ФОТОФАКТ: «молодая гвардия» Архангельского обкома КПРФ

Эта фотография с празднования 154-й годовщины с дня рождения вождя мирового пролетариата выложена на официальном сайте Архангельского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.

Немного народу собралось, правда? Для сравнения – фотография прошлых лет этого же дня (см. ниже). Тогда первым секретарем обкома был Александр Новиков. Почувствуйте разницу…

Но самое интересное в сопроводительном тексте:

- Под красные знамена встали члены КПРФ, беспартийные, члены движения "Дети войны" и комсомольцы. Участники митинга отмечали, что ленинские идеи до сих пор свежи и актуальны, а жизнь при капитализме у многих вызвала разочарование. Потому идея возврата к идеалам коммунизма вызывают большой интерес у российской молодежи.

Беглого взгляда достаточно, чтобы понять – самый молодой из собравших нынешний персек обкома Александр Гревцов 47-ми лет.

Есть ли будущее у партии с такими региональными «вождями» и таким возрастным контингентом ядерного электората - вопрос риторический.

О том, как на президентских выборах Гревцов подставил Харитонова, читайте здесь.



