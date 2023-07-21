Кехта. По реке истории

Опубликованная в газете «Холмогорская жизнь» 22 октября 2020 года статья «Кехтяне установили памятный знак к юбилею своего села» начинается словами: «550-летие Кехта будет отмечать в 2021 году».

В результате несложного арифметического действия получаем 1471 год.

Только вот, что означает эта дата? Не понятно. Год основания села? Или год первого упоминания в каком-либо документе? Если упоминания, то чего? Населённого пункта? Поселения из нескольких деревень? Местности? И ещё возникает вопрос: а не древнее ли на самом деле Кехта?

Слишком много вопросов, на которые требуется найти ответы. Их поиск требует погружения в прошлое. Туда и отправимся по реке истории.

Наши дни. И нформаци я из доступных источников.

Кехотское сельское поселение или муниципальное образование «Кехотское» — упразднённое (2022 г.) муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области России. Соответствует административно-территориальной единице в Холмогорском районе - Кехотскому сельсовету. Административный центр — деревня Марковская.

Сельское поселение находится на севере Холмогорского района, на левом берегу реки Северная Двина, при впадении в неё Кехты, и на острове Кехотский.

Население (данные Всероссийской переписи 2020 года) – 629 человек.

В состав сельского поселения входили восемь деревень (в скобках количество постоянных жителей): Васильевская (115), Григоровская (63), Красная Горка (2), Марковская (331), Матвеевская (88), Остров Гривыдеревня (19), Соснино (12), Чевакино (15).

В Кехте родился основатель и первый игумен Антониево-Сийского монастыря преподобный Антоний Сийский. В Русском биографическом словаре читаем: «Антоний, преподобный, Сийский, в мире Андрей, родом из Двинской области, деревни Кехты, куда родители его, богатые и благочестивые земледельцы, переселились из Новгорода, преставился 7-го декабря 1556 или 1557 г. …». Год рождения преподобного во многих источниках указывается как 1477, так и 1478.

Год 1939-й

В составленных на основании данных Всесоюзной переписи 1939 года сведениях на территории Кехотского сельсовета находились населённые пункты: Бор (Григоровская) деревня, Васильевская деревня, Глубокое деревня, Гривы деревня, Григоровская деревня, Григоровская (Бор) деревня, Григоровская (Подол) деревня, Дом Отдыха «Северолес» поселок, Заручей (Матвеевская) деревня, Красная Горка деревня, Красная Звезда колхоз, Малое лесопункт, Марковская деревня, Матвеевская деревня, Матвеевская (Заручей) деревня, Матвеевская (Сорочье Поле) деревня, Остров деревня, Пестово деревня, Подол (Григоровская) деревня, Слободское Озеро поселок, Сорочье Поле (Матвеевская) деревня, Соснино деревня, Чевакино деревня.

Год 1922-й

В этом году издан «Список населённых мест Архангельской губернии на 1-е Мая 1922 г.». На странице 20 справочника в составе Архангельского уезда Кехотской волости приведены данные об 11-ти населённых пунктах Кехотского общества. Число дворов – 203. В них проживали 896 человек. В скобках приведены как названия некогда находившихся на определённых местах деревень, так и другие их названия с именами частей.

Для определения местоположения поселений добавим в скобки информацию из «Списка» о расстояниях деревень до центра волости, который тогда находился в расположенной выше по течению Северной Двины деревне Ивойловской (она же Патракеевская и Чухчинская) Нижнекойдокурского общества: Быковская (Залесье, Заручевье. 5,5 вёрст до волости), Васильевская (Подлесье. 5 вёрст), Григоровская (Подол. 5 вёрст), Красногорская (Шельница. 4,5 вёрсты), Марковская (Гурьево, Гурьев Конец. 5 вёрст), Матвеевская (Заручей, Залес, Сорочю Околоток. 5,5/6), Новинка (Ближний Остров, Погост. 5,5 вёрст), Реутовская (Кехта, Погост. 5 вёрст), выселок Слободское (30 вёрст до волостного центра), Сорочье Поле (Матвеевская, Кехта. 5,5 вёрст).

Из приведённой в таблице информации следует, что и в указанный год самой населённой (45 дворов, 233 жителя) была деревня Марковская. Незначительно уступала в этом деревня Красногорская (40 дворов и 171 житель). На третьем месте – деревня Васильевская (36 дворов при 156 жителях).

Год 18 94 -й

В этом году Архангельская епархия издала книжное издание «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии», в первом выпуске которого на страницах 195-197 приводятся сведения о Кехотском приходе. Составлены они на священником Смирновым на основании описания бывшего приходского священника А. Вахрамеева 1878 года и клировых ведомостей за в 1893 год. Выдержки из описания в современной транслитерации:

Кехотцкий приход, названный так по реке Кехте или древнему финскому произношению «Кiхта», соединяющийся с другою речкою – Смердие и вместе с нею впадающей в С.Двину, расположен по левому берегу последней на 35 верст выше гор. Архангельска, в 6-ти верстах от Нижнекойдокурского прихода и в 8 вер. от Княжестровского. Он состоит состоит из 11 деревень: 4 находятся близ самой церкви; в одной из них – Еригоровской родился и до 20 летнего возраста жил преподобный Антоний Сийский чудотоворец. Деревня Красногорская, называемая «Мельницею», принадлежала в древности Соловецкому монастырю, имевшему здесь свою мукомольную водяную мельницу. Здесь же в конце XVIII и в начале XIX в. был лесопильный завод, на котором устроено было два фрегата и один корабль. Деревни Новинки и Горки, находящиеся на острове и называемые поэтому «острова Кехотцкие», принадлежали в древности Спасскому монастырю, ныне Спасоприлуцкому приходу.

