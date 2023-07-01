Мобилизация проходит блестяще. Театру в деревне не быть. И другие вести из прошлого Поморья

На первой странице номера газеты Холмогорского уезда «Емецкая весть» от 2 сентября 1920 года (Административный центр уезда тогда находился в Емецке) в лаконичной форме, чем–то напоминающей нынешние посты в социальных сетях интернета, опубликованы российские и европейские новости. В их числе: телеграммы с Южного и Западного фронтов, вести из вольного немецкого города Данцига (ныне Гданьск в Польше) о создании Совета рабочих и объявлении блокады Польше, победах иранской красной армии над англичанами, начале всероссийской переписи и подобный заклинанию лозунг: «Польские паны должны погибнуть раз и навсегда».

И о мобилизации три заметки:

МОСКВА В первый день явилось к мобилизации добровольцев–коммунистов 398 чел.

ЕМЕЦК. 31 августа отправились на фронт 2 коммуниста, члены Уездисполкома тт. Неверов и Еропкин.

МИНСК. В течении четырех дней в Игумене записалось 930 добровольцев; мобилизация проходит блестяще.

В номере за 16 сентября 1920 года приведены цифры, которые предстояло значительно сократить:

Учиться никогда не поздно.

В Холмогорском уезде около 6000 неграмотных, не считая детей. Отдел Просвещения принимает спешные меры к открытию школ для взрослых. Все сознательные граждане должны принять в этом участие.

В разделе «Уездная хроника» говорится об открытии детской колонии. Тогда этот термин означал приютское учреждение:

Детская колония.

Уездным Отд.Просвещения в конце сентбря открывается в Пиньгишенской волости колония имени III – го Интернационала, в которую будут приниматься безприютные дети – сироты от 3 до 10 лет. Все заинтересованные лица и учреждения уезда подают в Отдел Просвещения заявления на предмет принятия детей в колонию. Дети принимаются на полное содержание за счет Республики.

Счёт Республики пополнялся и методами экспроприации. Наличие прошлогодней морошки и пуда гороха являлось при этом одним из признаков «буржуя»:

Молитва буржуя.

У гр. Копачево-Кривецкой вол. Холмогорского у. Ф.М. Абакумова был произведен обыск. При обыске обнаружены большие запасы разного товару,между прочим прошлогодняя морошка, 1 пуд гороху, дверные приборы и т.п. Некоторые приборы были отобраны. Буржуй сильно заволновался. На другой день пошел в церковь и заказал молебен. Вся семья слезно молилась. «К милой компании» присоединилось несколько старух, которые усердно били лбом о пол и утирали слезы. О чем молились «несчастные»! Уж не даровании-ли победы Советской Власти над буржуями и белогадами?)

Номер газеты от 19 сентября 1920 года начинается лозунгом: «В болоте безграмотности разводятся черти вроде Миллера, Колчака и Деникина». Генерал Миллер - руководитель Белого движения на севере России в 1919—1920 годах.

Следующий лозунг писал явный знаток Библии: «В Царство Социализма не должно войти ни одного неграмотного». Его перу, возможно, принадлежит и «духоподъёмная» новость:

Верят в Советскую Россию.

Чехословацкая вера в силу России, правоту ее дела настолько велика, что даже один бывший министр на митинге заявил, что есть в мире непобедимая страна это Советская Россия, потому что за ней стоит пролетариат всего мира.

В наши дни чехословацкая вера настолько велика, что на борьбу с Россией правительства двух славянских стран отдают последние запасы оружия.

Перепись, о начале которой объявлялось в «Емецкой вести» 2 сентября, завершилась и появились первые результаты:

Итоги демографической переписи по Холмогорскому уезду 1920 г.

На лицо в день переписи было: мужчин 19297 чел; женщин – 26013 чел обоего пола – 45310 чел.

Через сто лет: в 2021 году численность населения Холмогорского района составляла 19259 человек. Цифры красноречивее любых комментариев.

И снова грозное слово в названии заметки:

Мобилизация.

Холмогорским Уездным комитетом по проведению всеобщей трудовой повинности объявлена мобилизация всех специалистов бухгалтерского и канцелярского дела обоего пола, не занятых службою в Советских учреждениях, мужчин родившихся с 1903 по 1866 г.г. и женщин с 1903 по 1872 г.г., в целях улучшения Советского аппарата, ввиду переживаемого кризиса технических сил.

Кроме того, мобилизуются все лица упомянутых возрастов, не занятые службою в Советских учреждениях, окончивших 2–х классное училище и выше.

Последний срок явки в Отдел Труда в Емецк 1-го октября 1920 г.

Все неявившиеся лица, уклонившиеся от явки, будут привлекаться как дезертиры труда и к ним будут применяться все строгости законов по борьбе с дезертирством.

Ещё не закончилась мобилизация бухгалтеров и канцеляристов, вдруг приключилась:

Эпидемия.

Вследствии наличия больных скарлатинной в с. Емецке, с Зачачье и Средь-Мехреньге – начало учебных занятий в школах означенных селений по предложению Отдела Здравоохранения отложено до прекращения эпидемии.

Победили скарлатину лишь в 1940 – е годы.

Заглавный лозунг газеты за 26 сентября 1920 года: «Только спекулянты и шкурники не могут выполнить полностью разверстку. На черную доску их!»

Следует напомнить, что продразвёрстка стала частью осуществлявшейся в Советской России в 1918–1921 годах политики «военного коммунизма» и производилась путём принудительного изъятия у крестьян хлеба и других продуктов по установленной («развёрстанной») норме продукта и государственным ценам. Попасть «на черную доску» за невыполнение разверстки наказанием не считалось.

