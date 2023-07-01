Южный фронт. Английские женщины за нас. Долой спекуляцию. И другие вести из прошлого

«...Не мы первые, не мы последние, дальше ведь тоже что-нибудь да будет...»

(Джон Рональд Руэл Толкин)

Под властью Временного правительства белых Северная область находилась 567 дней. 20 февраля 1920 года части красных вступили в Архангельск. На территории вновь появившейся на карте Архангельской губернии начался советский проект. Политику большевиков надо было доводить до народа. В Архангельске и в уездных центрах открываются редакции газет.

Административный центр Холмогорского уезда тогда находился в селе Емецком. Лишь в марте 1922 года постановлением президиума губисполкома этот казус устранён: Холмогорский уезд переименован в Емецкий, а село Емецкое преобразовано в уездный город. Первый номер газеты «Емецкая весть» отпечатан в нескольких экземплярах 8 августа 1920 года. К сожалению, даже в Российской государственной библиотеке этот номер отсутствует. И потому краткий обзор августовских номеров газеты начинается со второго номера.

Итак, газета «Емецкая весть», № 2, четверг, 12-го августа 1920 года.

Первая заметка (без названия) начинается словами:

Панская Польша и барон Врангель» - две гнойных язвы. Доблестная Красная Армия быстрыми операциями уничтожила первую язву – панскую Польшу. Остаётся барон Врангель – опасная язва, могущая разбухнуть». В завершении звучат призывы: «Все на барона Врангеля! Все на Южный фронт! Ускорим победу – приблизим мир!

Из местных событий и новостей:

Нашёл на дороге. При обыске у гр. Емецкой вол. Аксенова обнаружены в свертке роскошные шторы, столовые весы и с набором медных гирь от 10 ф. до 1. На вопрос: откуда ценные предметы, Аксенов заявил: «На дороге нашёл.

Детские колонии. В Сийском монастыре открывается колония для дефективных детей. В Пиньгишенской вол. вскоре будет открыта колония для безпризорных детей.

«Пожалел родного человека». Председатель Порецкого Волисполкома Л.А.Леонтьев истребовал деньги по 1000 руб. на каждого члена семьи красноармейцев, а выдал бывшим белогвардейцам Яковлеву Степану 4000 руб. как погорельцу, Колодину Г.Д. 6000 руб. и семейству своего брата Я.А.Леонтьеву как убитому в Германскую войну, а фактически служившему у «белых» и убитому 1918 году. О преступлении начато следствие.

О масштабе пресеченного злодеяния можно судить по цифрам, приведённым в заметке «ПОМОЩЬ ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ»:

В Уездный К-т РКП (большевиков) в помощь Западного фронта поступило: От служащих Комхоза: деньгами 1075 р.; вещами: рубашек 1, кальсон и брюк по 1, полотенец 2 и носов.платков 2.

Гораздо щедрее оказались жители Кушевской волости: Денег 54156 р., спичек 7 короб., почт. бум. полторы пачки, конвертов 7 пачек, полотенец 25 шт., кальсон 13, рубашек 15, фуражек 6, шуба англ. 1, гвоздей 2 пуд. и т.п.

Опубликовано в газете и первое «Письмо в Редакцию»:

Уважаемый тов. Редактор! Идя днем 8 августа с.г. по Емецку, я случайно натолкнулся на вывешенную на стене газету «Емецкая Весть». Не хотелось верить, но подойдя ближе и ознакомившись с ней, я своими собственными глазами узрел, что это не сон. Могло ли быть такое историческое событие в захолустной деревне во времена еще не столь отдаленные? Нет. Ни монархия, ни даже буржуазная республика, а тем более правительство возглавляемое диктатором Миллером, ни в коем случае не допустили бы подобной роскоши.

И далее ещё много слов и выражений елея и восторгов в тексте, который заканчивается словами:

Обращаюсь с горячим призывом к Вам, товарищи рабочие и крестьяне! Поддержите свою газету – свой голос в ней, давая материал, не стесняясь формой изложения.

И подпись, которой почему-то не очень верится: «Местный крестьянин».

