Сергей Красильников напутствовал бойцов студотряда "Коллеги"

В рамках работы отряда медицинскую практику в Первой городской больницы пройдут 19 студентов из Архангельской области и из города Пензы.

Главврач первой горбольницы, депутат фракции «Единая Россия» в облсобрании Сергей Красильников рассказал ребятам о клинике, об отделениях и коллективе. Работать студенты будут в качестве младшего и среднего медицинского персонала в центре сервисных услуг (в службе санитарного обслуживания и службе по уходу за пациентами), в операционном блоке, в первом и втором терапевтических отделениях.

Трудовой семестр продлится до 30 августа 2024 года.