Познавая себя и Север. Так начиналась «Арктическая жара»

Юсуп Разыков снова в Архангельске. Уже в пятый раз.

И приводит его сюда Arctic open. На II-ом он стал лауреатом приза за лучший сценарий к полнометражному фильму («Турецкое седло»), на III-ем был председателем жюри полного метра, на V и VI работал в качестве модератора (человека, отвечающего за коммуникацию зрителей с авторами картины).

А вот на VII-й он приехал в таком качестве, о котором в двух словах не расскажешь. Поэтому буду рассказывать длинно… оно того стоит.

Юсуп Разыков - узбекский и российский кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан (2001). Закончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская В.К. Черных). Семь лет руководил киностудией «Узбекфильм», считается родоначальником узбекского сериала. В России снял такие фильмы, как «Я виноват», «Гастарбайтер», «Стыд», «Турецкое село», «Керосин», «Французский мастер» и др.

Как обычно в эти декабрьские дни, сидим у меня дома и вкушаем (на этот раз не его фирменный плов, но язык под ореховой «шубой», приготовленный по нашему семейному рецепту). Ну и, конечно, разговариваем…

Интересуюсь, кто додумался до такого проекта, как «Арктическая жара». Смысл его в том, что в Архангельск приехали 5 студентов из Узбекистана, которые раньше о Русском Севере только читали. Их задача – снять пять коротких авторских фильмов, причём с местными операторами. То есть, задание не только на мастерство, но и коммуникацию. Мой друг горазд на придумки. Но…

- Изначально идея принадлежала Тамаре Статиковой (директор кинофестиваля Arctic open), название тоже. У неё был опыт подобной творческой лаборатории. Год назад здесь и договорились.

Вот это да, говорю, год назад… просто провидение какое-то. Рассказываю, что совсем недавно делегация из Архангельской области во главе с губернатором Александром Цыбульским ездила с официальным визитом в Узбекистан, где был подписан ряд важных соглашений, как экономических, так и культурно-просветительских.

Оказывается, Юсуп видел регионального министра культуры Оксану Светлову в стенах Ташкентского филиала ВГИКа, но не знал о масштабе переговоров. Получается, сами того не зная, организаторы архангельского кинофестиваля сработали на опережение, заранее укрепляя деловые связи между Русским Севером и Средней Азией. Ведь бывает же такое!

- И как ты отбирал студентов со всего курса на проект? Наверное, самых талантливых.

- Скорее, самых активных и дисциплинированны. Ибо понимал, какой объём работы им придётся освоить за короткий срок в незнакомых условиях, приближённых к экстремальным… всё-таки они южные люди.

- Понятно, узбеки…

- Наша команда интернациональная. Есть русские, кореец.

- Надеюсь, они будут снимать не только красоты северной природы?

- Отнюдь. Предварительно ваши провели с ними курс онлайн лекций об Архангельской области, делая упор на людях, на их судьбах. А они уже сами выбирали для себя сюжеты, где в центре истории – человек.

- Ты направлял?

- В данном случае я отпустил ребят в свободное плавание, приучая к творческой самостоятельности.

В итоге кто-то выбрал Древарха Просветленного, под это дело вернувшегося ненадолго на свою малую родину, кто-то деревенскую поэтессу (Варвару Заборцеву), кто-то женщину из Питера (Ларису Патошину), решившую сменить жизнь в культурной столице на поморскую глубинку и строит здесь дом. Кому, что ближе, чья история задела.

Интересовал меня и принцип отбора операторов из местных.

- Да, это всё непрофессионалы, но имеющие свои работы, которые представили на конкурсный отбор. Операторов по мастерству выбирал Юрий Михайлишин, а уже ребята – близких себе по духу.

Юрий Михайлишин – оператор-постановщик, заслуженный деятель искусств Молдовы. Закончил операторский факультет ВГИКа (мастерская В.И. Юсова). Постоянный оператор и соратник Юсупа Разыкова.

- Кстати, - добавляет мой собеседник, - уже в этом направлении происходят интересные вещи. Оператор, который будет снимать историю вашего Древарха, весьма скептически относится к личности главного героя. Вот и посмотрим, как это отразится на картинке.

- У наших камерменов появится шанс?

- Даже не сомневаюсь, что каждый из них грезит кино и телевидением. И этот ролик положит начало их профессиональному портфолио.

- Вернёмся к твоим студентам. Всё-таки игровики отличаются от документалистов…

- Конечно, но надо попробовать всё. И неизвестно, как будущая профессиональная жизнь у кого сложится, любой опыт лишним не бывает. Ребята будут монтировать на своих ноутбуках и только доводить до ума в профессиональной судии САФУ. Ещё они сами писали сценарии. Ну и организационные моменты своих съёмок, проблемы, которые могут возникнуть, тоже на них. Мы с Юрием Ивановичем (Михайлишиным) только приглядываем. Всё вместе – просто обалденная практика, которую вряд ли где получишь. Ну и впечатления на всю жизнь. Я называю это испытанием профессией. Надеюсь, никто не спасует и не разочаруется в выборе.

- Где останутся оригиналы съёмок?

- В библиотеке САФУ, Но, чем чёрт не шутит… вдруг окажутся востребованными ещё где-то и выльются в более масштабный проект. Кино за 5 дней – отличная идея, не говоря уже о коллаборации Юга и Севера на культурной ниве. Искусство не должно заканчиваться на своём регионе… иначе тупик.

И всё-таки для меня Юсуп (с которым знакомы и дружим почти 40 лет) был всегда «кинематографистом прямого действия», т.е. снимающим. И вдруг преподавание… как занесло?

- Вот честно – никогда не мечтал быть мастером курса, за глаза хватало мастер-классов. Я так и своим студентам говорю: хотите лекций – читайте книги, профессия приходит в руки на съёмочной площадке. Но если есть свободное время и предложили… да и деньги не лишние, мы же их зарабатываем, а не получаем по факту присутствия на работе. Для меня мастерская как лаборатория для профессиональных опытов с непредсказуемым результатом. Как алхимия… вдруг удастся получить из сырой заготовки алмаз. Ты же знаешь пропорции – набираешь на курс 20 человек, а на выходе снимают от силы 2.

Кстати об алмазах, приехавших из солнечного Узбекистана в суровое, но душевное Поморье. Они сами о себе расскажут. Немного попозже…

Беседовал и угощал мастера Леонид Черток