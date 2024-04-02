Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ФОТОФАКТ: «молодая гвардия» Архангельского обкома КПРФ

Эта фотография с празднования 154-й годовщины с дня рождения вождя мирового пролетариата выложена на официальном сайте Архангельского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.

Немного народу собралось, правда? Для сравнения – фотография прошлых лет этого же дня (см. ниже). Тогда первым секретарем обкома был Александр Новиков. Почувствуйте разницу…

Но самое интересное в сопроводительном тексте:

- Под красные знамена встали члены КПРФ, беспартийные, члены движения "Дети войны" и комсомольцы. Участники митинга отмечали, что ленинские идеи до сих пор свежи и актуальны, а жизнь при капитализме у многих вызвала разочарование. Потому идея возврата к идеалам коммунизма вызывают большой интерес у российской молодежи.

Беглого взгляда достаточно, чтобы понять – самый молодой из собравших нынешний персек обкома Александр Гревцов 47-ми лет.

Есть ли будущее у партии с такими региональными «вождями» и таким возрастным контингентом ядерного электората - вопрос риторический.

О том, как на президентских выборах Гревцов подставил Харитонова, читайте здесь.


29 апрель 10:03 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Предупреждают и контролируют. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Булыжник

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (346)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20