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Информационно-аналитический портал
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Где в Архангельске можно оттянуться в новогодние праздники?

План городских мероприятий:

Площадь В.И. Ленина, 5

2-8 января в 12:00 - игровая программа для всей семьи "Дед Мороз и все все все"

 Архангельский городской культурный центр пр. Приорова, 2; (8182) 27-17-39

2-4 января в 16:00; 3, 4, 6 января в 11:00 – новогоднее представление "Морковный снегобум"

13 января в 18:00 – вечер отдыха и танцев "Новогоднее рандеву" (18+)

18:30 – шоу-программа "неБольшой новогодний концерт" 

29, 30 декабря в 11:00 – интерактивная программа "Топ-топ, шагаем дружно в Новый год" 

27-28 декабря в 14:00, 29 декабря в 16:00, 5 января в 14:00 и 17:00 – представление "Косая аллея. Телепорт в мир волшебства" 

30 декабря, 18:00; 6 января, 17:00 – новогодняя вечеринка "Зимняя вишня" (18+)

7 января, 13:00 – праздничная концертная программа "Свет Рождественской звезды" 

 Филиал "Поморская АРТель", просп. Чумбарова – Лучинского, 15

3-5 января, 11:00, 16:00 – представление для малышей "Чего нет в Подводном царстве?" 

30 декабря, 18:00 – новогодняя вечеринка с ретро-дуэтом "Дежавю" 

Остров Кего, школа № 70, ул. Кегостровская, 85

28 декабря, 16:00 – представление "Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год" 

6 января, праздник у елки "Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год"

 Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова, просп. Троицкий, 64; 28-57-05

26 декабря – 19 января – выставка "Чудо северного пряника" 

4-6, 8 января, 15:00 – семейные просмотры "Зимнее кино"

 Городская детская библиотека им. Е. С. Коковина, наб. Северной Двины, 135; 24-78-04

4-6, 8 января, 11:00 – 12:30 – творческая студия "Новогодний экспресс" 

 Октябрьская библиотека им. Н. К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134; 20-67-65 

5, 6, 8 января, 13:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке"

 Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5; 20-29-08

4- 6, 8 января, 14:00 – 16:00 – творческая студия "Новогодний экспресс" 

 Культурный центр "Соломбала - Арт", просп. Никольский, 29; 8(8182) 22-53-42, 22-54-33

27 декабря, 18:00 – новогодний концерт "В свете ёлочных огней 

28 декабря, 18:00; 29 декабря, 14:00, 18:00; 2 ,4, 6 января 16:30 – представление "В снежном царстве, морозном государстве"

1 января, 14:00, 16:00; 2-8 января, 12:00, 14:00, 16:00 – программа "История снежного города" 

3 января 18:00 – концерт "Приключения семейства Небукиных, или поморский рецепт Нового года" 

8 января 18:00 – праздничный вечер отдыха "Рождества волшебные мгновенья" 

15 января, 14:00 – гала-концерт городского конкурса карнавальных костюмов "Маскарад календаря" 

 Соломбальская библиотека им. Б. В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8; 22-50-45, 22-34-96

4-6, 8 января, 12:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке"

 "Культурный центр "Луч", ул. Первомайская, 3; (8182) 68-30-09

29, 30 декабря 18:00 – вечера отдыха "Поем вместе новогодние песни" 

3 января, 12:00 – кукольный новогодний спектакль "Новогодний балаганчик" 

4 января, 16:00 – дискотека "Морошкины пляски" 

5 января, 12:00 – мастер-класс из муки и соли "Поморский ягодник" 

7 января, 18:00 – вечер караоке "Поем вместе рождественские песни" 

 Филиал № 2, просп. Ленинградский, 165, корп. 2; (8182) 61-83-10

2 января, 13:00 – мастер-класс из муки и соли "Поморский ягодник" 

6 января, 16:00 – дискотека "Морошкины пляски"

 Филиал № 1 о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; (8182) 61-81-15

29 декабря, 17:00   – вечер отдыха "Остров поет в Новый год" 

2 января, 13:00 – кукольный новогодний спектакль "Новогодний балаганчик" 

4 января, 12:00 – мастер-класс из муки и соли "Поморский ягодник"

7 января, 17:00 – вечер отдыха "Остров поет в Рождество" 

 Детская библиотека № 9, ул. Первомайская, 4; 68-28-15

4-6, 8 января, 12:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке" 

 Библиотека № 17 им. Н. М. Рубцова, ул. Холмогорская 16; 62-78-29

4- 6, 8 января, 12:00 – 14:00 – творческая студия "Новогодний экспресс" 

 "Исакогорско-Цигломенский культурный центр", ул. Севстрой, 2

3 января, 11:00 – новогодний утренник "Новый год в Простоквашино" 

6 января, 12:00 – интерактивная программа "Нам без валенок беда" 

7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка" 

