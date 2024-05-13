Александр Герштанский о зарплатах, скандалах и планах

С министром здравоохранения Александром Герштанским мы встречаемся второй раз. В первый – больше говорили за жизнь, знакомился как с человеком. Тем более, статус был неясен… затянувшееся и.о. Сейчас пришло время конкретики, но…

- Завтра 9 мая. Поэтому сразу вопрос – кто из ваших близких воевал?

- Дедушка по материнской линии. Летал на пикирующем бомбардировщике. Его самолет сбили 8 мая 45-го под Кенигсбергом. Был тяжело ранен, помощь ему оказали в немецком военном госпитале, а уже на следующий день дедушка оказался в советском. Фактически сутки находился в плену. О войне не любил рассказывать, как и большинство фронтовиков. В детстве я любил ходить с дедушкой на парады Победы, другие мальчишки с завистью смотрели на его военную форму с медалями и орденами.

- Кем летал?

- Стрелком-радистом.

Сразу вспомнился ироничный Женька из «Хроники пикирующего бомбардировщика» в исполнении Олега Даля, которому на той войне повезло гораздо меньше…

Переходим к дню сегодняшнему.

- Кажется, вы местный «рекордсмен» по нахождению в статусе исполняющего обязанности. Очень неуютное состояние.

- Да, больше двух лет. Старался на этом не зацикливаться, просто работать.

- Но почему так долго, чем и кому не угодили?

- Мою кандидатуру утверждали на федеральном уровне. Приехал в Москву, а там сразу вопрос – справитесь с ковидом? Ответил, что сделаю всё, что в моих силах, однако положительного ответа не дал. По всей видимости, это сказалось на дальнейшем процессе моего согласования.

- И…?

- Спустя два года совершенно неожиданно из федерального минздрава пришло письмо о согласовании моей кандидатуры.

- А, всё-таки, как мы прошли ковид?

- Я бы сказал – на бреющем полёте. Действительно, в Архангельской области была высокая заболеваемость и, как следствие, смертность от COVID-19 в сравнении со средним показателем по России. Медицинский персонал наших больниц - герои, смогли спасти тысячи жизней, но не обошлось и без трагедий, за период пандемии у нас было зафиксировано два случая материнской смерти - врачи сделали всё, что возможно, но вирус был непреклонен.

Итак, мой собеседник уже четвёртый год в Архангельской области. Живёт и работает. В прошлую нашу встречу он говорил, что коллеги по административной работе его приняли хорошо, часто обращаются за медицинскими советами. Но в соцсетях фамилия Герштанский часто соседствует с негативом. Что явно не улучшает настроения. Однако…

- Нет, я не разочарован своим тогдашним выбором, это бесценный опыт, который никогда не будет лишним. Признаюсь честно – понимание всех процессов, характерных для здравоохранения региона, приходит только на третий год работы. За это время проехал всю область и не по одному разу. И, кстати, я старожил.

- В смысле?!

- Старожил среди глав здравоохранения регионов, за это время их сменилось больше сорока, а кое-где и не по одному разу.

- То есть, глава минздрава – расстрельная должность?

- Не так резко. Многие сами покидают должность, профессионально выгорают вплоть до окончательного ухода из профессии. Плюс обида на реакцию людей, которые именно медикам не прощают ни одной ошибки. К сожалению, в обществе сложилось мнение, что все заболевания можно излечить, если это будут делать высокопрофессиональные врачи, особенно из клиник Москвы и Санкт-Петербурга, однако это не так. По-прежнему есть случаи заболеваний, даже простых и банальных, которые приводят к инвалидизации или летальному исходу и вины медицинских работников в этом нет.

- Обыватель смотрит со своей колокольни.

- Конечно, все люди – профессионалы, но в своей области, поэтому прошу не судить медицинских работников после прочтения информации из непонятной статьи на интернет-сайте. Много претензий у населения к нововведениям в системе здравоохранения. Наша область в этом смысле сложна тем, что в ней есть места, куда не попасть в определённые сезоны. Тем не менее, в Холмогорском округе, за счет изменений в работе скорой медицинской помощи, в 2023 году удалось сократить смертность населения на 20% в сравнении с 2019 годом.

- Да и у самих медиков есть к вам претензии. По зарплатам, например.

