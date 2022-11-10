Архангельск. Мороз. Ходить или не ходить в школу?

Решение об отмене занятий в зимний период принимается руководителем образовательной организации, при принятии данного решения следует ориентироваться на дневную температуру наружного воздуха.
- для учащихся 1 – 4 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 25 градусов и ниже;
- для учащихся 1 – 6 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 27 градусов и ниже;
- для учащихся 1 – 8 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 30 градусов и ниже;
- для учащихся 1 – 11 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 33 градуса и ниже.
Для получения дополнительной информации о работе образовательной организации в холодный период необходимо обратиться к администрации школы.
Адреса и контактные телефоны: http://www.arhcity.ru/?page=270/1
Напоминаем, ВСЕ образовательные организации города вне зависимости от температуры воздуха обязаны принимать учащихся.