В архангельском детсаду "Веснушка" реализован проект «Дорога БЕЗопасности»

Дождик не помешал юным жителям Майской Горки принять участие в открытии нового городка, где они будут изучать правила дорожного движения. Символическую ленточку перерезали депутат городской Думы - выпускник 186-го детсада Сергей Чанчиков и воспитанник подготовительной группы Павел Дмитерко.



В состав проекта входят познавательно-развлекательный «Мобильный городок» и интерактивный комплекс «Добрая дорога». Это новое образовательное пространство, которое позволяет малышам в игровой форме освоить практику безопасного поведения в городской среде.



- Наш округ Майская горка активно застраивается, развивается его дорожная инфраструктура. И очень важно, чтобы дети адаптировались и могли самостоятельно принимать правильные решения в той или иной дорожной ситуации. Прежде всего, проект направлен на формирования навыков безопасного поведения ребенка в городской среде и соблюдения правил дорожного движения, - рассказала заведующая детским садом №186 «Веснушка» Елена Ануфриева.



«Мобильный городок» включает элементы дороги с перекрёстком, дорожными знаками и работающими светофорами. Основное преимущество заключается в его удобстве и возможности эксплуатации практически на любой ровной поверхности.



Комплект мобильного оборудования состоит из напольной модели четырехстороннего перекрестка, транспортного и пешеходного светофоров со световыми и звуковыми эффектами, набор дорожных знаков, игровые жилеты-накидки, а также тематические информационные стенды. Каждый светофор снабжён аккумулятором и управляется пультом. С их помощью ребята в игровой форме могут познакомиться с правилами безопасного участия в дорожном движении. В зимнее время для занятий можно использовать не только помещения детского сада, но и крытые веранды. Каждый из воспитанников сможет рассмотреть светофоры и знаки, перейти дорогу на нужный сигнал.



Интерактивный комплекс «Добрая дорога» позволяет не только играть в различные игры, но и оказаться в реальной ситуации на дороге, и в игровой форме усваивать правила дорожного движения.



Все оборудование приобретено в рамках по проекта "Бюджет твоих возможностей" при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова и депутата городской Думы Сергея Чанчикова. Сегодня автопарк проекта «Дорога БЕЗопасности» в детсаду №186 «Веснушка» пополнился новым самодвижущимся автомобилем.



- С самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие родители и образовательные организации. Очень важно воспитывать у детей чувство ответственности за своё поведение на улице и стремиться к тому, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой. Новый современный и интерактивный комплекс, которым сейчас оснащен детсад №186 «Веснушка», позволяет успешно решать эти задачи, - отметил Сергей Чанчков.