В двух следующих заметках звучат отголоски недавних событий:

Жгут «Чайковки».

Архангельск. Губфинотделом сожжено 27 миллионов «Чайковок».

«Чайковками» назывались деньги, выпущенные Верховным управлением Северной области (глава правительства – Н.В.Чайковский) в 1918 – 1919 годах. До них весной 1918 года выпускались «моржовки», название которых пошло от 25-рублевой купюры с изображенными на ней торосами, белым медведем, моржом и элементами северного пейзажа.

И на фоне северного пейзажа одни люди лишали жизни других людей:

По заслугам.

По приговору Архгубчека разстреляны 15 чел., обвиненных в конт-революционных заговорах. Между ними генерал Кошуба. За злостный поджог бань – владелец Тимофеев.

Сфабрикованным оказался заговор. Да с того света возврата нет. И свои бани поджигать не смей. А вот на субботник явиться обязан:

ЧТО ЕТО ЗНАЧИТ?.

В пятницу, 24 сент. В Емецке обычный субботник: все партийные товарищи, члены РКСМ и Профсоюза, которым участие в субботнике обязательно, копают картошку.

Только несколько человек партийных и ответственных товарищей не могли участвовать на субботнике, потому что женится агент угрозыска т.Куликов и им надо быть на свадьбе, разъезжать по Емецку лихо с бубенцами, присутствовать у церкви во время венчания и потом пировать.

Почему-то руководителями субботников не разрешается работать во время субботников в канцелярии, независимо от срочности работ, и факт был. Отделу Просвещения необходимо было срочно составить смету, служащих оставить не разрешили и работать пришлось после субботника ночью.

Или товарищам свадебникам, между прочим ответственным партийным работникам, все можно, ибо это не кака нибудь машинистка, которым надо печатать смету.

Не мешало бы Укому РКП Заинтересоваться этим делом. М.Маккавеев.

Услышан призыв товарища М. Маккавеева. Заинтересовались в Укоме. Наказали. Правда, другого человека, в ином месте, за другие провинности:

Партийная жизнь.

Уездной Комиссией по регистрации и проведению единого билета исключена из кандидатов РКП секретарь Прилуцкой ячейки Титова Агния Николаевна за неисполнение партийных обязанностей.

Если секретаря Прилуцкой ячейки исключили, то «герой» заметки фельетонного типа остался как при партийной, так и властной должностях:

Противник театров.

На одном из собраний Ичковского Культурно-Просветительного Кружка обсуждался вопрос о расширении Народного Дома путем пристройки зрительного зала для спектаклей. Вопрос оживленно дебатировался. На собрании присутствовал секретарь ячейки РКП тов. Меньшиков, - он же милиционер волости, который выступил с решительным протестом, указывая на опасность в пожарном отношении иметь театр в Народном Доме. Им тут же было предложено построить театр где-нибудь в лесу, вдали от деревни, «Кто хочет гулять, тот придет и в лес: - торжественно заявил он.

Народ внял голосу т. Меньшикова и порешил при Народной Доме театра не открывать. «Еще деревню спалить».

А как же театр?–спросят некоторые. Да теперь не время приниматься за новые постройки.

Так и остались Ичковчане без театра.

Мы спрашиваем т. Меньшикова: «Ведь в Ичковской школе ставятся спектакли, но ведь она не сгорела? Или и тут нужно запретить?». Ну и просветители!

И нет до сих пор театра в деревне Ичково.

В номере газеты за 30 сентября 1920 года автор заметки пишет о давней напасти:

«Эпидемия бюрократизма».

В уезде есть общество Рато-Наволок, а там есть ячейка РКП. Все это хорошо, беда только в том, что некоторые из членов ячейки заражены эпидемией. Какой? Вот какой.

Есть там член Минин Алексей, к нему прибегает уже второй нарочный: тов. Минин, пожалуйте на собрание. А наш Минин наморщит лоб и буркнет: «пущай собрание пишет мне ведомости, тогда пойду». Собрание после такого финала успокаивается и третьего нарочного не посылает безпокоить его «Величества Алексея».

Есть там еще Минин, по батюшке Ильич, бедняга не может прийти на собрание. Уважительные причины есть. Ждет смерти и ходит в церковь.

Товарищи! Все на борьбу с «Эпидемией». Проезжий.

В заметке об очередном субботнике автор Уфимский потешался над неумелыми канцелярскими служащими, которых привлекли на погрузку скота на баркас для отправки в Архангельск. Завершающий абзац:

Некоторые так увлеклись и вообразили, что перед ними музыкальные инструменты и с упоением вертели хвосты несчастных животных. В результате пострадали неумелые загонщики. Увы и ах…скоты обошлись с ними по-скотски.

Для скота места на судах нашлись. Для людей их не хватило. В опубликованном в газете Объявлении разъясняется порядок получения в ограниченном количестве пропусков на пароходы «перегруженные скоропортящимися продуктами отправляемыми Упродкомом в Архангельск». Завершается документ грозным предостережением:

Всем учреждениям Уезда, ведающим выдачей пропусков надлежит строго руководствоваться существующими на это счет распоряжениями и настоящим объявлением, нарушение коих будет рассматриваться как преступление по должности и повлечет за собою строжайшую ответственность.

Заведывающий Холмогорским Уездным Отделом Управления М. Маккавеев

Заведывающий Уездн. Полит-Бюро Скороходов

Секретарь И. Лохов

Иной дороги в губернскую столицу осенью не было. Придётся ждать зимы не имеющим пропуска жителям земли Холмогорской. Ждать они умеют.

Александр Чашев

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