Меландово. Путь из прошлого…

Новгородская колонизация нижнего Подвинья, Пинеги, Мезени и Печоры в XI и последующих столетиях осуществлялась по реке Емце. На её берегах появилось множество поселений. Одним из них является Меландово.

Если в поисковой системе интернета набрать это название, в ответ получим: «Заполье». И следом идёт небольшая статья: «Находится в центральной части Архангельской области на расстоянии приблизительно 12 км на юго-запад по прямой от села Емецк на левом берегу реки Ёмца...До 2015 года входила в Зачачьевское сельское поселение, с 2015 по 2022 в Емецкое сельское поселение до его упразднения. Численность населения: 502 человека (1859 год), 41 в 2002 году, 5 в 2020 году. Достопримечательности: Заброшенная Троицкая церковь».

Осталось имя Меландово в наши дни в виде неофициального названия местности и ещё на придорожном указателе возле деревни Красный Яр, что находится на трассе М – 8 в четырёх км. к югу от древнего села Емецка. Ведёт к поселению около 10 километров разбитой дороги из железобетонных плит.

Знавало Меландово иные времена. Вспомним некоторые.

Год 1939 - й

Согласно данным Всесоюзной переписи 1939 года на территории Меландовского сельсовета находились населённые пункты: Бондарка (изба), Верхние Кельи, Волость, Гора, Ега нижняя (смол. завод), Заполье, лесопункт Меландово, Нижние Кельи, Новая дорога, терпентинное производство, Шильцево.

Год 1920-й

В изданном в 1922 году «Списке населённых мест Архангельской губернии», на странице 49 - й в составе Емецкого уезда приведены данные о восьми деревнях Меландовской волости (в скобках число жителей, чел.): Белич (17), Гора (183), Заполье (243), Кельи Верхние (17), Кельи Нижние (20), Плоский Бор (9), Слобода (167), Шильцово (66).

Общее число дворов – 161. В них проживали (чел.): 301 мужского пола и 421 женского; всего – 722 человека.

В год переписи (1920 - й) самой населённой (50 дворов и 243 жителя) была деревня Заполье. Незначительно уступали в этом деревня Слобода (43 двора и 167 жителей) и деревня Гора (40 дворов при 183 жителях).

Год 1894 - й

В изданном в 1894 году «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии», в первом выпуске на страницах 345 – 348 приводятся сведения о Меландовском приходе. Выдержка из описания:

Меландовский приход…состоит из четырех деревень, из коих три находятся на одном берегу с приходскими храмами и отстоят от последних не более одной версты. Жителей на 1 января 1894 г. было 295 м.п. и 349 ж.п. Ныне в приходе имеются две церкви: каменная двухэтажная и двухпрестольная – во имя Живоначальныя Троицы и вмч. Георгия – и деревянная однопрестольная – во имя Владимирской иконы Божией Матери.

Таким образом, в 1894 году в Меландовском приходе проживали 644 человека.

Год 1888-й

В «Атласе Архангельской Епархии за 1888-й год» в разделе «Подробное описание во II-м благочинии Архангельского уезда приходов и населения» приведена таблица с информацией о Меландовском приходе, согласно которой в четырёх деревнях прихода в 92 дворах обитали 618 душ. В этих сведениях учтены и 13 дворов, в которых проживали лица, отнесённые к категории «духовных и военных»: 26 мужского пола и 38 женского. Поскольку военные здесь вряд ли могли находиться, в указанное число, вероятнее всего, вошли духовные лица и члены их семей. В качестве мест нахождения деревянной и каменной церквей названы деревни Меландовская и Запольская. Деревни Плоский бор и Зарецкая находились в 1-2 верстах от церквей. Имелась в приходе и церковная приходская школа.

Год 1859 й

В 1861 году в Санкт-Петербурге издан сборник «Архангельская губерния по сведениям 1859 года», в котором размещены «Списки населённых мест». На страницах 74 Списка приведена информация о деревне Меландовской:

№1793. Деревня Меландовская. Находится при реке Емце. Расстояние до уездного города (Холмогоры) — 110 вёрст, до становой квартиры — 10 вёрст. Стан 2-й. Местоположение становой квартиры — село Емецкое. Жителей мужского пола 238, женского — 264. Всего 502 человека, живут по 91 двору. Церквей православных 2. Заводов 12.

Другие деревни в меландовской местности в Списке не указаны

Год 1785 -й

В Статистическом Описании крестьянских хозяйств Архангельской губернии по состоянию на 1785 год в числе волостей Холмогорской округи под номером 28 значится Меландовская волость. Ниже приведены некоторые данные из Описания.

Число деревень в волости – 5.

Число дворов – 81, в них проживают 470 человек.

