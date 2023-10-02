Не жалея сил и костного мозга. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья начали усиленную подготовку к третьей сессии нового созыва (начнет работу 29 ноября), где главным вопросом будет обсуждение городского бюджета на 2024 год.

В рамках этого депутаты и представители администрации провели, так называемые, «нулевые» чтения проекта финансового документа. Его основные параметры:

- доходы составят 15,7 млрд. рублей;

- расходы составят 16,433 млрд. рублей;

- планируемый дефицит бюджета составит 733 млн. рублей.

Отмечается, что доходы городского бюджета Архангельска с 2016 года выросли более чем в два раза. Расходы имеют четко выраженную социальную направленность, большие суммы выделены на продолжение благоустройства города.

Депутаты высказали свое отношение к оглашенным цифрам.

Сергей Чанчиков:

- Практически по всем основным статьям идет увеличение средств, городские власти продолжат и ремонт дорог, в том числе на отдаленных и островных территориях, будет продолжена программа «Городская комфортная среда». Хочу отметить, что городская Администрация на протяжении последних лет на достаточно высоком уровне занимается управлением как наполняемости городского бюджета, так и его дефицитом.

Иван Воронцов:

- Самое главное, что все социальные обязательства городские власти выполнят, растет и минимальная оплата труда работников муниципальных учреждений, увеличивается компенсация других социальных выплат. Предусмотрены финансовые средства на расселение граждан из аварийного жилого фонда, благоустройство общественных территорий во всех округах города, продолжится строительство крупных инфраструктурных объектов.

Напоминаем, что публичные слушания по проекту городского бюджета состоятся 27 ноября 2023 года в конференц-зале Администрации городского округа «Город Архангельск» (пл. Ленина, д.5). Вход на слушания бесплатный.

Но, как говорится, не сессией единой…

Депутат Денис Лапин («Единая Россия») проинспектировал ход ремонта набережной в Северном округе областной столицы, включенный в нацпроект «Жилье и городская среда». Работы, увы, затягиваются…

Денис Лапин:

- Да, есть сложности! Но все возникшие трудности можно решить, обсудить, выработать единый план действий. Встретились с представителями подрядной организации. Сейчас они активно устраняют выявленные в ходе проверки недочеты, подготовили места для установки малых архитектурных форм. На объекте работают 11 человек. Сложившаяся ситуация – под контролем.

«Волшебный пендаль» может иметь разные формы.

В Исакогорском округе цветет и развивается такая форма общественных инициатив, как ТОСы. Например, местный ТОС «имени адмирала Макарова» приступил к реализации проекта «Исакогорский районный сад».

Городские депутаты оказывают посильную помощь активистам-общественникам.

Владимир Хотеновский:

- С предложением создать ТОС вышли активисты поселка Лесная Речка. Встретились в администрации округа с председателем действующего ТОСа Еленой Шильниковской, наметили дальнейшие планы сотрудничества, обсудили перспективы создания и работы ТОса на Лесной Речке.

В день всероссийского марафона «ДавайВступай» спикер городского парламента Иван Воронцов пополнил список постоянных доноров костного мозга.

Зачем это необходимо: каждый год в России в донации нуждается около пяти тысяч человек, из них – примерно 900 детей. Для того, чтобы обеспечить хотя бы 50% больных раком крови стволовыми клетками, в Регистре должно быть не менее 500 тыс. потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Иван Воронцов:

- Развитие медицинских технологий позволяет проводить сложнейшие операции и лечить людей от болезней, которые ранее казались неизлечимыми. Однако в ряде случаев помочь своим согражданам могут только другие люди. Если мой генотип окажется подходящим для какого-то человека, то это будет большая ответственность стать донором клеток костного мозга.

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