Из сохранившихся в церковном архиве древних храмзданных и храсвятных грамот видно, что в Кехотском приходе издавна были две деревянные церкви: одна во имя Св. Великомученика Гергия, а другая – в честь Рождества Пресвятой Богродицы. О времени первоанчального построения церквей точно неизвестно по причине истребления церковных документов во время Литовского разорения. Только несомненно, что Георгиевская церковь была уже в конце XV века, так как о ней упоминается в сохранившихся прикладных записях от 1501 и 1631 г. и двух купчих, из них одна от 1519 года.

Интересный текст. Об упомянутых купчих будет сказано далее. Для нашего исследования весьма полезным является фрагмент: «Он (приход) состоит из 11 деревень: 4 находятся близ самой церкви; в одной из них – Григоровской родился и до 20 летнего возраста жил преподобный Антоний Сийский чудотворец». То есть в год рождения преподобного (1477 или 1478) существовала деревня Григоровская. К сожалению, в тексте не приведена ссылка на источник этой информации.

Год 1888 -й

В «Атласе Архангельской Епархии за 1888-й год» в разделе «Подробное описание во II-м благочинии Архангельского уезда приходов и населения» приведена таблица с информацией о Кехотском приходе, согласно которой в 11 деревнях прихода в 137 дворах проживали 1246 душ. Одна деревянная церковь указана в деревне Красногорской.

Год 188 8 – й

В статье Олега Овсянникова и Марека Ясински «О деревянных крестах Русского Севера» (сборник «Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера», 1995 г.) приводится выдержка из рапорта священника Кехотского прихода от 1880 года, в котором звучат знакомые названия деревень:

В приходе 4 креста:

В Григоровской деревне крест стоит в 100 саженях от церкви, устроен в виде часовни в память родины преподобного Антония Сийского; У горы Звозной (Взвозной), около источника, который также называется Антониевым. В деревне Матфиевской, в 200 саженях от церкви, был «обнесен» площадкою и сверху крыша на столбцах на два ската, устроен как надобно, полагают, только для свершения молебства в день Преображения Господня. Рапорт поясняет, что крест поставлен в честь главного храма Соловецкого монастыря, куда жители ездили для молебна (л. 12 – 12 об.); Крест за деревней Чевакинской; стоял на скотском выгоне, в 5,5 верстах от церкви(л. 12 об.). В рапорте подчеркивалось, что «все эти кресты находятся в ведении жителей тутошних деревень».

Год 1876-й

На карте 1876 года нанесены деревни: Чевакинская (у впадения реки Смердьи), островные Горка Островлянская и Новинская, Сосногорская, Григорьевская, Матвеевская, Марковская, Васильевская, Быковская, Красногорская. Река Кехта приведена с «народным» названием – Слободская.

Год 1859 - й

В 1861 году в Санкт-Петербурге издан сборник «Архангельская губерния по сведениям 1859 года», в котором размещены «Списки населённых мест». Уездный город - Архангельск, становая квартира находилась в деревне Устьянской (Уемский приход). Выдержки из Списка:

№ 121. Деревня Красногорская (Шельница – так в документе. Находится при реках Солозерке и Кохте (в Списках и Кяхта встречается, потому далее исправим на Кехту) Расстояние до уездного города— 36 вёрст, до становой квартиры — 24 версты. Жителей мужского пола 42, женского — 60. Всего 102 человека, живут по 15 дворам.

№122. Деревня Быковская (Заручевье, Залесье) находится на реках Солозерке и Кехте. Расстояние до уездного города (Архангельск) — 35 вёрст, до становой квартиры — 20 вёрст, Жителей мужского пола 22, женского — 28. Всего 50 человек, живут по 10 дворам.

№123. Село Матвеевское находится на реках Солозерке и Кехте. Расстояние до уездного города — 35 вёрст, до становой квартиры — 20 вёрст. Жителей мужского пола 60, женского — 59. Всего 119 человек, живут по 60 дворам. Церковь православная. Сельское управление (Красногорское).

№124. Деревня Васильевская (Подлесье) находится на реках Солозерке и Кехте. Расстояние до уездного города — 35 вёрст, до становой квартиры — 20 вёрст. Жителей мужского пола 60, женского — 74. Всего 134 человека, живут по 23 дворам.

№125. Деревня Реугновская (опечатка, имеется ввиду Реутовская) находится на реках Солозерке и Кехте. Расстояние до уездного города — 35 вёрст, до становой квартиры — 20 вёрст. Жителей мужского пола 8, женского — 15. Всего 23 человека, живут по 3 дворам.

№126. Деревня Григорьевская (Подол) находится на реках Солозерке и Кехте. Расстояние до уездного города — 34 версты, до становой квартиры — 19 вёрст. Жителей мужского пола 31, женского — 43. Всего 74 человека, живут по 13 дворам.

№127. Деревня Марковская (Гурьев Конец) находится на реках Солозерке и Кехте. Расстояние до уездного города — 35 вёрст, до становой квартиры — 20 вёрст. Жителей мужского пола 53, женского — 64. Всего 117 человек, живут по 13 дворам.

№128. Деревня Новинская находится при реке Северной Двине. Расстояние до уездного города — 33 версты, до становой квартиры — 18 вёрст. Жителей мужского пола 27, женского — 35. Всего 62 человека, живут по 8 дворам.

