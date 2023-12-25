Фермер как ужасное дитя архангельского Минсельхоза

В последнее время чиновники от минсельхоза много говорят о том, что их новая затея - создание специализированных "фермерских полок в сетевых магазинах" станет панацеей для фермеров, число которых в последние годы не то что сокращается, а стремительно сходит на ноль! Поможет ли им такая "припарка"? Над этим размышляет директор ассоциации "Фермеры Русского Севера" Михаил Силантьев:

- Надо сразу сказать, что фермерские полки в магазинах - отнюдь не новый проект. Фермерские организации уже много лет назад по всей стране пытались пробиваться в магазины и на рынки, но, к сожалению, все те, кто сегодня ратует за эти "фермерские полки" - тогда никакой поддержки фермерам не оказывали. Поэтому и энтузиазм и даже сами фермеры, не имея возможности реализовывать свою продукцию, потихоньку сошли на нет...

Да и сегодня кроме разговоров о том, что хорошо бы местную продукцию пустить на полки - дело не идёт. А ведь кроме как организации торгового места - нужно ещё очень много составляющих сделать для того, чтобы проект заработал. Давайте рассмотрим основное.

Во-первых, нужно чтобы фермер произвёл дополнительную продукцию. А надо ему это? Ведь увеличение объёма всегда ведёт к увеличению издержек, которые при маленьком обороте лишь увеличивают себестоимость! Фермер ведь не завод - у него продукция штучная, а значит дорогая. Увеличив её объём, он вряд ли заработает больше! Для увеличения рентабельности хозяйства надо увеличивать производство кратно, а для этого нужна новейшая техника и много чего ещё. Всё это стоит больших денег - а взять их негде. Те госпрограммы поддержки, о которых сегодня говорят с трибун - для крупных агрохолдингов. А грантовая история вообще создаёт планово-убыточных предпринимателей! Будет ли фермер заморачиваться, имея уже свой постоянный рынок сбыта и расширяться, понимая, что это вообще может не получиться и завтра эти полки так же быстро закроются для него? Большой вопрос.

Во-вторых, а как с документацией на продукцию? Ведь одно дело "продать с рук" своим постоянным покупателям, другое дело - выставить продукцию на полку магазина или рынка. Не буду тут напоминать, что стоимость сертификатов на партию размером с кг и партию в сотни тонн стоит одинаково - а значит фермерское всегда будет дороже. Но для магазинной полки понадобится ещё и упаковка и переработка его продукции. А это опять же гигантские затраты, которые сегодня обычным фермерам недоступны. Ну не хочет наше Правительство слышать о "фермерской ипотеке" и о равенстве между крупным и малым бизнесом в получении господдержки! А про сельхозкооперацию власти всех уровней говорят лишь как о надоедливой мухе... В итоге каждый фермер - сам по себе, денег у него ни на что нет, помощи ему ждать не от кого - и он лишь с завистью смотрит на западных коллег, которые от наших отличаются лишь тем, что они все в сельхозкооперативах - всё развивают в складчину, и государство считает их главной составляющей развития местных экономик...

Ну и в-третьих, не магазинная полка важна для фермеров! Главная причина упадка малого сельского бизнеса - это государственный запрет на поставку мелкооптовых партий их продукции в бюджетную сферу! Ещё лет 10 назад фермеры поставляли своё молоко, мясо, картошку и пр. в рядом расположенные школы, больницы, детсады. Никаких рекламаций за столетия не было! Продукция была качественная и свежая. Но в последние годы начали вводить разные требования - например молоко в бюджетку можно поставлять только в упаковке. Зачем? Всегда его поставляли во флягах - и на кухнях кипятили перед употреблением. Сейчас тоже кипятят, но выливая его из пачек. А упаковка - это линии стоимостью по несколько миллионов рублей плюс стоимость упаковки, маркировки и пр.

Плюс введение тендеров на закупку - в которых всегда победит лишь самое дешёвое - т.е. некачественный продукт. Ну и в лоты для закупок чиновники включают массу товаров, которых у фермеров нет (но есть у перекупщиков). Вот и отдали все мелкооптовые поставки торгашам, а не производителям продукции. Что сегодня идёт ко столам в школах, детсадах, больницах - уже и говорить не буду. Всё, от чего потом лечиться приходится! А фермер с его качественными товарами сегодня оказался выброшен за пределы легального рынка и торгует практически полностью "в чёрную". Такая же ситуация и с ЛПХ (личными подсобными хозяйствами), и с сотнями тысяч дачников… Да и вообще со всей продукцией малых предпринимателей!

Поэтому хотелось бы отметить - эти т.н. "фермерские полки" - очередная показуха. Продавать там под видом "фермерских" товаров будут всё тоже самое, чем торгуют крупные сетевые магазины. Ну если только они специальные бренды введут для правдоподобности. Фермеры же сегодня власти не нужны, не нужны их налоги, их продукция, ими создаваемые рабочие места и т.д. Чиновники всех уровней уповают на крупные холдинговые агро-заводы. В них идут практически все госсредства, от них идёт большой объём сельхозпродукции.

Правда, даже в этих чудовищных условиях фермеры умудряются производить порядка 60-70% всего сельхозпродукта страны - без денег, без господдержки, практически без техники и полулегально. Представляете, насколько больше мы могли бы получать качественных продуктов ежегодно, если бы хотя бы фермерам вернули возможность кормить бюджетные учреждения? Даже не меняя всего остального? Но те, кто ввозит в страну различные продовольственные заменители, сегодня роднее для власти и ближе... А потому реальная забота о местных продовольственных товаропроизводителях подменяется чиновниками балабольством о никому не нужных "фермерских полках" - толку от которых не будет никогда. Потому и занимаются их внедрением те, кто до этого лишал фермеров сбыта и господдержки. И это тоже уже наша традиция - современного Российского госкапитализма...