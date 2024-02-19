Конец Кольца. Кое-что о политическом ротозействе

А у кольца начала нет и нет конца – пелось в советском эстрадном шлягере.

Если речь о кольце любви, вопросов нет. А вот у человека есть начало и есть конец. Даже если его фамилия – Кольцов…

Сначала о конце.

О нём уже пишет федеральная пресса (очень сомнительная слава). Выдержка из сообщения ТАСС:

- По мнению обвинения, Кольцов Кирилл Юрьевич сообщил должностному лицу, что может организовать как дальнейшее размещение подобной негативной информации в Telegram-каналах, так и пресечь размещение этой негативной информации, и потребовал от должностных лиц администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области безвозмездной передачи в фонд, возглавляемый его знакомым, денежных средств в особо крупном размере для финансирования его личной предвыборной кампании и создания соответствующего проекта, а также потребовал обеспечить выдвижение его на должность депутата Архангельского областного собрания депутатов.

Ничего не напоминает? Примерно за такие деяния реальный срок (и приличный) получил один из архангельских журналистов. Но у него было официально зарегистрированное СМИ. «Телега» же долго считалась чем-то вроде стенки в общественном туалете для любой непроверенной информации, изложенной с применением обсценной лексики и прямых оскорблений лиц, занимающих государственные посты, и простых граждан, которых «заказали». Владельцы каналов рассчитывают на своё инкогнито (хотя все прекрасно знают, кто за чем стоит), недаром эта соцсеть два раза становилась на нашем сайте победителем в номинации «Помойка года». Видимо, те времена безнаказанности закончились.

Судя по резонансу, вся эта некрасивая история тоже выйдет Кольцову боком, «столыпинский вагон» ждёт и его. С такой-то биографией!

- С 2007 по 2010 год Кольцов Кирилл Юрьевич был руководителем Архангельского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Работал специалистом по работе с молодежью в Молодежном центре, юристом в Центре поддержки молодой семьи. Являлся внештатным советником главы Архангельска. С 2014 по 2016 год работал заместителем директора Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Архангельской области (Дом офицеров). С 2017-го является сопредседателем общественного совета «Молодой Гвардии Единой России» в Архангельской области.

Сразу возникает вопрос – как партийный деятель такого полёта мог докатиться до банальной уголовщины?! Ответ – он давно туда катился.

Поэтому переходим к началу Кольца…

Подросток Кольцов (гр. 1982) рано понял, что политическая деятельность приносит неплохие дивиденды и уже с середины 90-х начал тереться около ЛДПР, но без большого успеха. Зато, когда у «Единой России» появилось молодёжное крыло, он понял – ЭТО ЕГО. Правда, в «Молодёжном Единстве» ему объяснили, что для успешного продвижения по карьерной лестнице вверх неплохо получить диплом о высшем образовании. Пришлось идти будущему партбоссу в ПГУ на гуманитарный факультет, откуда его вышибли за неуспеваемость с третьего курса.

Впрочем, наш «герой» успел стать депутатом Молодежного парламента Архангельска первого созыва - совещательного органа по вопросам молодежной политики при тогдашнем мэре Нилове. Однако выяснилось, что парламент этот, скорее, учебный полигон для будущих политиков и ощутимых финансовых дивидендов не приносит. Очень Кольцову это не понравилось, и уже 13 апреля 2001 года он добровольно снял свои полномочия.

Далее последовало исключение из рядов «Молодёжного Единства» с формулировкой – ««за дискредитацию организации» и личностной характеристикой - неисполнительный, безответственный, самонадеянный интриган. Но он поднялся, отряхнулся и продолжил.

Сначала был фонд «Общественных и политических инициатив», где не было ни общества, ни инициативы. За ним странная попытка ликвидировать Комитет по делам женщин, семьи и молодёжи при администрации области (вовремя не дали). На выборах мэра Архангельска 2005 года Кирюша на каждом углу представляется PR-консультантом кандидата Донского, благо, диплома о высшем образовании там не спрашивали. Интересно, что чуть позже последний с трудом мог вспомнить фамилию Кольцов (хотя по стилю они друг друга стоят).

За сим последовал пролёт на выборах в АрхГорДуму в качестве одномандатника. Тут Кольцов понял, что без партии никуда (ему уж точно). В начале 2006 года он падает в ноги бывшим соратникам по молодёжному крылу ЕР, к тому времени преобразованному в «Молодую Гвардию». Ему верят и дают шанс реабилитировать себя, возглавив Приморское местное отделение организации с испытательным сроком в один месяц. За этот период Кольцов не проводит ни одной встречи ни с молодежью района, ни с администрацией.

Тем не менее, его не гонят поганой метлой из организации, и в феврале 2007 года появляется информация, что Кирилл Кольцов в индивидуальном порядке готовит Конференцию АРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» с единственной целью - избрать себя, любимого, на пост руководителя городского отделения. Уже секретарь регионального отделения партии и депутат Госдумы Валерий Мальчихин бьёт тревогу и открыто называет Кольцова самозванцем.

Однако в конце марта того же года в Архангельск приходит факс из Центрального штаба «Молодой Гвардии», где подтверждаются полномочия Кольцова Кирилла Юрьевича, избранного главой городского отделения. Оказывается, конференция проводилась, но в закрытом режиме и с нарушением всех существующих норм. Скорее всего, она проводилась только в отосланных Москву отчётах.

Параллельно он трётся рядом с «Энергией жизни», организацией, в те годы близкой к «Справедливой России», и параллельно в раздаваемых интервью обвиняет своих завистников из обеих партий в наветах в его сторону.

А теперь - ВНИМАНИЕ! Прочитанное вами выше было написано мной в более широком изложении аж в 2007 году в материале «Мошенник или провокатор?». Причём консультантами выступали далеко не последние люди в тогдашнем региональном отделение «Единой России».

То есть, все всё знали. Кольцов и позже фигурировал не в самых лицеприятных публикациях. Такой незаменимый, непотопляемый, или за ним кто-то стоит? Тот, кого отпугнуть может только уголовка.

Есть расхожее мнение – если один раз попал в обойму, из неё уже не выпасть. Не красит оно ни власть, ни политические партии. Возможно, история громкого фиаско проходимца Кирилла Кольцова станет хорошим кадровым уроком для тех, кто отвечает за чистоту партийных рядов.

По крайней мере, будем на это надеяться.

Леонид Черток