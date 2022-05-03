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Северян призывают спасти деревянные храмы Холмогорского района

Благотворительный фонд «Вереница. Спасение деревянных памятников Русского Севера» приглашает присоединиться к волонтерским отрядам, восстанавливающим храмы в Холмогорском районе. Приехать можно хотя бы на выходные.

В августе добровольцы завершают противоаварийные работы во Владимирской церкви XVIII века в деревне Меландово, а также продолжают благоустраивать приходской дом в селе Емецк.

Задать вопросы можно организатору Благотворительного фонда «Вереница» Дарье Михайловой по телефону +7(912)165-99-39. .

Владимирская церковь 1755–1759 годов в селе Меландово относится к характерным для Северодвинского поречья постройкам, подобных которым теперь уже почти не сохранилось. Несмотря на это, памятник до сих пор остается малоизвестным и неизученным. «Вереница» обратила внимание на Меландово в 2012 году.

Владимирская церковь расположена на крутом правом берегу реки Емцы. Это привычный для Русского Севера храм шатрового типа. Четверик основного объема переходит в восьмерик с повалом, завершенный шатром. С востока к четверику прирублен пятигранный алтарь, стены которого также завершаются повалом и пятискатной кровлей. На западе к четверику примыкает небольшая трапезная с двухвсходным крыльцом. Конструктивно четверик и трапезная являются единым срубом-пятистенком. Крыльцо подведено под общую с трапезной двухскатную кровлю. Снаружи стены обшиты доской со следами покраски, фрагментарно сохранился простой декор в виде карнизов с зубчиками и угадывается расположение накладных колонок по краям оконных проемов.

В Емецке расположены два старинных храма, есть община, которая занимается восстановлением Богоявленского собора и сохранением деревянного храма во имя Святого Духа, построенном в 1888-1890 годах на сельском кладбище. В настоящее время богослужения в нем совершаются в зимний период.

13 август 10:10 | : Культура / Верую

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