В номере газеты за 19 августа вновь поминается Южный фронт:

Емецк завтра провожает своих добровольцев на Южный фронт. Все на проводы! …Победите, чтобы окончив войну, твои братья и ты сам вернулись к своим семьям, детям, женам, матерям. Исполняйте честно свой долг! Не безпокойтесь за свои оставшиеся семьи. Наш долг помочь им, и мы поможем. В последний бой, товарищи добровольцы! Вперед!

И в это грозное время находятся несознательные граждане, желающие работать «по старинке», как во времена царского и буржуазного режимов. Выдержки из заметки фельетонного типа:

НЕ ПОДМАЖЕШЬ – НЕ ПОЕДЕШЬ «Нельзя молоть: мази нет», заявляет мельник Сийской мельницы Скирева. Печально. Мази нужно. А где ее взять? … «А какой же ему мази нужно» - спрашивают приезжающие гражданки. «Известно, какой: смолы, дегтя, сала, масла» - отвечают другие, хорошо ознакомившиеся с требованием мельника и причиной бездействия мельничных колес. …Необходимо Сийскому Исполкому обратить внимание и объяснить мельнику, что масло не может пойти на смазку мельницы.

Другие несознательные почему-то не хотели отдавать свой хлеб:

«БОЖЬЯ МИЛОСТЬ» В селе Кривое, Кривецкой вол., 8 августа был устроен спектакль «Песнь горя». Народу собралось много. Тесное помещение школы не вмещало всех желающих посмотреть. Но вот окончилось «представление», толпа с шумом стала расходиться по домам, обмениваясь впечатлениями. В это время за деревней показался огонек, быстро разросшийся в пламя. От неизвестной причины загорелось гумно, в котором сложен был хлеб пяти зажиточных домохозяев. Кривецкая молодежь быстро подвезла пожарную машину, дабы не дать огню распространиться и перекинуться на соседние постройки, но их с криком обступили старухи: «не смейте гасить, нехристи, это Божья милость». Гумно с большим запасом хлеба сгорело. Молодежь деревни, борись с темнотой и невежеством!

Номер газеты за 26 августа начинается с духоподъёмных международных новостей:

В столице Галиции, Львове ожидается с часу на час наступление Красной Армии. Царствует анархия. Буржуазия бежала из города. Чернь грабит квартиры. Большинство населения ждет Красную Армию как освободительницу и защитницу порядка.

Английские женщины за нас. Национальная конференция женщин работниц Англии приняла резолюцию с требованием о полном признании Советского Правительства.

Рабочие Америки за Россию. Рабочие американских городов Чикаго и Сетль потребовали от Правительства не оказывать поддержки Польше против России. Угрожают всеобщей забастовкой.

В советской России меж тем борются с пережитками прошлого:

Долой спекуляцию. Запрещение частной торговли. В Петрограде освободилось более четырех тысяч рабочих рук, которые до сих пор были заняты торговлей. Все эти лица направлены на работы.

Две короткие заметки посвящены местным культурно-просветительным делам и мероприятиям:

Библиотеки. 19-м Военно-Строительным отрядом открываются библиотеки-летучки: в Емецке, Сельце и Звозе. Библиотеки будут снабжены газетами.

Проснулись. 15 августа в Холмогорах местным культурно-просветительным Кружком был устроен вечер, посвященный текущему моменту. С речами выступили тт. Бызов и Неверов. Вечер закончился пением революционных песен.

Не иначе как текущим моментом навеяно содержание следующей заметки:

Лошади гуляют, а бедняки за них таскают. В районе Холмогор у отдельных крестьян имеются по 8 – 10 лошадей, а в бывших прифронтовых волостях красноармейки и бедняки-крестьяне на своих плечах скашивают хлеб с полей и гумна и сено с пожей в стога, так как там одна изнуренная лошаденка на 3 – 4 домохозяина. Пора бы, кажется, Земотделу сделать переброску праздно-гуляющих Холмогорских лошадок туда, где вместо них работают люди. И - ч.

Сделают вскоре «переброску». И не только лошадок.

Александр Чашев, специально для ИА RUSNORD

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