты будут в качестве младшего и среднего медицинского персонала в центре сервисных услуг (в службе санитарного обслуживания и службе по уходу за пациентами), в операционном блоке, в первом и втором терапевтических отделениях.

Трудовой семестр продлится до 30 августа 2024 года.

13 август 16:23 | : Политика

Главные новости


Город как на ладони. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как отремонтировать дорогу в СНТ. Фельетон

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (131)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20