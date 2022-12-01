Где в Архангельске можно оттянуться в новогодние праздники?

План городских мероприятий:
Площадь В.И. Ленина, 5
2-8 января в 12:00 - игровая программа для всей семьи "Дед Мороз и все все все"
Архангельский городской культурный центр пр. Приорова, 2; (8182) 27-17-39
2-4 января в 16:00; 3, 4, 6 января в 11:00 – новогоднее представление "Морковный снегобум"
13 января в 18:00 – вечер отдыха и танцев "Новогоднее рандеву" (18+)
18:30 – шоу-программа "неБольшой новогодний концерт"
29, 30 декабря в 11:00 – интерактивная программа "Топ-топ, шагаем дружно в Новый год"
27-28 декабря в 14:00, 29 декабря в 16:00, 5 января в 14:00 и 17:00 – представление "Косая аллея. Телепорт в мир волшебства"
30 декабря, 18:00; 6 января, 17:00 – новогодняя вечеринка "Зимняя вишня" (18+)
7 января, 13:00 – праздничная концертная программа "Свет Рождественской звезды"
Филиал "Поморская АРТель", просп. Чумбарова – Лучинского, 15
3-5 января, 11:00, 16:00 – представление для малышей "Чего нет в Подводном царстве?"
30 декабря, 18:00 – новогодняя вечеринка с ретро-дуэтом "Дежавю"
Остров Кего, школа № 70, ул. Кегостровская, 85
28 декабря, 16:00 – представление "Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год"
6 января, праздник у елки "Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год"
Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова, просп. Троицкий, 64; 28-57-05
26 декабря – 19 января – выставка "Чудо северного пряника"
4-6, 8 января, 15:00 – семейные просмотры "Зимнее кино"
Городская детская библиотека им. Е. С. Коковина, наб. Северной Двины, 135; 24-78-04
4-6, 8 января, 11:00 – 12:30 – творческая студия "Новогодний экспресс"
Октябрьская библиотека им. Н. К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134; 20-67-65
5, 6, 8 января, 13:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке"
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5; 20-29-08
4- 6, 8 января, 14:00 – 16:00 – творческая студия "Новогодний экспресс"
Культурный центр "Соломбала - Арт", просп. Никольский, 29; 8(8182) 22-53-42, 22-54-33
27 декабря, 18:00 – новогодний концерт "В свете ёлочных огней
28 декабря, 18:00; 29 декабря, 14:00, 18:00; 2 ,4, 6 января 16:30 – представление "В снежном царстве, морозном государстве"
1 января, 14:00, 16:00; 2-8 января, 12:00, 14:00, 16:00 – программа "История снежного города"
3 января 18:00 – концерт "Приключения семейства Небукиных, или поморский рецепт Нового года"
8 января 18:00 – праздничный вечер отдыха "Рождества волшебные мгновенья"
15 января, 14:00 – гала-концерт городского конкурса карнавальных костюмов "Маскарад календаря"
Соломбальская библиотека им. Б. В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8; 22-50-45, 22-34-96
4-6, 8 января, 12:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке"
"Культурный центр "Луч", ул. Первомайская, 3; (8182) 68-30-09
29, 30 декабря 18:00 – вечера отдыха "Поем вместе новогодние песни"
3 января, 12:00 – кукольный новогодний спектакль "Новогодний балаганчик"
4 января, 16:00 – дискотека "Морошкины пляски"
5 января, 12:00 – мастер-класс из муки и соли "Поморский ягодник"
7 января, 18:00 – вечер караоке "Поем вместе рождественские песни"
Филиал № 2, просп. Ленинградский, 165, корп. 2; (8182) 61-83-10
2 января, 13:00 – мастер-класс из муки и соли "Поморский ягодник"
6 января, 16:00 – дискотека "Морошкины пляски"
Филиал № 1 о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; (8182) 61-81-15
29 декабря, 17:00 – вечер отдыха "Остров поет в Новый год"
2 января, 13:00 – кукольный новогодний спектакль "Новогодний балаганчик"
4 января, 12:00 – мастер-класс из муки и соли "Поморский ягодник"
7 января, 17:00 – вечер отдыха "Остров поет в Рождество"
Детская библиотека № 9, ул. Первомайская, 4; 68-28-15
4-6, 8 января, 12:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке"
Библиотека № 17 им. Н. М. Рубцова, ул. Холмогорская 16; 62-78-29
4- 6, 8 января, 12:00 – 14:00 – творческая студия "Новогодний экспресс"
"Исакогорско-Цигломенский культурный центр", ул. Севстрой, 2
3 января, 11:00 – новогодний утренник "Новый год в Простоквашино"
6 января, 12:00 – интерактивная программа "Нам без валенок беда"
7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка"
8 января, 13:00 – XI открытый праздник хоров "Рождественские встречи в Цигломени"
Филиал "Бакарица", ул. Нахимова, 15
4 января, 11:00 – новогодний утренник для самых маленьких "Чудеса под Новый год"
4 января, 11:00 – мастер-класс "Сумка-снеговик"
5 января, 12:00 – интерактивная программа "Нам без валенок беда"
6 января, 15:00 – театрализованное представление "День рождения Бабы-Яги"
7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка"
Филиал "Турдеевский", ул. Центральная, 28
7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка"
Филиал "Исакогорский", ул. Клепача, 9
3 января, 11:00 – новогодний утренник для самых маленьких с Барбоскиными "Чудеса под Новый год"
7 января, 11:00 – интерактивный спектакль "Рождественская сказка"
Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29; 45-09-55
4-6, 8 января, 12:00 – 14:00 – творческая студия "Новогодний экспресс"
"Культурный центр "Северный", ул. Кировская, 27; (8182) 23-47-22
30 декабря 18:00 - 24:00 – вечеринка для взрослых "Генеральная репетиция Нового года!"
