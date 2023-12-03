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Выборы. Санкции. Налог на яйца. И другие вести из прошлого Поморья

Сто лет минуло после окончания Гражданской войны в России. Только вот настоящего примирения «белых» с «красными» до сих пор не произошло. Одним из свидетельств этого является недавний скандал, связанный с установкой Русским просветительским обществом 7 ноября в Ростове–на–Дону на территории Второго Донского Императора Николая ІІ кадетского корпуса бронзового бюста вождя Белого движения, главнокомандующего Русской армией в 1920–м году, барона Врангеля. После протестов левых и коммунистов памятник 29 ноября демонтирован. 

Если давнее прошлое способно разделять живущих, события дней вчерашних тем более. О некоторых из них, происходивших после установления Советской власти на северной земле, узнаем из публикаций в газете Холмогорского уезда за 1920 – 1923 годы. Органы партийной и административной властей уезда тогда располагались в городе Емецке. 

Номер газеты «Емецкая весть» от 2 декабря 1920 года начинается призывом:

Товарищ, подумал ли ты хорошо, кого должен выбирать в Совет и кого избираешь? Помни, что от них будут зависеть благополучие Республики. 

И далее заметка по теме:

К ВЫБОРАМ СОВЕТОВ.

Или с нами, или против нас.

И кухарка должна принять участие в управлении государством.

Ленин.

 Для уезда наступил торжественный момент – момент перевыборов депутатов в Советы. Серьёзная ответственность ложится как на избирателей, так и на избираемых. И т.д. и т.п. 

 Блокады и санкции на России висят веками. Как и надежды на их отмену:

 К ПЕРЕГОВОРАМ С АМЕРИКОЙ.

Американский сенатор Бора высказался против блокады Черного моря и заявил, что в декабре месяце будет возбуждаться вопрос о торговых сношениях с Советской Россией. 

 Нет торговых сношений?  Идите…в театр:

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА.

По всему уезду, за исключением нескольких волостей, почти еженедельно ставятся спектакли силами учащихся и С.М. Спектакли посещают более чем хорошо. Зрительные залы бывают переполнены публикой. Настроение крестьян от спектаклей хорошее. Работа эта имеет тенденцию развиваться и охватить весь уезд.  А.С. 

Забылись ненадолго крестьяне и вернулись к суровой действительности, в которой звучало грозное слово «разверстка». Впрочем, и в принудительном деле бывают передовики: 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

За успешное проведение государственных разверсток гражданами Звозско- Ныкольской и Меландовской волостей Емецким филиалом сделано распоряжение волостным кооперативам произвести выдачу населению: мануфактуру, соль, спички и махорку.

Звозо-Ныкольцы и Меландовцы первые в уезде выполнили разверстки. Да здравствуют первые! Кто следующий? 

Возможно, не случайно под вопросом о  следующих размещена заметка с другим вопросом: 

ЕЩЕ ГДЕ?

Стыдно куростровцам кормить самого младшего помощника попа – звонаря за несколько веселых отбрякиваний на колоколах и за топление печи в церкви: звонарь собирает каждую неделю хлеба самое меньшее фунтов 40-45. Стыдно!

Куростровский.

О количестве желающих кушать детей у звонаря тов. Куростровский не сообщил. Дети советских служащих переведены на бесплатное питание:

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

На основании телеграммы Архгубородкоммуны за № 5657, с 1-го декабря с/г дети учителей, фельдшеров и других советских и общественных работников, проживающие в сельских местностях не имеющих земли в своем хозяйстве, переводятся на безплатное детское питание. 

И далее приведены нормы за декабрь по двум «сериям» детей.  Так, детям от 1 до 5 лет полагалось к выдаче: муки – 12 фунтов, крупы – 2 фунта и рыбы – 3 фунта. 

Справочно: один фунт равен 409 граммам. 

 В номере газеты за 11 февраля 1921 года тема детского питания получила продолжение: 

ЛЮБЯТ ДЕТЕЙ

В деревне Канзовской Копачево-Кривецкой волости во время Недели ребенка граждане постановили от каждой имеющейся коровы отчислять по 10 фунтов молока, которое поступило для выработки масла и будет использовано детьми. Учавствующий. 

От разверстки даже «любящие детей» крестьяне не освобождались. Цифры по губернии они могли узнать из размещённого в газете планового задания на 1921 год:

РАЗВЕРСТКА НА 21-Й ГОД ДЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ.

На заседании 5 Губ. Съезда советов 3 февраля т. Виноградов сообщил, что для Архангельской губернии дано следующее плановое задание: фуража – 1016 000 пудов, мяса – 1000, масла – 10114, молока – 67000, яиц – 240315 штук, овощей – 375 000 пудов, ягод брусники – 54367 пудов, морошки 66909, малины – 3000, груб. сол – 48237 и т.д. 

С марта 1921 года уездная газета стала называться «К труду».  Номер от 2 марта начинается стихотворением с таким же названием:

К ТРУДУ!

Взирая с ласкою сердечной

На ярко-красную звезду

Срывай из дали безконечной 

Народ к свободному труду. 

 Под стихами подпись: «С. Тубанов». Редкая фамилия. Напомнила «другого» Тубанова – сотрудника белогвардейской газеты «Вестник Временного Правительства Северной Области». И его стихи «Тоска по орудийной стрельбе», опубликованные в номере за 22 июня 1919 года, вспомнились. Финальное четверостишие из них:

 Вот почему я непременно

От дел в тылу уйду на фронт,

И над кровавою вселенной

Я обстреляю горизонт.

