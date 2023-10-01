Захват картёжников Клобучихи. Волшебный фонарь в Курострове. И другие вести из прошлого Поморья

Семь месяцев прошло после освобождения Архангельской губернии от белых. Перед советской властью стояло множество нелёгких задач. Население надо было чем-то кормить, обучать грамоте, помогать Красной армии и бороться на идеологическом фронте с «пережитками старого режима». Эти проблемы и способы их решения нашли отражение в октябрьских 1920 года номерах газеты Холмогорского уезда «Емецкая весть» (в Емецке тогда находились центры административной и партийной властей уезда).

Номер газеты «Емецкая весть» (далее – газета) за 3 октября 1920 года открывается редакционной заметкой о насущном:

РАЗВЕРСТКА

Со всех концов приходят вести, что разверстка идет успешно. Кулаки во многих местах не смогли укрыться за спинами бедняков, должны были внести часть соответственно своему достатку.

Деревня поняла, что если отдается для рабочего, для фронта, то это делается для общего блага. Для работы, для победы нужен хлеб. Крестьянин понял, что за свой хлеб они получат серпы, косы, посуду, материалы, соль, сахар, керосин и т.п. Это не может быть исполнено сейчас, на это нужно время.

Главное победить панов, белогвардейцев. В победе Красной Армии - укрепление Советской власти, спокойный труд. Это поняли все крестьяне, они охотно выполняют свой гражданский долг. Если это так, то Красная Армия доблестно закончит войну, уничтожит белогвардейщину.

Об этом напоминает и лозунг, с которого начинается номер газеты за 7 октября 1920 года. Содержание его несколько противоречит уверенности предыдущей заметки о том, что все крестьяне охотно выполняют свой гражданский долг:

Красная армия одолеет внешнего врага, деревня должна помочь справиться в внутренним врагом выполнить разверстки!

Враги всё-таки имеются. И потому широким массам требуются духоподъёмные новости. Вроде этих:

С НАМИ ЗА ОДНО

Съезд Советов Туркестана в приветственной телеграмме т. Ленину сообщает, что Красный Туркестан, на который вновь наседают белогвардейцы, равняет свои боевые ряды по Красной Москве.

В РЕВОЛЮЦИОННОМ ОГНЕ

Революционное движение в Италии разгорается. Захват фабрик и заводов рабочими продолжается. Происходят столкновения с правительственными войсками. В ближайшие дни ожидается новый взрыв революции.

И даже солдаты панской Польши переходят на правильную сторону:

ПРОТИВ СВОИХ УГНЕТАТЕЛЕЙ

В Смоленске 450 пленных польских солдат вступили добровольцами в Красную армию.

Интересно было бы узнать о судьбах некоторых польских «перебежчиков». Многие из них могли через год оказаться в родной Польше, в плену, в который угодили почти 130 тысяч красноармейцев. Из них 80 тысяч человек погибли от голода, эпидемий и холода.

Получила в октябре продолжение история с участием коммунистов Емецка в венчальном церковном обряде, да ещё и во время субботника, изложенная в сентябрьском номере газеты:

ПРИМЕР ДРУГИМ

За непосещение субботника и за принятие участия вместо такового в свадебной процессии церковного брака, коммунистам: Скороходову Афанасию, Зеленцову Александру, Постникову Василию, Мурзину Семену и Калинину Федору Вр. Комитет Емецкой организации Р.К.П. постановил вынести порицание.

За совершение церковного брака кандидатом в члены партии т. Куликовым Михаилом партийный суд постановил: исключить его из партии сроком на шесть м – цев.

Пусть знают все остальные т.т. коммунисты и кандидаты к ним, что поступки не могут проходить без наказания, что достойным примером постановление комитета является для всех.

Член к - та М. Жданов

Поведали в газете о наказании провинившихся представителей авангарда революции, можно и опытом воспитания молодых сменщиков партии поделиться:

ИСКОРЕНЯЮТ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Члены Ком. Союз. Молодежи в с. Меландове на общем собрании 27 сентября с/г постановили: курение табаку членам К.С.М. до 23 лет воспретить.

Молодежь, Холмогорского уезда! Вот вам пример достойный подражания.

Местный.

И ещё один пример для подражания:

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Кружок молодежи в Сельце энергично начинает действовать. Устраивают спектакли. 27 сентября была поставлена пьеса «Коммунистка», т. Кедрова. Спектакль прошел более чем удачно. Произвел хорошее впечатление на зрителей (крестьян). Многие из них до этого смотревшие на «Культпросвет» как «ненужную затею» переменили свой взгляд и сами записались членами кружка. Везде бы так. Хорошее предзнаменование.

Очевидец.

А вот с классово чуждыми элементами надо поступать иначе:

НЕ ПОДМАЖЕШЬ, НЕ ПОЕДЕШЬ

К содержателю племенного быка в Котовском об – ве Вас. Клюкину несколько времени тому назад бедная вдова привела для случки корову. Клюкин с улыбкой ей заявляет: «денег я за случку не беру, неси масло». Но масла у бедной вдовы не оказалось, поэтому Клюкин корову не принял и предложил вдове вести её куда она знает. Бедная вдова со слезами на глазах повела свою коровушку обратно домой и через некоторое время принуждена была вести ее в Наволок, за 12 верст.

Подобных случаев у этого кулака (Клюкина) очень много, которыми он наносит громадный вред Республике.

Необходимо Котовскому сельисполкому обратить внимание на подобные случаи и передать быка другому лицу, который бы действительно принес бы пользу Республике.

Уголедком Мих. Сергеев.

