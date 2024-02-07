Песни без слов. Рондо Венециано

В музыкальном искусстве основанная на чередовании главной темы (рефрена) с разными контрастными эпизодами форма именуется рондо. Пианист, аранжировщик, композитор Джан Пьеро Ревербери (Gian Piero Reverberi; 1939) использовал этот термин в качестве первой части названия камерного оркестра, набранного им в 1979 году из талантливых студентов итальянских консерваторий. Позднее маэстро вспоминал: «Это было время, когда компьютер создавал музыку в стиле диско. Естественность терялась всё больше и больше. Я нахожу музыкальную эволюцию неправильной. Многие люди чувствовали то же самое и хотели сделать шаг назад, к большей естественности». По задумке маэстро оркестр должен был возродить атмосферу и звуки венецианского барокко в соединении с ритмами современной музыки.

Из этого симбиоза сложился фирменный стиль Рондо Венециано (Rondò Veneziano), выраженный не только в музыке, но и в имидже музыкантов, одетых на сцене в костюмы XVIII века. Бах, Бетховен, Вивальди, Моцарт зазвучали в исполнении оркестра в тонких, тщательно продуманных аранжировках, ничуть не искажающих привычное «классическое» звучание произведений эпохи барокко. Пришлась по душе слушателям и замечательная музыка композитора Ревербери, которую он сам относит к «новой классике».

С тех давних пор Рондо Венециано радует многочисленных поклонников студийными записями (на сегодня 70 альбомов и сборников) и концертами с неизменными аншлагами в разных уголках мира.

На вопрос о секрете успеха Рондо Венециано маэстро Ревербери предположил: «В первую очередь, наша музыка несёт в себе заряд позитивных эмоций, даже та, которая на первый взгляд кажется печальной. Думаю, в этом и есть одна из причин нашей популярности — во время прослушивания вы не испытываете отрицательных эмоций, а даже если они и появятся, то в итоге всё равно настроят вас на позитивный лад».

На приложенных записях звучат композиции, способные уменьшить тревогу и улучшить настроение, вызвать чувства спокойствия, расслабления и эмоционального подъема. Возможно, когда-нибудь земные лекари вместо продуктов фармацевтики будут прописывать людям шум ветра, пение птиц, журчание вод, шелест трав, запах свежескошенного сена, тишину ночи, сияние звёзд и, конечно же, настоящую музыку. Хочется верить, что в этих назначениях будущего добрые, светлые мелодии маэстро Джана Пьеро Ревербери в исполнении Рондо Венециано займут достойное место.

Александр Чашев