2 января, 11:00 – праздник для малышей "Моя первая ёлочка"
3 января, 12:00 – новогодняя сказка для всей семьи "Тайна закрытых дверей"
4 января, 11:00 - 13:00 – игровая программа и мастер-класс "День с Дедом Морозом"
14:00 – новогодний концерт "Зимняя сказка" творческих коллективов КЦ "Северный"
17:00 - 20:00 – танцевальный вечер "Новогодний огонек" для людей элегантного возраста
5 января, 11:00 - 13:00 – игровая программа и мастер-класс "День со Снегурочкой"
18:00 - 20:00 – концерт для взрослых "Хорошие песни из любимых фильмов"
6 января, 11:00 - 12:00 – игровая программа и мастер-класс "День с секретной службой Деда Мороза"
18:00 - 00:00 – Рождественская вечеринка для взрослых
7 января, 12:00 – игровая программа и мастер-класс "День Рождественских потех"
8 января, 11:00 - 12:00 – игровая программа и мастер-класс "День Розыгрыша"
"Культурный центр "Маймакса", ул. Лесотехническая, 1, корп.1; 8(8182)29-69-24
2 января, 13:00 – творческая мастерская "В гостях у льдинки Изольды"
3 января, 11:00 – елочка для самых маленьких "Мультяшки в Арктике"
4 января, 11:00 – игровая программа "Зимние забавы"
6 января, 16:00 – тематическая программа "Традиции Рождества"
8 января, 11:00 –игровая программа "Зимние забавы"
Филиала № 1, ул. Родионова, 14; +79009196853
30 декабря, 19:00 – игровая программа "Хоровод на Новый год"
3 января, 14:00 – мастер-класс "Снежинка из гипса"
4 января, 14:00 – игровая программа "Новогодние старты"
5 января, 14:00 – мастер-класс "Елочка" по мыловаренью
6 января, 14:00 – Рождественские посиделки с концертом "Сегодня небо со звездой"
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2; +79532600021
27 декабря, 17:00 – игровая программа "Зимние затеи"
28 декабря, 17:00 – театрализованное представление для школьников "Новогодний переполох"
3, 17, 31 января, 17:30 – цикл мастер- классов "Кролик 20-23"
4, 5 января, 14:00 – игровая программа "Зима чудесница"
4, 5 января, 15:00 – кинолекторий "Новогодний мультпарад"
6 января, 16:00 – танцевальная программа для детей и школьников "Рождественский карнавал"
8 января, 16:00 – игровая программа "Рождественские гуляния"
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г. А. Скребицкого, ул. Победы, 46; 29-69-27
4-6, 8 января, 12:00 – 14:00 – творческая студия "Новогодний экспресс"
Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, 1
29,30 декабря 3,4,6 января, 14:00 – новогоднее представление «Где живет Дедушка Мороз?»
31 декабря, 3,4,6 января, 11:00 – новогодний праздник "Ёлочка для самых маленьких"
8 января,15:00 - танцевальная игровая программа "Новогодний БУМ",
28 января,11:00 - фестиваль-конкурс среди детских садов "Северные жемчужинки"
Варавинская детская библиотека № 11, Никитова, 1; 62-89-66
4, 5, 8 января, 15:00 – АРТ-каникулы "Пряничные истории на песке"
6 января, 14:00 – фольклорный праздник "Рождество – волшебство и колдовство"
Библиотека № 10 имени Фёдора Абрамова, просп. Ленинградский, 269, корп. 1; 62-09-14
26 декабря – 15 января – выставка "Чудо северного пряника"
4-6, 8 января, 16:00 – семейные просмотры "Зимнее кино"