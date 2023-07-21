Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как я сегодня сходил за водой. Рассказ израильтянина

Ближний Восток снова в огне…

В архангельских пабликах в эти скорбные дни появился опрос – на чьей стороне ваши симпатии? Пока мнения разделились примерно поровну.

Предлагаем вниманию читателей рассказ друга нашей редакции израильтянина Льва Кемпнера, часто выступающего на страницах «Руснорда» с аналитикой на ближневосточную тематику. Сегодня просто зарисовка…

- По всей стране открыли пункты сбора средств для сражающихся солдат и для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

Один такой пункт находится недалеко от нас в Бейт Шапира.

В своей вотсапной группе они написали, что требуются умывальные средства, шампуни, мыло и т.д.

Юля что-то собрала.

Я понёс.

У Бейт Шапира всё кипит. Множество добровольцев (митнадвим) занимается приёмом вещей и продуктов. Вообще то, Бейт Шапира относится к молодежной религиозной организации Бней Акива (у них там - большое складское помещение), но сейчас там - ВСЕ - всё кто не смог остаться дома в эти дни. Приезжают машины, выгружают вещи, уезжают, на их место тут же становятся новые... 

Отдаю свои шампуни и спрашиваю девушку-митнадевет нужно ли что-то ещё. Она отвечает, что - да, нужна вода - лучше всего упаковки из 6 бутылок воды мей-еден (шишиёт мей-еден). Рядом огромный супер "Шефа Диль". Забегаю туда, ищу воду, не могу найти. Колы полно, а мей-еден нет. Спрашиваю. Уже все разобрали, отвечают. И очень приятно это услышать. 

Бегу в другой супер, поменьше "Бар Коль", тоже рядом. И снова. Колы полно, воды не вижу. Спрашиваю у кассира. - Разобрали... Впрочем нет - две упаковки остались. - Беру обе. Но там небольшая очередь. - Ты его пропускаешь, - спрашивает кассир утвердительно первого в очереди. - Да, конечно. 

Беру воду, несу. До пункта метров сто. Прохожу половину расстояния. Рядом резко тормозит машина. За рулем женщина. - Вам нужна помощь? - спрашивает. - Спасибо, не надо, я ж почти дошёл. Но нет - из машины выскакивает парень (видимо ее сын), выхватывает у меня одну шишию, пытается отобрать и вторую, но я не даю, объясняю, что хочу донести её сам. Так доходим до Бейт Шапира, он возвращает мне воду, бежит к своей машине, которая уже стоит там и начинает помогать матери её разгружать...

Вот и всё что я хотел рассказать. 

И рассказал. Сквозь слёзы. 

09 октябрь 11:38 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Со свежими силами. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда ушел "архангельский мужик"?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (89)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20