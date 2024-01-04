РВК-Архангельск: В месте проведения аварийных работ на набережной Северной Двины артефактов нет

РВК-Архангельск разъяснил ситуации в отношении раскопок в исторической части города. Цитируем по официальной группе предприятия в социальной сети ВКонтакте:

Сегодня в соцсетях появилась информация о беспокойстве культурного сообщества города о том, что РВК-Архангельск проводит работы по замене аварийного участка канализационного коллектора на набережной Северной Двины без согласования c органами архитектурного надзора.

Считаем нужным разъяснить ситуацию.

РВК-Архангельск производит аварийно-восстановительные работы на набережной в районе гостиных дворов. Здесь произошло обрушение свода трубы канализационного коллектора, из-за чего было нарушено водоотведение целого квартала. Провалы асфальтового покрытия, многочисленные заявки на подпоры потребовали незамедлительного вмешательства.

Изначально планировалось заменить один пролет – около 8 метров. Но ситуация оказалась боле критичной – старая керамическая труба буквально рассыпалась в руках. Поэтому было принято решение менять несколько пролетов - минимум 44 метра. К работам приступили 31 июля.

Необходимый пакет документов на открытие ордера, в том числе письма во все инстанции, направлены 1 августа. Работы проводятся в соответствии с нормами и правилами по производству аварийно-ремонтных работ. Учитывая критическое состояние сетей ждать официального открытия ордера в течение нескольких дней, как при плановых работах, не представлялось возможным.

Работы производятся на уже действующих сетях, построенных в 80-х годах ХХ века. В тот период не было бестраншейных методов прокладки труб – их укладывали открытым способом: котлован на глубине 6 метров – и он гораздо шире, чем тот, который выкопан сейчас. Потом деревянное свайное основание под трубы и далее сами трубы.

Дерево, которое увидели горожане в котловане - это свайное основание, а не артефакт. Основные археологичесаие раскопки в этом месте проводились ещё в момент закладки трубопровода. В случае, если наши мастера обнаружит при работах необычные предметы, предприятие сразу же обратиться к экспертам.



