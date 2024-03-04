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В Архангельске появится необычный квартал

Рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня вместе с руководителем группы «Аквилон» Александром Фроловым мы оценили темпы благоустройства у возрожденного из руин комплекса зданий бывшего пивоваренного завода купца Суркова. Работы в графике и должны быть завершены ко Дню города, когда и состоится открытие-презентация.

 Позади 10 лет большой работы: самая сложная часть – археология, разработка проектной документации и ее утверждение на федеральном уровне. Бизнес вложил в этот объект более 700 млн рублей. И это пример успешного государственно-частного партнерства. Город получает целый квартал красивой застройки с благоустройством и интересным наполнением. А инвестор – коммерческие площади в центре для развития своего бизнеса.

 Улицу Попова, на которой находится комплекс зданий бывшего пивзавода, мы включили в президентский нацпроект БКД. Сейчас здесь идет ремонт дорожного полотна, поэтому вся территория в итоге обновляется комплексно.

 Здесь будет необычный квартал, где встречаются история и современность. И это не закрытая территория какого-либо предприятия, а общественное пространство с доступными для посещения локациями.

 Собственники держат в секрете, какие именно компании уже планируют здесь открыться. 30 июня, в день юбилея Архангельска, эта информация будет раскрыта!


13 июнь 13:50 | : Экономика

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