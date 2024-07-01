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"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья

Проблема нашего сельского хозяйства заключается в том, что никто не хочет его рассматривать как полноценную отрасль! До сих пор в массовом сознании сельхоз - это что-то едва ли не социальное, в чём-то архаичное и особо не нужное производство того, без чего мы можем обойтись. В Архангельской области чиновники так прямо и говорят - "а зачем нам заниматься развитием сельхоза - "Магниты" и "Пятёрочки" всё итак привезут! Для чего же тогда выделять на него деньги?!"

И такое отношение к аграрному бизнесу повсеместно - люди считают, что это не более чем дань традиции, в лучшем случае поддержка ни к чему более не способных жителей села. С таким отношением у нас полноценной агро-сферы не будет никогда! Плюс к этому ещё и постоянно добавляется убеждённость отраслевого чиновничества в том, что в господдержке нуждаются только крупные холдинговые хозяйства, которые выдают "на-гора" большое количество продукции. Малые фермеры и другие небольшие сельхозпроизводители из программ поддержки практически вычеркнуты, что приводит к их отсталости, росту затрат и низкой рентабельности

В результате придя в любой продуктовый мы видим, что даже такие "исконно наши" продукты там заменены на импортные - картошка из Египта, морковь из Израиля, лук из Азербайджана, чеснок из Китая, яблоки из Греции, молоко из Белоруссии, рыба из Турции и т.д. и т.п. 

Что же "своего" мы можем купить? В правительственных отчётах нам всё время твердят о громадных урожаях зерна, которые производители вынуждены продавать за рубеж, т.к. столько нашей стране не нужно. Но любой специалист вам скажет, что зерно мы производим не для хлеба, а для комбикорма - т.е. для сельхозживотных. И тот факт, что большая его часть продаётся за рубеж, как раз и говорит, что животноводство у нас в упадке. Ведь заграница покупает наше дешёвое зерно, откармливает им сельхозживотных, и продаёт мясо и другие продукты нам, получая огромные прибыли! В этом в т.ч. причины резкого роста цен на яйца и курятину, на мясо и молоко в нашей стране... 

Более того, если посмотрим структуру хлеба - так и для него пшеницу мы покупаем за рубежом! Не смотря на гигантское производство зерна - практически всё оно - кормовое... 

Ещё одно направление господдержки - это крупные производства свинины и говядины. Если посмотреть на разноску бюджета федерального МинСельХоза, то можно заметить, что эти агрохолдинги получают едва ли не половину всех средств господдержки агропрома. Но так ли они эффективны? В нашей стране их сравнивать не с кем - все остальные, многие десятилетия лишённые помощи давно либо разорились, либо влачат жалкое существование, да и ужесточение санитарных и других требований к ним в последние годы заставило закрыться всем малым фермерам, ранее выращивавшим мясо или производивших молоко, поэтому сравним с "западными" производителями. 

Нам всегда внушают, что в мире все производители продуктов питания такие же крупные агрохолдинги. Но это полностью не так! Например, крупнейшее в мире производители свинины - это сельхозкооператив в малюсенькой Дании - где животных выращивают частники по несколько штук в своих домах! Их работа - вырастить, а дальше их забирает кооператив, который всё делает сам до упаковки и продажи. Прибылью делясь со своими производителями. Такая же ситуация с крупнейшим в мире производителем молочных продуктов - сельхозкооператива "Валио" в Финляндии. Там тоже люди держат по несколько коровушек у себя дома - молоко у них забирает кооператив и далее занимается всем остальным. Точно также работают практически во всех аграрных предприятиях мира, но не у нас. 

Причина в том, что крупные аграрные производства не выгодны! И это установлено ещё в 20 веке всеми мировыми учёными-экономистами. Производство продукции в крупных хозяйствах не смотря на их высокую оснащённость современной техникой и накачкой государственными деньгами всегда будет дорогим. Сами посмотрите - лучше всего это видно на сметах постройки коровников - когда коровник строит фермер, то у него одно место для коровы обходится тысяч в 300 рублей, а для большой агрофермы оно обходится в 1,5 млн рублей в среднем! 

Плюс никто не хочет учитывать, что сельхозживотные - не роботы. Им тоже нужна ласка, общение, внимание. Понятно, что ничего этого на мегафермах нет - в результате 99% сельхозживотных на агрохолдинговых фермах болеют. В свинарниках, коровниках, птичниках и пр. мега-фермах все животные всегда больны, и их всегда нашпиговывают гигантским количеством антибиотиков и других лекарств! А на маленьких домашних фермах, где хозяева общаются со своими питомцами - заболеваний практически нет! Все болезни от нервов - и не только у людей - у животных всё ровно также! Как вы думаете - питаясь продукцией из больных животных с остатками лекарств мы с вами будем здоровее?

