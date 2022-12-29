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Первая новогодняя. Вопросы февральской сессии АрхГорДумы

8 февраля в 10:00 начнёт свою работу сорок пятая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. 

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. 

В ходе сессии предполагается рассмотреть следующие ключевые вопросы:

-  о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории муниципального образования "Город Архангельск" за 2022 год;

 - об организации ремонта, содержания и уборки улично-дорожной сети (в том числе дворовых территорий и внутриквартальных проездов), тротуаров городского округа "Город Архангельск");

 - ряд вопросов имущественного характера.

 

24 январь 11:44 | : Политика

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