Число бобыльских дворов – 7, в них 13 душ.

Число дворов с грамотными - 22 (довольно высокий для Холмогорской округи показатель).

Число учащихся – 6.

Землевладение (по веревной мере) - 412 десятин.

Сбор хлеба в лучшие годы: ржи – сам 5, ячменя – сам 5.

Собирается копен сена – 14130.

В волости: коров – 196, быков – 164, овец – 205, лошадей – 114.

Дворов: без лошадей – 15, с одной лошадью – 35, с двумя – 19, с тремя и более – 12.

Дворов: без быков – 30, с 1–2 быками – 27, с 3-4 – 13.

Дворов, не занимающихся промыслами - 1

Имеется мельниц – 2.

Дворов необеспеченных собственным хлебом – 28, в них проживают 66 человек.

Поскольку «худые» и «середние» земли не всегда радовали урожаями, приходилось меландовским крестьянам заниматься побочными как местными, так и отхожими промыслами. Ниже приводится виды промыслов и количество участвующих в них дворов.

Батраки и казаки (наёмные работники и бродяги) – 9

Пастухи – 4

Заготовка леса, бревен, слег – 4

Морское рыболовство – 1

Кузнецы - 1

Кожевники – 30. В этом промысле Меландовская волость вне конкуренции. Всего в Холмогорской округе в 1785 году числится 37 дворов кожевников. Вспомним, что в Списках населенных мест 1859 года в волости указано 12 заводов. Возможно, их профиль – кожевенный?

Портные - 3

Землекопы – 1 (указан как отхожий промысел).

Торговля на рыбных садках - 5

Скупщики прядена и холста - 1

Разные работы – 3

«Черные работы» - 1

Виды промыслов не указаны - 4

Год 1692 -й

В этом году в Меландовском приходе освящена Георгиевская церковь с теплой трапезной, построенная по благословенной грамоте архиепископа Афанасия от 19 сентября 1691 года на имя церковного приказчика Ивана Таратина.

Год 1676 -й

В 1676 году проведена перепись населения. Её результаты отражены в составленных в 1678 году переписных книгах, хранящихся ныне в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Итоги переписи Меландовской волости приведены в переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина. (Извлечения из переписных книг составленные Е.Е.Замысловским, выпуск первый. СПб., 1888). К деревням Меландовской округи добавлены в переписи и деревни Тегры.

Выписка из дела (в современной транслитерации):

Меландовская волость (л. 127 – 128). Всего в Меландовской и в Тегорской волости крестьянских и вдовьих дворов 24; 5 дв пустых.

А по переписным книгам столника Афанасия Фанвисина, в Меландовской и Тегорской волости крестьянских дворов 18. И сверх переписных книг объявилось в лишке 6 дв. (л. 127 об. и 128)

Гл. 84. «Волость Меландовская (л. 611 – 613). В ней великого государя деревни черные: д. Меландово на р. Емце ( в сноске, л. 612: «Двор пуст Матюшки Михаилова; а он умре во 184 году; а пашню пашут миром»); д. Онтовская, на р. Тегре (л. 612); д. Федоровская; д. Тутюринская, а Терюшинская тожь, на р. Тегре (л. 612 об.); д. Микитинская (л. 613).

Всего в Меландове 5 деревень, а в них 18 дв. крестьянских, людей в них тож. У них детей, и племянников, и соседи - 24 ч. 11 дв. пустых. «А по скаске, крестьян которых дворы запустели и крестьяне разбрелись в Архангельск и кто их пашнями владеет, и то описано по дворам».

Гл. 85 «В той же волости (Меландовской) погост (л. 613 об.). Всего 3 дв. церковных, людей в них 4 человека.

Таким образом, в 1676 году в 21 дворе проживали 46 человек.

Год 1663 – й

Первая в Меландовском приходе на его территории Георгиевская церковь построена по благословенной грамоте митрополита Питирима, данной на имя крестьян Конона Иванова, Аники Никитина и др. Увы, сгорела эта церковь в 1669 году.