№129. Деревня Сосногорская (Соснина гора) находится при реке Кехте. Расстояние до уездного города — 32 версты, до становой квартиры — 17 вёрст. Жителей мужского пола 36, женского — 39. Всего 75 человек, живут по 14 дворам.

№130. Деревня Горка Островлянская (погост Дальный остров) находится при реке Кехте и при заливе реки Северной Двины. Расстояние до уездного города — 32 версты, до становой квартиры — 17 вёрст. Жителей мужского пола 22, женского — 18. Всего 40 человек, живут по 7 дворам.

№131. Деревня Чевакинская (Чевакина гора) находится при реке Кехте и при заливе реки Северной Двины. Расстояние до уездного города — 30 вёрст, до становой квартиры — 15 вёрст. Жителей мужского пола 89, женского — 113. Всего 202 человека, живут по 32 дворам. Заводов 2 (один в 5 верстах принадлежит Архангельскому монастырю).

По численности населения лидирует село Матвеевское – в 60-ти дворах живут 119 человек.

Интересное, весёлое (может быть, народное) название указано в скобках у находящейся в одной версте к северу от деревни Чевакинской деревни Боровской - Вралева гора. Рядом с ней находилась деревня Самойловская (Чевакинская гора). В совокупности они образовали деревню Негинскую, позже Негино Княжестровской волости. Ныне входит в состав Приморского округа.

Год 1676-й

В 1676 году проведена перепись населения. Её результаты отражены в составленных в 1678 году переписных книгах, хранящихся ныне в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Итоги переписи волости Кѣхта приведены в главах 30-32 переписной книги стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина. (Извлечения из переписных книг составленные Е.Е.Замысловским, выпуск первый. СПб., 1888).

Выписка из дела (в современной транслитерации):

Гл.30. Волость Кехта (л, 256 -263 об.). В ней великого государя деревни черные: д. Чювакинская; д. Дудинская (л. 256); д. Быковская (л, 258 об.); д. Реутовская (л. 259); д. Василевская (л. 260); д. Маркова Мининская и Вонинская тож, на р. Кехте (л. 261 об.); д. Григоревская и Патрикеевская тож да к ней припущена в пашню д. Фоминская (л. 262 об.).

Гл. 31. «В той же волости (Кехта) погост (в ссылке к 31 главе читаем: На погосте 3 церкви: ц. Рожд. Пресв. Богородицы, ц. св. и мч. Георгия и ц. преп. Антония Сийского чудотоворца). (Л. 263 об. – 265).

Всего в Кехоцкой волости 8 деревень да жеребий деревни. А в них 46 дв. крестьянских, в них 49 ч. У них детей, и братья, и соседи, и подсоседников, и недорослей 105.

2 дв. вдовьих, в них вдов тож. У них детей и соседи 12.

3 дв. бобыльских, в них 4. У них детей и братья и соседи 10.

3 дв. церковных причетников, людей в них тож. У них детей 2.

Да келья просвирницына.

5 деревень церковных, в них детей, и братьи, и соседи, и недорослей 21.

5 дв. пустых.

«И перед прежними переписными книгами в Кехоцкой волости прибыло жилых 17 дв. крестьянских людей 14 ч., детей, и брати, и соседи 96 ч. Да 2 дв. бобыльских, людей 3 ч., детей 10 ч.»

В Кехоцкой же волости пустоши, которые пусты истари: п. Амосовская Розчистки, за рч. за Лешою; п. Долгоруковская, Белычевская тож; п. Захаровская; п., что была д. Борисовская, Спировская тож, да в Лисостровской волости четь пустоши Демьяновской (л. 265 об. – 267).

Гл. 32. «В Кехоцкой же волости мельница Соловецкого монастыря (л. 267 об.). У мельницы двор монастырской, а в нем живут приказные старцы и служки да дворы крестьянские.

Всего дв. монастырской, 3 дв. крестьянских, людей в них тож. У них детей 4 ч. Да дв. бобыльской, у него детей 4 ч.

Упомянутый в тексте жеребий имел тогда следующие значения: «часть, доля, земельный надел». Четь – (четверть) равнялась 0,5 десятины. Десятина - примерно 1,09 гектара. Иногда деревнями именовались крестьянские дворы.

Выводы из приведённых данных.

Для идентификации деревень Дудинской и Фоминской требуется дополнительная информация.

Из перечисленных в Списках 1859 года населённых пунктов в переписи 1676 года звучат названия деревень: Чевакинская (Чювакинская), Быковская, Реутовская, Васильевская (Василевская), Марковская (д. Маркова Мининская и Вонинская тож, на р. Кехте), Григорьевская (Григоревская и Патрикеевская тож да к ней припущена в пашню д. Фоминская). Для некоторых из них 1676 год может оказаться датой первого документально подтверждённого упоминания.

Год 1621-й

Название «Кехотская волость» прозвучало в порядной грамоте. Так именовались договорные грамоты между землевладельцами и крестьянами. В них определялись площадь предоставляемого земельного надела, размеры денежной и формы натуральной помощи крестьянину для начала хозяйствования на новом месте, срок действия льгот по налогам и повинностям, а также размеры повинностей с платежами по истечении льготного периода. Зачастую порядные были внутренними документами монастырей, не заверенными в государственных учреждениях.

