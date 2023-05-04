Ну, по предпоследней! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья готовились к предстоящей сессии. Которая закруглит политическое полугодие и станет предтечей к завершению текущей каденции. Кто-то готовится сложить свои полномочия, кто-то идти дальше, а кто-то подняться на новый уровень.

В связи с вышеизложенным, сакральным вопросом станет утверждение даты осенних выборов в городской парламент. Мало кто сомневается, что это будет 10 сентября 2023 года… но процедура есть процедура.

На заседании постоянной комиссии по бюджету обсуждались варианты внесения изменений в главный финансовый документ города. В частности, депутаты собираются направить дополнительные средства на обеспечение дорожной безопасности. Возражений от присутствовавших не последовало.

Валентина Сырова:

- Средства будут направлены на закупку светофорных объектов.

Также планируется принять в городскую собственность несколько сотен благоустроенных жилых помещений (квартир) в многоквартирных жилых домах, строительство которых ведется в рамках реализации 4-го этапа адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» на территории Архангельска в Майской горке и Цигломени. Это означает, что у людей, живущих в недостойных ХХI века условиях, забрезжил свет в окошке.

Напоминаем, 49-я сессия начнет свою работу в среду 21-го июня в 10.00 утра.

Ольга Синицкая («Единая Россия») приняла участие в патриотической акции с экологическим уклоном – создании природного уголка в память о выпускниках школы 43-й школы, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР.

Вспомним их поименно - Дудар Андрей Александрович, Каратаев Валерий Александрович, Швед Павел Олегович, Морозюк Иван Васильевич, Николаев Александр Николаевич. В их честь на территории учебного заведения высажены кусты сирени.

Ольга Синицкая, депутат и директор школы №43:

- «Сад Памяти» – это не просто акция, это начало новой традиции, которая призвана сохранить память о подвиге предков и наших современников, историю страны и историю каждой семьи. Каждое дерево – символ жизни, памяти и благодарности. Мы уверены, что благодаря участию в этой акции молодое поколение будет гордиться подвигом наших выпускников и всех, кому выпала судьба защищать нашу Родину. В наших силах сохранить историческую память для потомков и формировать чувство благодарности и гордости за защитников Отечества.

В преддверии Дня медика (18 июня) представители городского парламента в лице спикера Валентины Сыровой и руководителя фракции «Единая Россия» Ивана Воронцова поздравили людей в белых халатах из 6-й горбольницы Архангельска с их профессиональным праздником, вручили им грамоты и благодарности.

О том, что для нас всех значит их благородный и самоотверженный труд, сказала Валентина Васильевна:

- Ваша профессия не знает случайных людей. Она требует выдержки и твердого характера и в то же время сочувствия и понимания. Накануне Дня медицинского работника примите самые теплые слова благодарности за ваш труд и искренние пожелания добра, благополучия и успехов в вашем благородном деле.