Год 1622 -й

В Писцовой книге Двинского уезда письма и меры Мирона Андреевича Вельяминова и подьячих Бажена Степанова и Антона Подольского (1621-1624) приведены сведения о жителях деревни Меландово (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.11, перевод Вадима Заозерского):

Деревня Меландово на реке на Емце а в ней крестьян

В. Харламко Маковеев сын Фомин У него два сына Кирилко да Микитка

В. Полуехтко Ларивонов сын Маковеев

В. Шестачко Трофимов сын Лохов

В. Рычко Ондреев сын Лохов

В. Ивашко Иванов сын Олферьев

В. Завьялко Гаврилов сын Офонасьев

В. Петрушка Филипов сын Фомин У него сын Семачко

В. Рюмко Яковлев сын Лохов

В. Ивашко Ларивонов сын Маковеев

В. Патрекейко Иванов сын Олферьев

В. Тихонко Трофимов сын Лохов

В. Ивашко Микифоров сын Ермолин

В. Тараско Ермолин сын Иванов

В. Первушка Яковлев сын Лохов

В. Мартьянко Трофимов сын Лохов

Пашни паханые середние земли четырнатцат чети да худые земли дватцат одна чет без третника да перелогу худые земли чет с осминою в поле а в дву потому ж Сена по реке по Емце и по реке по Ейге и с тем что купили волости Тегры у крестьян семьдесят копен Лесу непашенново пятнатцат десятин В живущем две выти с четью и полполполтрети выти а впусте полполчети и полполполчети выти.

Пояснения к выписке.

Поскольку земля тогда выделялась только на представителей мужского пола, в переписи лишь они и указаны.

Сокращение В. означает «во дворе».

Четь = ½ десятины = 1200 кв. саженям = 5462,7 м² = 0,54627 га.

Десятина = 2400 квадратным саженям == 109,25 «соток» = 1,0925397504 га.

Осьмина (1 осьминник) = 1/8 десятины = 300 кв. саженям = 1365,675 м² ≈ 0,137 га.

Выть — пай или участок земли, не имевший постоянной величины, связанный с качеством земли и трудовой способностью владельца.

Состоящая в год переписи из 13 дворов деревня уже могла иметь к началу XVII века какую-то историю. К сожалению, поиски в иных источниках не позволили её продлить. И потому датой первого упоминания Меландово в официальных документах следует (пока?) считать 1622 -й год. Четыре века – солидный возраст.

При этом следует сказать, что речь в данном случае идёт о временах, связанных с пребыванием на здешней земле русских людей. До их прихода и вместе с ними на емецкой земле жили представители иных народов.

Об «авторах» некоторых местных названий и их возможных значениях.

Пришедшие на берега Емцы в XI веке новгородцы застали здесь малочисленных обитателей, говоривших на непонятных языках. От них русские люди со временем узнали названия окрестных рек, озёр, болот, холмов. Лишь мирным сосуществованием представителей разных народов можно объяснить сохранившиеся и дошедшие до наших дней иноязычные названия географических объектов. В процессе совместных охот и рыбных промыслов, долгой жизни в одних деревнях, родственных отношениях передавались они, потому и закрепились многие в памяти земных сменщиков.

О долгой жизни саамов в ближайших к Меландово местах свидетельствуют некоторые сохранившиеся доныне названия.

Ниже Меландово по реке Емце находится деревня Чухча, название которой в переводе с саамского означает «глухарь».

Имя, впадающей в Емцу реки Мехреньги, также саамское: мехр, мегр в этом языке имеет значение «барсук».

Кулозеро, находящееся на пути в посёлок Пешемское, своим названием также обязано саамам. Прасаамское кул – «рыба». Кстати, от него и слово кулебяка образовано.

Озеро Пешемское, от которого получил имя посёлок лесорубов, для живших на его берегах древних саамов было сакральным, поскольку основа пеш (пыш, паш) в северных топонимах имеет значение «святой». Пешемское – «святое».

Ещё одно саамское по происхождению местное название встречается в Писцовой книге Двинского уезда письма и меры Мирона Андреевича Вельяминова и подьячих Бажена Степанова и Антона Подольского (1621-1624). На листе 129 при описании сенокоса, отведённого крестьянину деревни Филинской Минке Филипову сыну Галашева, указаны его «географические» ориентиры: «в виловатом конце Старцова наволока под Рочиминою на меландовской стороне». Слово роч (роча) в саамском языке означает название народа, который здесь появился примерно в одно время с русскими - «финн». Вторая часть названия мина имеет уже финское происхождение со значениями: «мыс», «нос» (речной), «поле», «урочище».

Выше куста меландовских деревень в Емцу впадает река Иога. В финно - угорских языках йоги, йоки, йока означает «поток», «течение». Впрочем, существует и альтернативная, «неофициальная» версия происхождения северных топонимов, согласно которой предполагается их т.н. «индоевропейское» прошлое и для этимологизации предлагается санскрит. У термина йога в этом языке есть два значения. С одной стороны, это «учение и метод управления психикой и физиологией человека, составной элемент религиозных и философских систем, ставящих целью достижение состояния ‘освобождения’ (нирваны)». А с другой, - слово йога на санскрите имеет буквальные значения: «связь, соединение, сосредоточение, усилие». С виду неприметная речка Иога имеет исток неподалёку от Великого болота, на котором находится Великое озеро. Названия переведённых с помощью санскрита других окрестных рек и озёр образуют в совокупности приличный философский трактат. Вот такое «лирическое» отступление.