Из этого ряда и документ № 14 из дела «Оброчные и порядные записи Антониево-Сийскому монастырю XVI-XVII вв» (Архив ЛОИИ, Акты Ант.-Сийск. Мон). Называется он «Порядная запись Якима Макарьина сына на деревню Мининскую сроком на 10 лет от 23 апреля 1621 года». Текст порядной в отредактированном виде:

Се яз, Яким Макарьин сын летносторонец, порядился есми живоначальные Троицы Сийсково монастыря у игумена Ионы з братьею на их монастырскую Мининскую деревню в Кехотской волости на 10 лет от нынешнего 129-го году апреля 3 23-го числа да до лета 139-го году апреля до 23 же числа. И в те срочные лета мне, Якиму, та их монастырьская деревня пахати и орати и назем возити, и огороды городити и сеяти своими семяны, и руно всякое снимати, и сена косити и ставити все на собя. А давати мне, Якиму, на всякой год игумену Ионы з братею в казну по рублю денег празги. А за первой год на мне празги не имати для дворовые поставки. А государевы подати, дань и оброк и всякие земьские росходы, с тое деревни и службы служити с миром всякие мне, Якиму. Да в те срочные лета у поставленой избы, что в тое деревни, взделати нутро и покрыти дерьтьем. Да клеть поставити на подклете все четыре стены полутретьих сажен, да под сенником подсенничье подрубити новое. И у тех хоромов у старых и у новых желобы доспети новые, и сараи поставити, и покрыти все хоромы дертьем. А кровля вся и лес избнои и клетной и всякой лес добывати мне, Якиму. А не взделаю яз, Яким, у тое избы нутра и не покрою, и клети не поставлю, и сенника не подрублю, и сарая не поставлю, и старых и новых хоромов не покрою в желобы дертьем, и мне, Якиму, дати за избную непокрывку и за нутряную недоделку 3 рубли денег. А за клеть дати два рубли, а за подсенничье 40 алтын и старые хоромы починивати. И та деревня мне, Якиму, в те срочные лета не запустошити. И в тое деревни кругом пашен и пожен огороды городити крепкие. И вново в той деревни на пашни и на сенные покосы причищати. И у себя мне, Якиму, никоторого дурна, корчмы и питья продажного не держати, и костарей не пущати и никаким воровством не воровати. А в те срочные лета ему, игумену Ионы з братею, с меня, Якима, ни в какую в монастырскую поделку в подмоги ничего не имати. Да в том яз, Яким, ему, игумену Ионы з братею, и порядную запись на собя дал.

На то послуси: Иван Федотов сын Власова. Писал запись на Глинском посаде Семко Андреев сын Беляева лета 7129-го апреля в 23 день.

На обороте: Якимко Макарьин на себя запись дал и руку приложил.

Послух Ивашко Федотов руку приложил.

Год 1613 – й

В РГАДА в документах «На Двину» ((№ 4323/241) хранится с датой «1613 г. августа 18» Указная с прочетом грамота ц. Михаила Федоровича (Новгородской четверти) на Двину воеводе Никите Михайловичу Пушкину и дьяку Путиле Григорьеву (по ч/б игумена Архангельского Михайлова монастыря Митрофана) с подтверждением владельческих прав архангельских властей на бывшие в тяжбе с волостными крестьянами слб. Потанино, Заваловские почч. и рч. Смердью в вол. Кехта Двинского у. и доправке на крестьянах убытков монастыря по судному списку».

1586 – 1587 годы

Этими годами датируется хранящаяся в РГАДА (№ 4264/182) «Писцовая выпись кн. Василия Андреевича Звенигородского, подьячих Рахманина Воронова и Степана Федорова игумену Архангельского Михайлова монастыря Евфимию на монастырь «в Новом Колмагорском городе» и его владения дд. Черное Другое, Панинское в Филькове и др. (19) с пустт., пожнями, мельницей и рыбными ловлями «в Копалкурье», в волл. Уйма и Лисоостровская, «в Низовой луке», в Андреянове ст., «в Калкуле», «в Саломбале», «в Кундоронде в Поврокуле», «на Лае», в вол. Кехта, Княжеостров и Койдокурская и в Загорском ст. в Двинском уезде».

Год 15 88 -й

В XV - XVI веках на северных землях укрепляются монастыри. На их строительство и содержание требовались значительные средства. Они выделялись «по государеву цареву и великого князя вся Русии наказу» как в денежной (незначительно) форме, так и в виде передачи «на кормление» рыболовных тоней, варниц соли и деревень с крестьянами. За недоимки и прочие долги монастырю переходили и отдельные дворы с крестьянами в различных деревнях. Эти действия закреплялись в сотных. Сотная грамота - выписка из официального документа.

В датируемой 1587 – 1588 годами «Сотной грамоте из Двинских писцовых книг князя Василия Андреевича Звенигородского и подьячих Рахманина Воронова и Степана Федорова на владения Николаевского Корельского монастыря в Двинском уезде» (Архив ЛОИИ, кол. 174, оп. 1, № 473) читаем:

В Кехте деревня Часовенская Гора: в. Ушка Иванов да сын его Нестерко. Да тое ж деревни двор на острову на Луковце, а в нем бобыль Микитка Онтоманов.

Сокращение в. означало «во дворе».

Обычно в сотных указывалась земля, с которой переходили под власть монастыря должники. По- видимому, уже не имели земельных наделов названные в документе жители Кехты. Ряды батраков им предстояло пополнить.

Где находилась деревня Часовенская Гора? Возможно, там, где впоследствии появилась церковь? И ещё одна подсказка – один из дворов этой деревни (быбыля Микитки Онтоманова) располагался на острове Луковец.