Не лучше ситуация и с растениеводством. Почему в магазинах редко можно найти наши овощи? Ведь в отчётах чиновников их тоже много. Но если мы посмотрим на структуру посадок овощей в открытом грунте - так это в основном тоже "еда для животных". Ведь ту же картошку для магазинов и для животных выращивают разную. Животным скормят любую – главное, чтобы она долго могла храниться. А для людей нужны определённые сорта, внешний вид клубней, упаковка. Крупные хозяйства этим бизнесом заниматься не хотят, а у малых просто нет средств приобрести эффективную технику для выращивания и расфасовки нужного для торговых сетей продукта. 

Не меньше проблем с хранением овощей - строительство хранилищ очень дорогое удовольствие, а дешёвых кредитов на их постройку взять негде. Как говорят мои знакомые банкиры из РосСельХозБанка: "Чтобы получить у нас кредит, нужно доказать, что в кредите ты не нуждаешься"... Да и какой кредит может получить сельхозпроизводитель, у которого всё что есть уже заложено для выполнения срочных работ, а остальное банки в залог не берут... Да и проценты чуть меньше, чем у МФО, но собрать справки для него придётся месяцами... Вот и везём овощи со всего мира... 

Такая же ситуация и с теплицами - мы уже привыкли что обойтись без турецких\болгарских и прочих помидоров-огурцов-кабачков-перцев мы сами не можем. Но ведь ещё во времена СССР как-то обходились ведь без них? Почему же сейчас-то не можем? Профи нам говорят, что нет своих семян. И это так, но не всё. Самое главное что опять же у нас нет дешёвых кредитных ресурсов для их массового строительства, как и для других аграрных видов. Всё что нам предлагается - кредитоваться по сегодняшней схеме - взял кредит и уже со следующего месяца начал его гасить. В сельском хозяйстве так не бывает! 

Корова начнёт давать молоко через год после того, как её поставили в стойло - а значит первые платежи для строительства коровника возможно платить только через 3 года после его получения! По теплицам чуть быстрее - года через 2 (год уйдёт на возведение, и год на выращивание продукции). И это если всё будет идти без форс-мажоров. Сколько лет говорим о необходимости введения специальной "Фермерской ипотеки" в нашей стране - но никто не слышит...

Такие кредиты доступны "на западе", но нет их у нас - сколько мы не выступаем на разных совещаниях в МинСельХозе страны. Отсюда и получается, что развитие сельского хозяйства у нас возможно исключительно на госдотации (раз нет возможностей доступного кредитования), а госдотации идут только на крупный агробизнес, который занимается лишь в нескольких сегментах сельхозпроизводства. Вот и нет развития в остальном. 

Ещё один момент - многие скажут, что на селе всё-таки остались ещё производители - давайте им хотя бы поможем донести свою продукцию до потребителей! Государство запускает проекты типа "фермерская полка", по которому обещает чуть ли не в каждом магазине сделать выкладку товаров местных фермеров. Но и это не будет работать к сожалению! Как всегда - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги"... В данном случае о предпродажной подготовке продукции, которая практически недоступна малому фермеру. 

Выкупить у мелких фермеров их продукцию, доработать, упаковать, сертифицировать могли бы сельхозкооперативы. Без этого ни в магазин ни даже на рынок фермерская продукция поступить не может. Но где эти кооперативы-то? МинСельХоз декларирует, что в случае их создания государство может помочь им получить грант на развитие (покупку необходимой техники и оборудования и для других целей) до 70 млн руб - вполне хорошие средства. Но по факту в лучшем случае в регионах дают по 1-2 млн руб - да ещё попробуй получить! Впрочем, такие деньги никому не нужны - на них ведь даже обычный трактор не купишь - тем более линию по розливу молока или упаковке мяса, линию по маркировке... А без сельхозкооперативов малые предприниматели никогда не смогут выйти со своей продукцией на полки магазинов в городах, стало быть занятость на селе, доходы поселений, собственная продукция на местах становятся невозможными... 

Все остальные вопросы для развития сельского хозяйства носят вспомогательную роль. Не решив главного - возможности строить небольшие аграрные производства на госсредства, объединять их в сельхозкооперативы для общей переработки, упаковки и реализации, мы не станем производить все нужные нам продукты питания и будем всегда зависеть от импортных поставщиков продовольствия. Ведь сельское хозяйство - это самое главное - без еды люди жить не могут! 

Именно поэтому за рубежом фермер - очень важный человек, которому государство помогает всем - лишь бы не допустить его разорения! У нас же десятки различных проверяющих бегут к нему с целью оштрафовать и ликвидировать... Не сменив подход к этому, мы не сможем накормить себя сами. 

Михаил Силантьев, председатель ассоциации "Фермеры Русского Севера"

16 август 14:12 | : Горячая тема / Деньги

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