Интересным для этимологизации является название, которое имели и носят местность, деревня, волость, поселение - Меландово. В трудах известных исследователей – топонимистов оно почему-то не анализировалось. При этом, если многие субстратные топонимы Русского Севера имеют широкое распространение по территории региона, часто повторяясь в одних и тех же, или изменённых формах, то ойконим Меландово нигде больше не встречается. И потому попробуем его дешифровать.

На Зимнем берегу Белого моря течёт река Мела. В Мезенском районе находятся деревни Мелогора и Мелоручей, а также Мелополе, Мелапожня и урочище Мелеплёса. Основа мело, мела в этих названиях этимологизируется от прасаамского мелле, мелл – «высокий песчаный обрыв на берегу реки или озера».

Берег Емцы у Меландово в полной мере соответствует приведённому описанию. Осталось определить происхождение окончания анд.

В Белозерском районе Вологодской области находится большое по площади и богатое рыбой Андозеро, из которого вытекает река Андога. Андозеро имеется и в Приморском районе Архангельской области. В Онежском есть Андозерко. Основа анд в этих названиях этимологизируется при помощи саамского ант – «давать». Белозерское Андозеро «давало» много рыбы. Что мог «дать» высокий, песчаный берег Емцы поселившимся на нём саамам, можно только гадать. Возможно, спокойную, счастливую жизнь в союзе с окружающей природой и её дарами? Согласимся, что это уже не мало. Окончание ово у знакомого нам названия могло появиться в рамках русской топонимической системы.

Разумеется, это всего лишь гипотеза. Увы, не допросить «авторов» названия о заложенном в него смысле. В России у Меландово нет «однофамильцев». Деревню Маландино, расположенную в Здвинском районе Новосибирской области, к таковым причислить нельзя.

Полный «тёзка» Меландово с Емцы неожиданно нашёлся в Норвегии. Меланд — бывший норвежский муниципалитет в графстве Хордалан. С 1 января 2020 года входит в состав муниципалитета Алвер в графстве Вестланд. Оптимизация не только у нас происходит. Муниципалитет, располагавшийся к северу от города Берген на западе Норвегии, назван в честь старой фермы Меланд (древнескандинавское: Meðalland) в юго-центральной части острова Холсней. Первый элемент – meðal означает «середина» или «среди». Вторая часть land имеет значение «земля». Таким образом, название в целом примерно означает «земля, расположенная в центре (острова)». Исторически название писалось как Меланд. Если в шутку применить «норвежский» алгоритм перевода к нашему Меландово, оно будет означать в переводе на русский «земля ме». Как-то так.

Кстати, в Норвегии фамилия Меланд является весьма распространённой. Моника Меланд посещала Россию и даже Архангельск как в ранге министра иностранных дел Норвегии, так и министра торговли, промышленности и рыболовства. Тысячи носителей этой фамилии, в том числе людей известных в разных областях науки, искусства и спорта, проживают по всему миру.

В китайском Шеньчжэне парк развлечений называется Meland Club.

Melanda.m – линия модной женской обуви.

И наконец, на западном крае залива Авдиму, в 20 минутах езды от кипрского Лимассола, расположен небольшой тихий пляж Меланда. В рекламном проспекте читаем: «Он стал любимым местом летнего времяпрепровождения для семей, дружеских компаний и любителей вкусно поесть».

Для жителей и выходцев из нашего Меландово в китайском парке развлечений, на пляже Меланда и в обувных бутиках Melanda.m должны предоставлять хорошие скидки. По крайней мере, это было бы справедливо.

На этой позитивной ноте можно и завершить краткое повествование об истории славного русского поселения. Даст Бог, наступят для него лучшие времена.

Впрочем, как гласит пословица, «на Бога надейся, да сам не плошай». О будущем надо думать сегодня. Или хотя бы мечтать.

В этих мечтах от автотрассы М-8 до Меландово ведёт великолепная четырехполосная дорога. Два ныне разрушающихся храма отреставрированы и принимают верующих. Восстановленные деревянные мельницы радуют гостей вкусным хлебом из муки, которую они своими руками намололи. По старинным технологиям организовано производство кожевенных изделий. Они продаются в расположенной рядом лавке. Детским смехом наполнились живописные, благоустроенные деревни. В них работают школа, детский сад, аграрные и туристические фирмы. На берегах Емцы стоят уютные базы отдыха. В устье реки Иоги расположился отель для йогов, в котором полагают за честь остановиться даже индийские риши. И над всем этим великолепием царит спокойствие, безмятежность и гармония.

Да будет так!

Александр Чашев

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