Год 1560–й

Прозвучало имя Кехты в «Платежной книге Двинского уезда 1560 года», составленной по результатам двух описаний Двины - Ивана Заболоцкого в 1552-1553 годах и Василия Гагина в 1559 году. Книга дошла до нас в составе сборной рукописи, основную часть которой составляют книги денежных сборов, относящихся к Двинскому, Устюжскому, Хлыновскому и прочим уездам. В этой составной рукописи Платежная книга размещена на листах 130-292. Начиная с 231 листа приводится перечень промысловых угодий с указанием их владельцев и оброка, взимаемого с них: «Книги оброчные двинские: тонь морских на Летней и на Зимней стороне, и двинские речные тони, и оброки за рыбную ловлю из станов и с волостей, и с рек морских, которые текут в море своими устьями». На листе 232 приведены тони «на Летней стороне»» Белого моря, где разрешён за определённую плату лов рыбы жителям Двинского уезда. В том числе: «На Коленги две тони Кехотцкой волости и Егорья святого, что в Кехотцкой же волости».

В волость входило несколько деревень. Это правило относится и к «Кехотцкой волости» 1560 года. Указанный в Платежной книге в качестве арендатора второй тони «на Коленги» (храм) Егорья святого соответствует церкви святого Георгия переписи 1676 года

Год 1557 - й

В РГАДА в числе документов «На Двину» хранится (№ 4136/54) с датой 8 июля 1557 г. «Данная старца Иоасафа Иванова сына Чевакина строителю Николаевского Корельского двинского монастыря Кирьяку на земли «в Нижней Кехте» и угодья «в Сярте» и «в Солзе» в Двинском уезде.»

Год 1554 – й

Ещё один хранящийся в РГАДА документ (№ 4125/43 Л. 2) от 2 марта 1554 года – «Сотная с книг письма Ивана Петровича Заболоцкого строителю Николаевского Корельского двинского монастыря Кирьяку на монастырь («над морем на усть Двины реки Корельского устья») и его владения: дд. Федоровское, Прилуцкое и др. с угодьями «в Копалькурье», «в Конечном», «в Заостровье», «в Княжеострове на Еловце», «на Лявле острове», «в Кехте».

1538 – 1539 годы

В изданном в трёх томах в 1857-1864 годах сборнике «Акты, относящиеся до юридического быта Древней России» приводится «Поступная Описифора Комарова на свою землю в Кехте в дом св. Георгию».

Год 1519 – й

В «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» на страницах 196 приведена выписка из купчей от 22 июня 7027 или 1519 года, которую писал дьяк Колмогорский Антонец Никитин сын о покупке земель и пожней старостой деревни Георгиевской церкви «Ульяном у крестьянина дер. Григорьевской Игнатия Олфериева сынау Распопина за четыре рубля денег Московских».

Год 1501 – й

В указанном выше издании на странице 196 приведены выдержки из записи от 7009 или 1501 года дьяка Св. Георгия Афонки, данной Офремом Неклюдовым о пожертвовании им своей наследственной земли «Святому Георгию» или же, если эта земля понадобится дочерям его и родственникам, то чтобы последние давали «Святому Георгию сорок алтын денег».

1471 - 1477 годы

Итоги долгой борьбы Москвы и Новгорода за двинские земли нашли отражение в трёх списках двинских волостей, впервые опубликованных в «Актах Археографической экспедиции» и с тех пор традиционно именующихся «первым», «вторым» и «третьим» по порядку их первой публикации.

Во «втором» (1474-1477 гг.) списке» перечислены земли, призванные стать «вотчинами осподарей великих князей»: «А Колмогоры и Падрин погост, Матигорьская лука от Орлеца, Нальостров до Великого Поля, Куръостров, Чюхчелема, Угтъостров, Великая куриа, Коидокуриа, Кегта Великая, Княжостров, Низовская лука вся до моря, Солонбал, Терпилов погост, Уна, Ненокса, — то все вотчина осподареи великих князеи. А искал того Строганов на Есипе на Ондреянове, да на Иване на Григорьеве, на всех боярех на двинских» (ДДГ. С. 356, № 89.)

В древнерусском языке слово «великий» в географических названиях имело значение «большой». Отсюда на Русском Севере множество «великих» болот, озёр и деревень. К сожалению, статус «Кегты Великой» в списке не указан. Деревня это, село, местность или поселение из нескольких деревень? Не понятно.

Кстати, в России поселением называется один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов - посёлков, сёл, деревень, хуторов, починков и т.п. Свои имена поселения могли получить как от древних названий занимаемой ими местности или реки (Кехта), так и от имени (зачастую не сохранившегося) первого населённого пункта.

Следует сказать, что в исторической литературе в качестве датировки «второго списка» ранее указывались 1471-1477 годы. Академик Янин уточнил время создания списков, датировав «первый» список 1471-1477 годами, «второй» — 1474-1477 годами. По-видимому, второй список двинских волостей в прежней датировке (1471–1477) и послужил основой для празднования в 2021 году 550 – летнего юбилея поселения с названием Кехта.

Впрочем, для изменения высеченной на памятном знаке даты имеется ещё одно основание.

Первая четверть XV века .

Более давний письменный «след» истории кехотской земли нашёлся в одной из рукописных грамот, опубликованных в книге «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (1949 г.). Всего сохранилось 348 грамот. Из них 156 частного характера относятся «к Двине». В грамоте под номером 134 звучит название Кехта. Приводится в редакции, предложенной в книге:

Первая четверть XV в. – Купчая Михаила Варфоломеича у попа Ортемия Осипова на село в Малой Кехте.