 За горизонтом тогда воевали красные.

  В следующем номере емецкой газеты С. Тубанов признается в любви к женам и подругам тех, кого он совсем недавно готов был обстреливать: 

 РАБОТНИЦА-КОММУНИСТКА

 Гордо-спокойная, с ласкою звездной,

С грудью открытой для мук и борьбы,

Бурно-кипучая, с волей железной,

Не признающая слез и мольбы. 

 Суровая тётя. И строчка шедевральна: «С грудью открытой для мук и борьбы». 

 Или это стёб? Как и следующий стих, обращенный к заграничному пролетарию:

 Встань, проклятьем заклейменный

С красным знаменем в руках

В битве долгой, закаленный

Выкуй счастье на штыках!

 Впрочем, поэты служат не властям, а музе? Можно и так оправдать господина-товарища Тубанова. 

 В следующей заметке говорится о других «заклейменных проклятьем». Иногда их называют «славянскими братьями». Один из «братушек» вдруг будто бы прозрел на мгновение:

 ПРОТИВ БЛОКАДЫ.

 Представитель Чехословакии в Париже – Бенешь заявил, что он был всегда противником блокады Советской России. 

 Следом подобная усладе для пролетарских глаз и в наши дни новость:

 ПУСТЬ ПОРАБОТАЮТ.

В Ростове объявлена мобилизация буржуазии на снегоочистительные работы в Ростовском железнодорожном уезде. 

Номер газеты от 23 апреля 1921 года начинается лозунгом:

За одно бревно дают заграницей пару сапог. Сплавщик, держи багор наготове! 

 Не о баграх думали несознательные товарищи. С такими расставалась партия:

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.

 Исключены из Р.К.П. (больш) Холмогорской организации: Марков Я.М. за сознательное неподчинение партдисциплине и вступление в церковный брак; Пальмин И.Е. и Ловков А.П.  – за сознательный подрыв продовольственной политики и шкурничество; Рюмин Н.В. – за неподчинение партдисциплине; Радионов С.А. – за религиозные убеждения.  

 В борьбе с религией любые средства были хороши:

 ТЕАТРЫ 1 МАЯ

 В виду совпадения дня Пасхи с первомайским праздником ЦК Всерабис вынес постановление, согласно которому в воскресенье, 1 мая все театры и другие зрительные предприятия должны работать. 

 Этим приёмом с разными вариациями советская власть пользовалась все годы своего существования.  

 Номер газеты от 14 мая 1921 года начинается изречением: 

 Всякий способный говорить «я есть хочу» должен быть участником в великой работе на фронте труда

 На этот фронт призывались даже старики:

 НА КРАСНУЮ ДОСКУ

В Брин-Наволоцкой лесартели работали добровольно по вывозке лесоматериала весь период заготовки два старика: Калинин Семен Прокопьевич 64 лет, Калинин Тимофей Семенович 65 лет, каковые выполнили 10 % норму заданий. За такое добросовестное и усердное отношение «На красную доску» указанных стариков. 

 Впрочем, ни «красная доска», ни возраст ею награждённого не освобождали от обязанности платить:

НАЛОГ НА ЯЙЦА

Согласно декрета о натуральном налоге на яйца норма обложения устанавливается для Арханг. губ. в размере по 2 яйца с одной десятины пашни в хозяйстве. 

 Налогов много не бывает. Ещё один:

 НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Согласно постановления Совнаркома устанавливается натуральный налог на молочные продукты в Аханг. губ. для однокоровных хозяйств в размере 5 фунтов масла. 

В 1923 году уездная газета ещё раз поменяла название на «Двинской прибой». В номере от 21 июля опубликована заметка о проблеме, которая с нехорошей регулярностью «всплывает» и в наши дни: 

НЕТ ПЕРЕВОЗА.

В Средьмехренгской вол. до сих пор вопрос с перевозом через реку Мехреньгу не урегулирован. Проезжающим самим приходится кое-как перебираться через реку. Не совсем красиво: ВИКу не мешало бы подумать над этим вопросом. 

Сто лет и заданному делегаткой Женотдела М. Пантелеевой в номере газеты от 15 сентября 1923 года вопросу, не решённому по-настоящему до сих пор: 

НАШИ ПОРЯДКИ

Крестьянка Рато-Наволоцкого общества отвезла своего больного мужа нуждающегося в продолжительном лечении в Емецкую больницу. Через несколько дней приходит его навестить, в надежде, что мужу уже лучше; ан выходит не так. Больной лежит без всякого лечения, выписанное лекарство не получено, т.к. в больнице его нет …

Если в Емецкой больнице лечат таким образом, то неудивительно, что население уезда предпочитает или лечиться домашним способом или же не лечиться совсем.  Для чего же здесь больница в таком случае и чем занимается обслуживающий ее персонал?

***

Читаешь иные вести из прошлого и бывает порой обидно за наших предков - иной жизни они были достойны. 

Впрочем, как знать, в иных измерениях им, наверное, обидно за нас? Или стыдно? Возможно, когда-нибудь узнаем?

Александр Чашев

***

Предыдущий обзор вестей из прошлого Поморья: https://rusnord.ru/hot/61360-zahvat-kartezhnikov-klobuchihi-volshebnyj-fonar-v-kurostrove-i-drugie-vesti-iz-proshlogo-pomorja.html 

24 декабрь 08:34 | : Горячая тема / Политика

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