- Мы делаем все возможное, чтобы повышать уровень оплаты труда медицинских работников по всей области. К сожалению, в ряде учреждений сохраняются сложности с данным вопросом. Не всегда правильно трактуются Указы Президента и иные нормативные акты. Например, есть два показателя, которые публикует Росстат по средней заработной плате, первый- на основании постановления Правительства России должен использоваться нами для оценки и расчетов по увеличению заработной платы медицинских работников, он ниже другого показателя, среднемесячной номинальной заработной платы, более чем на десять тысяч рублей. Естественно, когда работник ищет данные в поисковике, наталкивается на второй, более высокий показатель средней заработной платы, это влечет за собой непонимание и претензии в адрес руководства.

А я продолжаю тему скандалов (ну, характер у меня такой). Вспоминаю очень резонансный случай в конце февраля, когда главврач 2-й поликлиники Архангельска вступил в рукопашную схватку с участником СВО. Большинство моих коллег приняли сторону ветерана, требуя сурового наказания для Дмитрия Шабуняева. Мои же симпатии не столько на стороне последнего, сколько опасение, что участие в специальной военной операции может стать оправданием для разного рода бесчинств. Шабуняев, к слову, прибыл в Архангельск по приглашению Герштанского. И что думает по этому поводу министр?

- Моё мнение, в любом конфликте виноваты обе стороны. Более того, понимаю, что у большинства участников СВО может развиться посттравматическое стрессовое расстройство и население должно относиться с пониманием к поведенческим особенностям, которые могут проявиться у некоторых участников боевых действий. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в данной ситуации.

Спросил министра и о деле Юлии Фёдоровой, бизнесвумен в сфере общественного питания, деятельность которой распространялась, в том числе, и на пациентов больничных стационаров. Как чиновник, мой визави использовал классическую формулировку – «следствие разберётся, если государству действительно нанесён финансовый ущерб». Но, как человек, добавил, что считает избыточным заключать многодетную мать под стражу. Что касается качества питания, всё было съедобно и организовано на достойном уровне, даже проверено на себе.

Дальше задаю вопрос, интересующий меня как частого (увы) пациента стационаров. В Архангельске несколько городских больниц, в какую посоветуете ложиться? Понимаю, что вопрос провокационный, глава минздрава вряд ли будет хвалить одних и принижать других. Тем не менее…

- Моё мнение – в Архангельске должен быть один крупный стационар самого широкого профиля, областная клиническая больница остаётся по умолчанию. Это, кстати, исключит конкуренцию за лучших врачей, которая мешает общему делу. А то даже случаи шантажа случается, врачи требуют привилегий, грозя переходом в другое учреждение. Разве это нормально?

Какая всё-таки на сегодня лучшая, не уточнил. Да и так понятно…

- Кстати, о врачах. Их хватает? А то получат диплом СГМУ и сразу «становятся на крыло».

- Выпускники СГМУ чаще остаются в городе. А вот в глубинку их отправить – с этим проблема. Даже с программой «Земский доктор», которая и на Новодвинск распространяется. Не только жильё предоставляем, но и мебель покупаем, как недавно одной девушке-специалисту. Но тут общероссийская проблема – чем дальше от центра, тем меньше возможностей для досуга.

- Вы Архангельск приняли?

- Город – принял. А вот климат… никак смириться не могу, даже после работы на Новой Земле, там был очень временный экстрим. Недавно посетил родную для меня Пензу… всё цветет. И на улицах чисто.

Оба с грустью посмотрели в окно, где май похож на середину февраля.

- Но вы же здесь не навечно, насколько знаю, и не собирались. Человек команды Цыбульского, которого заберут или сейчас, или через год… но заберут (на повышение, а не то, что кто-то подумал). Какие мысли по этому поводу?

- Скажу так – я готов работать на благо здоровья северян столько, сколько от меня будет требовать руководство. Но ничто не вечно, понимаю, что рано или поздно мне на смену придет новый человек, буду рад, если у меня будет возможность качественно передать дела и должность - объяснить коллеге логику своих решений и видение стратегии развития здравоохранения области.

Попрощались тепло. До следующего интервью или навсегда… время покажет.

(на фото из детства внизу: рядом с дедушкой-ветераном)

Леонид Черток