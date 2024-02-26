Реставрация пивзавода купца Суркова в Архангельске на стадии завершения

На безалкогольном цехе работы завершены, главный корпус готов на 90%, варочный цех – на 75%. Группа Аквилон выполняющая реставрацию комплекса зданий пивоваренного завода А. Суркова планирует завершить ее в текущем году.

В настоящее время на главном корпусе завешено воссоздание кирпичной кладки наружных стен, монтаж внутренних перегородок, завершается устройство кровли, ведутся отделочные работы. В здании варочного цеха кровля выполнена на 60%, завершается установка окон, монтаж лифтового оборудования. В обоих корпусах прокладываются внутренние сети отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Завершаются общестроительные работы на зданиях галерей (бывшие складские помещения).

- Завершены самые трудозатратные, трудоемкие работы - это фундамент, укрепление стен, которые подлежали реставрации. Более того, проведена и сама реставрация этих стен. В строгом соответствии с проектом осуществлено воссоздание облика зданий, на безалкогольном цехе эти работы завершены. Мы прилагаем все усилия, чтобы весь комплекс, включая благоустройство и озеленение территории, был введен в эксплуатацию уже в этом году, и работал на благо Архангельска и горожан, - рассказал Александр Фролов.

При проведении работ сохранено наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Для современного использования внутренний объем реконструируется с заменой несущих конструкций. Это не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта культурного наследия с набережной Северной Двины и ул. Попова. Все проводимые работы соответствуют требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации. Проектная документация прошла государственную строительную экспертизу и получила положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» и согласована Инспекцией по охране памятников Архангельской области.

Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова в столице Поморья получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры РФ. На территории памятника Архангельским отрядом Поморской экспедиции Института археологии РАН были выполнены необходимые археологические исследования.

Кроме того, разработаны Мероприятия по защите охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова», обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Они также имеют положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Здание особняка находится в муниципальной собственности, и по-прежнему используется школой искусств №42 «Гармония».

Концепция креативного пространства на территории пивзавода А. Суркова разработана с участием компании Flacon-X. Главная задача нового общественного пространства - привлечь талантливую молодежь и творческое сообщество города. Будет создана уникальная экосистема, которая обеспечит синергию между отдельными резидентами и их клиентами. Внутреннее пространство зданий станет современным, поддерживающим стиль периода эклектики. Дизайнеры профессионально соединят актуальные технологии и материалы с историческими архитектурными решениями в единых гармоничных интерьерах.



Основу резидентов составят бизнесы из сферы креативных индустрий с сервисной составляющей. Территория объединит арендаторов, специализирующихся на уникальном, штучном продукте. Пространство притяжения архангелогородцев и гостей города станет главной площадкой для развития креативного бизнеса. Рестораны и кафе, гостиничные номера с нетривиальной обстановкой, самобытные, штучные товары, уникальные мероприятия, фестивали - принцип творческой свободы и самовыражения для арендаторов и покупателей будет основным критерием для выбора своей деятельности.

- Проект, по сути, является социальным. В экономическом отношении он предполагает длительный срок окупаемости, потребовал значительных вложений в проведение исследований и разработку предусмотренной законом документации для реставрации и воссоздания зданий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в памятник истории и культуры и создание нового городского пространства оценивается в 750 млн рублей, - пояснил председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 500 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.



