Неомандаченные. Сломанные очки и сварщик-однофамилец

Неомандаченные кандидаты от псевдо-оппозиции затянули после с треском проигранных в Поморье выборов традиционный «плач Ярославны».

У главного пиараста местных коммунистов и по совместительству – кандидата в депутаты облсобрания в самый день голосования случилась трагедия: «Перед входом на свой избирательный участок у меня... сломались очки. Голосовал почти наощупь, но по совести», - описывает эту личную драму несостоявшийся драматург Морозов, получающий, кстати, зарплату из бюджета Архангельской области, будучи трудоустроенным в ее администрации помощником депутата ГосДумы, к ней, то есть к области, отношения не имеющего.

Судя по самой агитационной кампании местных зюгановцев, проводили они ее также без очков и наощупь. Тактильные ощущения, похоже, для них важнее. Брали на «пощупать». Итог получился предсказуемым. Как правильно заметил коллега Азовский – «лицо партии» - персек Гревцов - вовсе не походит на пролетария-товарища, скорее – на холеного гендиректора. Что, в общем-то, объяснимо пятилетним просиживанием штанов в кресле зампреда гордумы на освобожденной основе, с немалой зарплатой из дефицитного бюджета Архангельска.

Гревцов со стоном взывал к избирателям – кругом враги, они «хотят, чтобы все наши предприятия одно за другим уходили в собственность московских и международных олигархов». Сам-то он, в недавнем прошлом обслуживая владельцев и руководство ТГК-2, часть которого таки попала под уголовные дела, конечно был не в курсе- кто такой олигарх Лебедев, ныне проживающий в Лондоне. Как не в курсе он и того, с кем аффилирована не состоящая в партии Надежда Виноградова, единственная, кто хоть с трудом, но смогла пройти в облсобрание от КПРФ по одномандатному округу.

Под стать местечковому «вождю» - список кандидатов от местной партячейки: малоизвестные фамилии, блеклые, унылые физиономии, невнятные бормотания про тяготы жизни «простого народа». Про некоторых своих кандидатов сами коммунисты постеснялись рассказать хоть что-нибудь даже на собственных информационных ресурсах.

Например, некто Устинов, кандидат в облсобрание по округу №4, не только не произнес в ходе избирательной компании ни слова, но даже светлый облик его никто из избирателей не узрел. О нем лишь известно из официальных документов избиркома, где сказано, что данный персонаж постоянного места жительства на территории Российской Федерации не имеет. Сюжет для трагикомедии – дарим его Морозову, и советуем отрастить бороду. Тогда Самодов, глядишь, и возьмет пьесу для постановки.

Кандидату от КПРФ Роману Евсееву победить помешали миллиарды на счетах неназванных «предводителей» и обещания оппонента по избирательному округу построить аквапарк. Но коммунисты, к которым причисляет себя Евсеев, ведь обещали построить коммунизм во всем мире, но что-то у них пошло не так. На этом фоне обида на аквапарк выглядит смешно.

Ну, а без мыла залезший в каждую дыру в Архангельске, монетизатор соцсетей на 250 тыс. в месяц Шишов, посчитал, что проиграл из-за дремучести и темноты соотечественников-маймаксанцев. Мол, не смогли отличить его – известного всем и каждому блоХера от простого сварщика-однофамильца. Так и пишет – всем я показывал посты про себя (видимо таргетинг оплатил в соцсетях), а их упертые маймаксанцы – не читают. Не повезло Шишову с народом, что ж тут поделать. Маймаксанский пролетариат на это бы ему ответил – иди, работай! Тебя государство бесплатно на инженера выучило. Не можешь инженером – переучись на сварщика. Но, думаем, вряд ли можно представить субтильного Мишу, ремонтирующего теплотрассу на морозе -40 градусов по Цельсию. Он же тяжелее… фотоаппарата в руках ничего не держал.

На самом деле все они к коммунизму как идеологии и мироощущению имеют весьма отдаленное отношение. Например, Шишов совсем недавно пытался баллотироваться от «Родины», а Морозов был либералом «широкого спектра» - от гей-активиста Алексеева и Навального до «Яблока». Симптоматично, что на этом фоне самый пролетарский город области Северодвинск не дал КПРФ ни одного депутата по одномандатным округам – все кандидаты проиграли. Сразу Галич вспомнился: «Больно тема какая-то склизкая - не марксистская, нет не марксистская…».

Что в сухом остатке. Коммунисты под чутким руководством Гревцова показали результат в два раза хуже, чем на предыдущих выборах. Его предместник, бывший первый секретарь Архангельского обкома Новиков, который тоже Александр – становится уже бывшим депутатом и пенсионером. Сам проваливший выборы «вождь» наверняка трудоустроится в новом кресле депутата облсобрания на освобожденной основе (и с приличной зарплатой). А за компанию берет с собой Ивашину, умудрившуюся не избраться по одномандатному округу в Котласе. Фракцию они сообразят на троих – с Виноградовой. На большее партийного процента не хватит. В гордуме марксистов-ленинистов будет представлять одинокий Морозков, что означает нулевое влияние на любые решения.

Поэтому Гревцову ничего сейчас не остается, как притвориться немым. Как писал Долвлатов: «Когда храбрый молчит, трусливый – помалкивает!».