Разумеется, знал Уголедком Мих. Сергеев о бесполезности денег в октябре 1920 года. Гиперинфляция превратила их в обычные бумажки. Но кампания по уничтожению самого работящего мужика деревни уже набирала обороты и потому требовались подобные публикации с пока ещё осторожными призывами. Быстро наступят иные времена.

Наследие недавних, меж тем, упорно не отпускало. Беспартийной молодёжи почему – то хотелось веселиться. Как при старом режиме.

ПЛЯШУТ

Звозский К.С.М. энергично продолжает свою работу. Собираются каждый вечер. Читать книги, газеты, бывают лекции. Субботниками устраивают театр.

Со стороны безпартийной молодежи частенько слышаться насмешки: «что дескать в клубе и плясать нельзя, только песни да чтения. Никакого другого нет развлечения. Где надо, как бывало вечерки с плясками. Ух, сколько было веселья!».

Решили собрать вечерку. Нашли помещение. Заплатили 1500 рублей за вечер. Оповестили по деревне. Быстро темная масса наполнила помещение. Началась сумасшедшая береза «люли – да – люли» и т.д.

Довольно, товарищи безсмысленных развлечений! Пора прекратить их. Вперед к свету и знанию!

Местный Н.С.

Не по пути с любителями старорежимных «люли – да -люли» серьёзным товарищам, шагающим в коммунизм. Впрочем, для немногих он уже тогда наступил. Заметка об избранных в номере газеты за 24 октября 1920 года:

ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ!

Совнарком издал декрет, согласно которому все государственные учреждения, предприятия, рабочие и служащие в этих учреждениях, инвалиды труда, женщины, вдовы, родители красноармейцев, военных моряков, все лиц, находящиеся на лечении Поркомсобеза и здравоохранения, в том числе роженицы, освобождаются от за продукты первой и второй категории, за паек и продовольствие, а также от уплаты за квартиры национализированных помещений, от уплаты за топливо, пользование электричеством, газом и телефоном.

Блага для немногих надо обеспечивать тяжким трудом:

ТРУДОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Архгубкомтруд объявил трудовую мобилизацию по заготовке, разделке и вывозке дров, бревен и шпал общей сложности 222479 куб. саж. древесины. Подлежит мобилизации 17500 чел. и около 7 тысяч лошадей.

Численность населения Архангельской губернии в 1920 году составляла 365 тыс. человек. То есть на заготовку дров мобилизовано около 5% губернских жителей. Разумеется, самых работоспособных. С лошадьми после недавно закончившихся военных действий дела обстояли гораздо печальнее. Мало их оставалось. Изымали последних из крестьянских хозяйств на тяжелые работы. Не все выживут.

Ещё одна насущная проблема требовала быстрого решения. Один из вариантов:

ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Для ликвидации безграмотности при Губернских, Уездных и Волостных Отделах Народного Образования учреждаются чрезвычайные «Тройки».

Если «тройкам ВЧК» было дано право наказывать виноватых вплоть до расстрела, то какими репрессивными функциями наделены образовательные «тройки»?

Может быть, правом «стыдного суда»?

СТЫДНО

«В ночь на 16 октября с.г. в 11 часов вечера в дер. Клобучиха Емецкой вол. захвачена группа лиц, участвовавшая в азартной игре в карты. Взято со стола 1050 руб. денег и передано в доход Республики. Участники арестованы, среди них один советский служащий П.»

Такова краткая протокольная заметка.

Товарищи! Не стыдно ли заниматься буржуазным времяпровождением. В то время, как на Южном и Западном фронтах решается судьба Республики, когда в Красном тылу пролетариат напрягает все усилия побороть окружающую нас разруху, не преступно ли проводить бессонные ночи вокруг игрального стола. Неужели не нашлось более подходящего занятия?

Товарищи, будьте гражданами Советской Республики и отрешитесь от буржуазных привычек.

Я.К.

Пример более подходящего для советских граждан занятия приведён в следующей заметке:

РАБОТА МОЛОДЕЖИ

11 октября в с. Куростров Ломоносовской вол. члены Холмогорского С.К.М. привезли волшебный фонарь и показывали картины. Вместо нелепых чудес, о которых нам усердно рассказывали попы, население с. Курострова впервые увидало чудеса волшебного фонаря.

Были показаны картины трогательного момента из жизни честного и голодного рабочего в буржуазном государстве. Видели и комические картины.

Перед сеансом член Холмогорского С.К.М т. Калашников горячо призывал Куростровскую молодежь объединиться в Союз и общими силами стремиться к свету и знанию.

М.Г.

Быть может, посмотрев волшебный фонарь с картиной о честном и голодном рабочем из буржуазного государства, раскаялись и картёжники из Клобучихи и даже песню с революционным мотивом на опубликованные в этом номере газеты слова затянули:

НА УЛИЦЕ В ПРАЗДНИК

Я на улицу, - а тут

Флаги – ленты алые.

Тут и взрослые идут

И ребята малые.

Я на улицу, - а там

Все полным полнеется

По заборам, по домам

Алое алеется.

Носят флаги впереди,

Музыка, как водится.

Девки, девки, выходи!

Полно хораводиться»

Ошибка в последнем слове?

Если автором слов является выходец из южных земель, написано правильно. У южных славян, а также у молдаван, греков, грузин, армян, евреев и многих других народов хо́ра – народный танец–хоровод, исполняемый обычно под аккомпанемент инструментального ансамбля.

Так пусть же во веки веков алое алеется, всё полным полнеется и звучит всюду хо́ра.

Александр Чашев

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