8 января, 13:00 – XI открытый праздник хоров "Рождественские встречи в Цигломени" 

Филиал "Бакарица",  ул. Нахимова, 15

4 января, 11:00 – новогодний утренник для самых маленьких "Чудеса под Новый год"

4 января, 11:00 – мастер-класс "Сумка-снеговик" 

5 января, 12:00 – интерактивная программа "Нам без валенок беда" 

6 января, 15:00 – театрализованное представление "День рождения Бабы-Яги" 

7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка" 

 Филиал "Турдеевский", ул. Центральная, 28

7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка"

 Филиал "Исакогорский", ул. Клепача, 9

3 января, 11:00 – новогодний утренник для самых маленьких с Барбоскиными "Чудеса под Новый год" 

7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка" 

 Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29; 45-09-55

4-6, 8 января, 12:00 – 14:00 – творческая студия "Новогодний экспресс" 

 "Культурный центр "Северный", ул. Кировская, 27; (8182) 23-47-22

30 декабря 18:00 - 24:00 – вечеринка для взрослых "Генеральная репетиция Нового года!" 

2 января, 11:00 – праздник для малышей "Моя первая ёлочка" 

3 января, 12:00 – новогодняя сказка для всей семьи "Тайна закрытых дверей" 

4 января, 11:00 - 13:00 – игровая программа и мастер-класс "День с Дедом Морозом" 

14:00 – новогодний концерт "Зимняя сказка" творческих коллективов КЦ "Северный" 

17:00 - 20:00 – танцевальный вечер "Новогодний огонек" для людей элегантного возраста 

5 января, 11:00 - 13:00 – игровая программа и мастер-класс "День со Снегурочкой" 

18:00 - 20:00 – концерт для взрослых "Хорошие песни из любимых фильмов" 

6 января, 11:00 - 12:00 – игровая программа и мастер-класс "День с секретной службой Деда Мороза" 

18:00 - 00:00 – Рождественская вечеринка для взрослых 

7 января, 12:00 – игровая программа и мастер-класс "День Рождественских потех" 

8 января, 11:00 - 12:00 – игровая программа и мастер-класс "День Розыгрыша" 

 "Культурный центр "Маймакса",  ул. Лесотехническая, 1, корп.1; 8(8182)29-69-24

2 января, 13:00 – творческая мастерская "В гостях у льдинки Изольды" 

3 января, 11:00 – елочка для самых маленьких "Мультяшки в Арктике" 

4 января, 11:00 – игровая программа "Зимние забавы" 

6 января, 16:00 – тематическая программа "Традиции Рождества"

8 января, 11:00 –игровая программа "Зимние забавы"

 Филиала № 1, ул. Родионова, 14; +79009196853

30 декабря, 19:00 – игровая программа "Хоровод на Новый год" 

3 января, 14:00 – мастер-класс "Снежинка из гипса" 

4 января, 14:00 – игровая программа "Новогодние старты" 

5 января, 14:00 – мастер-класс "Елочка" по мыловаренью 

6 января, 14:00 – Рождественские посиделки с концертом "Сегодня небо со звездой" 

 Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2; +79532600021

27 декабря, 17:00 – игровая программа "Зимние затеи"

28 декабря, 17:00 – театрализованное представление для школьников "Новогодний переполох"

3, 17, 31 января, 17:30 – цикл мастер- классов "Кролик 20-23" 

4, 5 января, 14:00 – игровая программа "Зима чудесница" 

4, 5 января, 15:00 – кинолекторий "Новогодний мультпарад" 

6 января, 16:00 – танцевальная программа для детей и школьников "Рождественский карнавал" 

8 января, 16:00 – игровая программа "Рождественские гуляния" 

 Маймаксанская библиотека № 6 им. Г. А. Скребицкого, ул. Победы, 46; 29-69-27

4-6, 8 января, 12:00 – 14:00 – творческая студия "Новогодний экспресс"

 Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, 1

29,30 декабря 3,4,6 января, 14:00 – новогоднее представление «Где живет Дедушка Мороз?» 

31 декабря, 3,4,6 января, 11:00 – новогодний праздник "Ёлочка для самых маленьких" 

8 января,15:00 - танцевальная игровая программа "Новогодний БУМ", 

28 января,11:00 - фестиваль-конкурс среди детских садов "Северные жемчужинки" 

 Варавинская детская библиотека № 11, Никитова, 1; 62-89-66

4, 5, 8 января, 15:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке" 

6 января, 14:00 – фольклорный праздник "Рождество – волшебство и колдовство"

 Библиотека № 10 имени Фёдора Абрамова, просп. Ленинградский, 269, корп. 1; 62-09-14

26 декабря – 15 января – выставка "Чудо северного пряника" 

4-6, 8 января, 16:00 – семейные просмотры "Зимнее кино" 

 

26 декабрь 13:55 | : Культура

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