Се купи Михаило Офромѣевич у попа у Ортѣмья село в Кѣхтѣ Малои, дворѣ и дворище, на горѣ орамы земли и притеребы, и в островѣ орамыи земли, и пожнѣ, и рѣпѣща, и притеребы, и тони, и прикупьные земли, и ловища всякии того села, чемѣ володѣл отечь его Есифъ и братъ его Демехъ. И да на томъ Михаило попу Ортѣмью Есипову дѣвять сороковъ бѣлки, а теличю пополонка. А купи собѣ одерень и своимъ дѣтемъ. А на то послухи: Степанъ Васильевичь, брат его Лутьянъ, Григореi сочькои, Василеи Сасинъ, Якимъ Остафьевичъ. А у печати стоялъ попъ Ортѣмеи.

Основание датировки купчей: печать Остафия Яковлевича. Она заверяет другие грамоты с установленной датировкой.

Значения приведённых в купчей терминов.

Село – двор со всем хозяйством.

Горой на Русском Севере именовался любой холм. Потому и топонимов с основой «гора» у нас великое множество. Соответственно «горной» называли землю на возвышенности.

Орамой именовалась земля, возделываемая для посева зерновых хлебов. Она же в некоторых северных актах - «страдомая.

Репище – репное поле.

Притеребы — расчищенная под сенокос луговая окраина.

Ловища – места ловли, охоты.

Пополонка – сверх оговоренной платы.

Одерень - продажа земли или чего-либо другого «в веки», т.е. без права выкупа.

Послух — в древнерусском судебном праве свидетель, обладающий «доброй славой», то есть достойный доверия.

Сочькои – равнозначно предлогу с.

Поп – священник, батюшка до раскола православной церкви в XVII веке. В церковном делении до указанных трагических событий крупные территории именовались (на греческий манер) протопопиями. Управлял каждой из них протопоп. Его подчиненных называли попами. И это обращение было вполне уважительным.

Сколь дорого обошлось приобретенное «село» Михаилу Офромеевичу?

Из письменных свидетельств XIV—XV веков узнаём, что молодой «конь вороной» в новгородских землях стоил 5 сороков белки, что соответствовало 12 руб. 50 коп. серебром. То есть «село в Кехте Малой» продано за 23, 5 рублей серебром. Ещё и молодую коровку сверх того получил поп Ортемий.

Почему он продавал своё хозяйство? Возможно, переводился в другой приход?

Для нашего исследования важно то, что если в Малой Кехте в первой четверти XV века жил церковный служитель, то и храм там мог находиться. То есть этот населённый пункт уже имел немалую историю.

И ещё. Благодаря этой давней сделке к возрасту поселения Кехта можно прибавить ещё полвека. Так как в датировке грамоты «разбег» составляет 25 лет, то решение о том какой год «назначить» в качестве года первого упоминания Кехты должны принять тамошние жители. Если даже будет выбран последний в первой четверти XV века 1425 год, то это позволит отметить 600-летний юбилей Кехты в 2025 году. Решение за вами, уважаемые жители Кехты.

Документы с более древними датами следует искать в РГАДА. Только едва ли они будут дальше 1397 года, поскольку в доставленной в указанном году послами Великого князя московского «Двинской уставной грамоте» в числе существующих тогда в Двинской земле русских поселений Кехта не называется. То есть русскую историю поселения можно будет лишь уточнить и, возможно, добавить по результатам уточнения лет 10-20. Что тоже не мало. Впрочем, могут быть и приятные сюрпризы.

Разумеется, история местности с названием Кехта гораздо древнее.

Археологические «следы».

В книге А.А.Куратова «Археологические памятники Архангельской области» (Архангельск, 1979 г.) содержится описание 36 памятников археологии, расположенных на территории Холмогорского района. На северном берегу Большого Слободского озера обнаружены стоянки людей эпохи неолита (ок.8 – 3 тыс. до н.э.) и эпохи бронзы (конец 4 – начало 1-го тыс. до н.э.). В числе найденных предметов листовидные наконечники стрел, дротиков и копий, заготовки для орудий, округлых концевых скребков, сланцевого тонкообушного топора и двух видов керамики: с ямочно-гребенчатой орнаментацией и с валикообразным утолщением венчика и отпечатками зубчато-лунчатых штампов.

Несколько интересных древностей XI–XII веков найдены ( https://dvina29.ru/zaostrove-i-kekhta-blizost-drevnej-kultury/ ) в местечке Ельник. В их числе: «конь на змее, крючок с решетчатым щитком славянского вида, но использовавшийся, скорее всего, в финно-угорском мире. Кольцо тут, вероятно, является элементом сцепления ремня. Косорешетчатая подвеска с кольцами для привешивания практически идентична подвескам из Холмогор. Она тоже финно-угорского типа, поволжского облика».

А сколько ещё предстоит найти.

Об « авторах » некоторых местных названи й , их значениях и северн ых юрмалах .

Пришедшие на берега Кехты в конце XIV века новгородцы застали здесь малочисленных обитателей, говоривших на непонятных языках. От них русские люди со временем узнали названия окрестных рек, озёр, болот, холмов. Лишь мирным сосуществованием представителей разных народов можно объяснить сохранившиеся и дошедшие до наших дней иноязычные названия географических объектов. В процессе совместных охот и рыбных промыслов, долгой жизни в одних деревнях, родственных отношениях передавались они, потому и закрепились многие в памяти земных сменщиков.

Кто жил в этих местах до прихода русских и одновременно с ними?

