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В Первой городской больнице Архангельска ожидается смена руководства

Информация об этом появилась у наших партнеров по Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера».

На место Сергея Красильникова, главврача больницы им. Е. Волосевич, приходит Алексей Попов, известный хирург, в последние годы трудившийся по своей специализации в Архангельской областной клинической больнице (заведующий отделением).

Также Алексей Попов продолжительное время выступал в роли консультанта по медицинской проблематике для «Руснорда». Публичную известность ему принесла «революция врачей» конца нулевых, всколыхнувшее медицинское болото столицы Поморья (вплоть до приезда доктора Рошаля), где он проявил себя в качестве лидера, а наша редакция выступала в роли информационного спонсора.

В пресс-службе Минздрава Архангельской области информацию не подтвердили, но и не опровергли, попросили подождать официального сообщения в понедельник. Что само по себе говорит – нет дыма без огня.

Есть информация, что Сергей Красильников перемещается на позицию главврача госпиталя для ветеранов, связаться с ним для комментария пока не удается. В любом случае, он остается депутатом областного Собрания… одно другому не мешает.

Итак, ждем понедельника…

24 август 13:26 | : Экономика

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