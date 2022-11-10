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Архангельск. Мороз. Ходить или не ходить в школу?

Решение об отмене занятий в зимний период принимается руководителем образовательной организации, при принятии данного решения следует ориентироваться на дневную температуру наружного воздуха.

           - для учащихся 1 – 4 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 25 градусов и ниже;

          - для учащихся 1 – 6 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 27 градусов и ниже;

          - для учащихся 1 – 8 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 30 градусов и ниже;

          - для учащихся 1 – 11 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 33 градуса и ниже.

 Для получения дополнительной информации о работе  образовательной организации в холодный период необходимо обратиться к администрации школы.

Адреса и контактные телефоны: http://www.arhcity.ru/?page=270/1

 Напоминаем, ВСЕ образовательные организации города вне зависимости от температуры воздуха обязаны принимать учащихся. 

 

09 январь 13:57 | : Будни

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