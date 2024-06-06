Вселенная Баха. Восемь маленьких прелюдий и фуг

В каталог произведений Иоганна Себастьяна Баха под номерами BWV 553-560 включены восемь коротких прелюдий и фуг. Написанные для органа пьесы часто исполнялись в 19-20 веках, в том числе и в качестве обучающих произведений для начинающих органистов. При этом некоторые музыковеды высказывали сомнения в авторстве великого Баха. Проведённая в 1987 году научная экспертиза дошедших до нас рукописей и последующий стилистический анализ партитуры, не смогли опровергнуть подозрения сомневающихся. Появились предположения, что эти восемь прелюдий и фуг написаны Иоганном Людвигом Кребсом – одним из учеников Баха. Затем лавры сочинителей присваивали богемскому композитору Иоганну Каспару Фердинанду Фишеру, потом Вильгельму Фридеману Баху и Францу Антону Майхельбеку.

С другой стороны, эта музыка нравилась Баху, исполняя её он собственноручно переписывал ноты, – именно по указанной причине эти восемь сочинений и вошли в «баховский» каталог BWV.

На приложенных записях можно услышать пять из восьми «коротких прелюдий и фуг». В их числе: прелюдия и фуга до мажор (BWV 553), прелюдия и фуга ре минор (BWV 554), прелюдия и фуга ми минор (BWV 555), прелюдия и фуга соль минор (BWV 558), прелюдия и фуга си-бемоль мажор (BWV 560).

Бах? Или не Бах?

Спорят музыковеды. Музыка пусть звучит.

Александр Чашев

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