Ответ на этот вопрос могут дать топонимы. Десятки лет топонимику Русского Севера изучают в Уральском федеральном университете. Известный российский лингвист, общепризнанный специалист в области северорусской диалектной лексики, профессор УрГУ Александр Константинович Матвеев в статье «Древнее население севера Европейской России. Опыт лингвоэтнической карты I» (Известия Уральского государственного университета. 1999 г., вып.13) отмечает: «Хотя считается, что предшественниками русских на Севере были в основном прибалтийские финны карело-вепсского типа, и подтверждение этому видят во множестве прибалтийско-финских заимствований, усвоенных местными русскими говорами, саамские топоосновы встречаются в регионе так же часто, как и прибалтийско-финские. Это можно объяснить только большой близостью языков, несомненно, ещё более значительной в старину, и массовым усвоением прибалтийскими финнами географических названий своих предшественников – саамов».

Оттуда, из глубин времён дошло до наших дней и название реки Кехта, ставшее именем местности, волости, поселения. Его авторство учёные-топонимисты присуждают саамам. В монографии «Субстратная топонимия Архангельского Поморья» (Екатеринбург, 2011) её автор Н.В.Кабинина, говоря об уникальности в топонимии Русского Севера названия Кехта, привела лишь один похожий гидроним - Кехтома на территории Костромской области.

Забыла автор указать реку Кехта в Соболевском районе Камчатского края и одноименный рыбозавод на ней. Может, выходцы из двинской Кехты назвали? Кстати, даже длиной северная и камчатская реки совпадают.

Далее Кабинина указала на существование в XV веке двух гнёзд поселений Нижняя Кехта и Верхняя Кехта и предложила этимологию названия от саамского кехт в значении «сторона, половина».

При этом по непонятной причине исследователем не приняты во внимание финское kehto – «колыбель, люлька».

Впрочем, есть ещё один вариант – «финский». В «Списке населённых мест» 1859 года вместо Кехты пишется Кохта. Можно допустить, что так звучало изначальное имя реки. Названия с основой кохт, в отличие от кехт, встречаются на Русском Севере. Кохта – пожня в нынешнем Плесецком округе. Там же находится болото Кохтанец. Лес Кохтогор и пустынь Кохтогорово отмечены в старых документах на территории нынешнего в Шекснинского района Вологодской области. Там же в Грязовецком районе протекает река Кохтыш. Финское, ижорское, карельское kotha – «место»; ливвиковское (приладожские карелы) kohtu – «местность перед деревней».

Если всё-таки остановиться на основе кехт, можно вспомнить также русский глагол из Этимологического словаря русского языка М.Фасмера: «кехтать 1) ‘иметь желание, охоту к ч.-л.’, 2) ‘объедаться’, 3) ‘смекать, понимать, уметь’, арханг., олонецк., новгор. (Даль, Кулик., Подв.). Из карельск. kеhtоа-, фин. kehdata ‘считать достойным труда, заботиться’; см. Калима 115».

Эти и другие значения глагола предлагаются в Толковом словаре В.Даля: «Кехтать - что, архан., олон., новг. желать, хотеть, охотиться к чему; работать с трудом, через силу, по дряхлости; обжираться, есть через силу; малтать, разуметь, понимать или смыслить; твер. одевать, кутать. Кехташь ты делать это! охота тебе этим…».

Возможно, саамская этимология предложена Н.В.Кабининой ещё и потому, что река Кехта впадает в водоток Северной Двины полой Мечка, название которого имеет прасаамское происхождение: от мечче – «лес». На территории Русского Севера встречаются и другие объекты с этой основой: реки Мечева, Мечевка, урочище Мечегда и Мечполе.

И название угора Кикур на реке Кехте у деревни Григоровской осталось от саамов. В их языке киккер – «треугольная кость задней части оленьего черепа». Возможно, к этому субстратному источнику восходит русское кекур – «высокий скалистый камень на берегу, скалистый мыс». Почему «треугольная кость»? Возможно, во времена жительства саамов именно такие ассоциации вызывал вид угора с противоположного берега. Увы, не спросить у авторов названия.

Кроме того, чётко выраженная саамская основа присутствует в названии нанесённой на карту 1876 года деревни из соседней Нижнекойдокурской волости – Чухчинская. В переводе с саамского чухч - «глухарь».

Дали саамы название и Солозеру, вытекающему через ручей (речку) в Кехту. В саамских диалектах суоло – «остров». Вспомним Соловецкие острова. Есть остров и на Солозере:

Есть на кехотской земле и топонимы т.н. «финского» происхождения.

К югу от реки Кехты протекает река Лындога. Основа лынд (линду), встречаемая в десятках топонимов Архангельской области, в финских языках имеет значение «птица».

Есть ещё и Юрмала.

Интересный гидроним, над расшифровкой значения которого бьются учёные, звучит знакомо для многих людей постарше: Юрмала. Нет, речь не идёт о находящемся на побережье Балтийского побережья городе-курорте. У нас есть своя, и даже не одна Юрмала.

А.К.Матвеев во втором томе монографии «Субстратная топонимия Русского Севера» (Екатеринбург, 2004) перечисляет шесть «юрмальских» топонимов:

1.Так именуется луг на Курострове. Иногда его называют «остров Юрмала», так как он отделён от основной части Курострова речкой. На лугу находится озеро Юрмальское.

2.Ручей Юрмала, впадающий в Северную Двину, протекает по Сийскому лугу. Луг иногда именуют «У Юрмалы».

3.Юрмала – поле на левом берегу Онеги выше деревни Заижье.

4.Деревня Юрмала – на правом берегу реки Пукса выше села Подволочье.

