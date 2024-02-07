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Два ключевых архангельских МУПа будут приватизированы

На проходящей сегодня в Архангельске сессии городской Думы депутаты внесли в прогнозный план приватизации (2023-2025 гг) «АПАП-3» и «Спецтрест».

Первый занимается автобусными перевозками (да-да, те самые ПАЗики), и его деятельность практически сведена к нулю после воцарения на архангельских дорогах голубых автобусов от компании «Рико».

Второй отвечает за проводы архангелогородцев в последний путь и все, что с этим связано. В последние годы деятельность МУП «Спецтрест» неожиданно для многих стала убыточной и только «доила» и без того небогатый городской бюджет. Многие связывали это с переменами в руководстве муниципального предприятия. Зато для частных похоронных контор наступило раздолье, особенно в части ценовой политики на предлагаемые услуги.

Наблюдатели не исключают, что после акционирования на главную позицию в «Спецтресте» вернется его бывший успешный руководитель Роман Зарипов. Если, конечно, он сам этого захочет.

14 февраль 12:29 | : Политика / Экономика

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