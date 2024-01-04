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Осень не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья думали об осенних проблемах своих избирателей и их маленьких домочадцев.

Так, Сергей Чанчиков курирует детский сад «Сиверко», который прошлел во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования с проектом «Территория дорожной грамотности».

Мнение депутата, лидера фракции «Единая Россия»:

- Это прекрасный проект. И он будет очень востребован среди детей. У воспитанников детского сада есть возможность не только узнать, но прочувствовать дорожные знаки, а также стать участниками дорожного движения. Довольны и родители, что их детей обучают правилам дорожного движения. Я думаю, что такие проекты должны быть реализованы в каждом детском саду.

Напомним, архангельский  проект «Территория дорожной грамотности» конкурирует с 1117 заявками из 52 субъектов РФ и реализован в детском саду №157 в рамках городской программы «Бюджет твоих возможностей» и при дополнительной поддержке команды депутата областного Собрания Александра Фролова.

Ну, а в 10-й школе Архангельска заканчивается отделка долгожданного спортзала, построенного на руинах бывшей теплицы.

На сегодняшний день работы выполнены на 99%. Скоро зал заполнят оборудованием и инвентарем. Появится шведская стенка, волейбольные сетки, теннисный стол.

Депутат Ксения Корюкина, сопровождавшая в рабочей поездке градоначальника Дмитрия Морева:

- В настоящее время практически все работы завершены, подрядчик готовится к сдаче объекта. Все помещения готовы, проведены системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, у входной группы установлена система для маломобильных граждан, оборудованы душевые и санузлы. Осталось наполнить это пространство спортивным инвентарем и оборудованием, эти вопросы также обсудили в ходе поездки. Часть такого оборудования включена в контракт. Оно будет установлено в ближайшие дни, вторая часть – по ходатайству школы будет приобретена и установлена до начала учебного года.

В период летних каникул начальной школе № 26 создают пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вещь архиважная… наше издание неоднократно писало о необходимости социализации маленьких архангелогородцев с проблеиаит здоровья. Это важно не только для них самих, но и для их сверстников, как пример стойкости и посыл к взаимопониманию и милосердию.

В школе активно ведутся работы по обустройству специального класса, который станет важной частью образовательного процесса. Устанавливаются дополнительные перегородки, которые позволят создать уютные и функциональные зоны для занятий. Также монтируется оборудование для санитарной комнаты, чтобы обеспечить необходимые условия для учеников. Кроме того, ведется установка светильников, что сделает помещение более светлым и комфортным.

Депутат Михаил Иванов:

- Этот проект — важный шаг к созданию в школе пространства для реализации программ инклюзивного образования. Надеюсь, что класс станет местом, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал!

 

 

03 август 11:19 | : Горячая тема / Политика

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