5. Юрмала – большой луг близ села Благовещенское на правом берегу Ваги выше впадения её крупного притока реки Устья.

6. И, наконец, Юрмала – залив (у некоторых информантов озеро или речка), а также прилегающий к нему луг на Кехотском острове. Некоторые информанты называли ещё один топоним – Смердья Юрмала.

Этимологии топонима Юрмала (Юрмола) А.К.Матвеев посвятил большую статью, в которой изложил существующие факты и аргументы других топонимистов, и предложил своё толкование: в качестве первой его части финское juuri – «корень, комель; основание, низ, край» и для второй финское malo – «край, конец, сторона, бок, залив, берег». То есть юрмала, по-Матвееву, – «коренной берег».

Впрочем, статью учёный завершает не столь уверенно: «Все эти факты в совокупности позволяют сделать вывод, что установив первичную семантику топонима Юрмала и лежащего в его основе географического термина, мы, тем не менее, не можем уверенно возвести его к какому-либо определённому субстратному языку Русского Севера, хотя финское в широком смысле слова происхождение этой лексемы не подлежит сомнению».

Не хотелось бы возражать уважаемому учёному, но в топонимике, имеющей дело с суррогатами лексики многих, в том числе исчезнувших, народов, уверенным в правильности какой-либо версии или гипотезы, быть нельзя. И потому, сомневаясь, ищем.

***

Иногда приходится слышать: «Зачем нужна история? Какая от неё польза? Денег она не приносит».

С практичными людьми порой бесполезно говорить о духовном мире, значении культуры, её чрезвычайно важной для гармоничного развития человека составляющей - истории. Гораздо проще объясняться с подобным собеседником на понятном ему языке.

Задаёшь вопрос: Как вы думаете, за что платят деньги туристы, посещая пирамиды Египта, Афинский акрополь, древнеримский Колизей? Ответ простой: за возможность прикоснуться к истории, к тайнам прошлого.

И потому главным, требующим нестандартных ответов вопросом для успешного развития туристического бизнеса, наряду с такими, как «где и как размещать, чем кормить туриста? и т.д., должен быть: «чем удивлять будем?». Людей влечёт неведомое, тайны. Они имеются в прошлом.

Вспомнилась введённая в 1974 году в «Литературной газете» рубрика «Если бы я был директором». Так вот, если бы я был директором туристической фирмы в Кехте, то использовал бы на полную катушку преимущества территориальной близости к крупным городам, наличие дорог, природных красот. И «подарки» из прошлого.

Здесь жили саамы. Почему бы не соорудить их традиционное островерхое жилище, называемой вежой. В нём хорошо спится.

Жили здесь и представители финских народов с их своеобразными архитектурой жилищ и национальной кухней, многие блюда которой стали «поморскими». Надо возвести по имеющимся чертежам и фотографиям типичный «финский» дом, в котором будет готовиться пища по «финским» рецептам.

Пришли русские. В истории не сохранилось свидетельств о боевых столкновениях новгородцев с аборигенами на кехотских землях, но для модного ныне в молодёжной среде действа, именуемого квестом, можно придумать сценарий небольшой битвы представителей двух встретившихся цивилизаций. Пусть она будет бескровной и закончится братанием. Участники игры, одетые по русской, саамской и финской модам X – XV веков, вооруженные луками, безопасными стрелами и копьями, будут довольны.

И дом богатого новгородца надо поставить. А в деревне Красногорской восстановить мельницу и хотя бы копии фрегатов и корабля, некогда «устроенных» на местном лесопильном заводе.

Отдельного, бережного отношения требует восстановление православных святынь. Возможно, стоит рассмотреть вопрос об установке крестов на места, указанные в рапорте батюшки от 1880 года. Они будут посвящены и предкам. Один поклонный крест уже установлен в 2019 году. И, разумеется, имя и образ преподобного Антония Сийского должны стать ещё притягательнее для паломников, посещающих место его рождения. Многое уже сделано прихожанами Кехты. Гораздо больше предстоит сделать.

И ещё об одном изумительном «подарке» из прошлого. В «Списке населённых мест» 1859 года приведено второе, «народное» название находящейся в одной версте к северу от деревни Чевакинской деревни Боровской - Вралева гора. Она относилась уже к Княжестровской волости. На Русском Севере «вралями» звали сочинителей из народа, носителей древнего русского слова. Можно вспомнить Марфу Крюкову из беломорской деревни Нижняя Золотица, коротавшую век бобылкой, «награждённую» при жизни односельчанами прозвищем «Марфа-вралья», которая помнила наизусть восемьдесят тысяч стихов, от неё записано четыре тысячи страниц былинного текста. На Вралевой горе должны проходить встречи писателей, поэтов, любителей слова из народа, сатириков, художников. Инфраструктура за вами, господа бизнесмены.

И какое замечательное топонимическое подношение – Юрмала. Представляю начертанный на берегу Северной Двины крупными буквами текст: «Смердья Юрмала – наш ответ неразумным прибалтам». Там курорт загибается без русских туристов. Здесь он будет развиваться и процветать.

И это лишь мизерная часть идей, что называется «навскидку». Фантазия у жителей Кехты на выдумки гораздо богаче. Дело за малым – их надо воплотить в жизнь. Успехов в благих делах и начинаниях!

С 600-летием, Кехта!

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На фото начала XX века – река Кехта, угор Кикур, деревня Григоровская. Фотография из семейного архива Натальи Кармакуловой (в девичестве Мартюшовой). На этом снимке в группе детей её родной дедушка (первый от моста) - Фёдор Агафонов.

Александр Чашев