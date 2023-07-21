Как я сегодня сходил за водой. Рассказ израильтянина

Ближний Восток снова в огне…

В архангельских пабликах в эти скорбные дни появился опрос – на чьей стороне ваши симпатии? Пока мнения разделились примерно поровну.

Предлагаем вниманию читателей рассказ друга нашей редакции израильтянина Льва Кемпнера, часто выступающего на страницах «Руснорда» с аналитикой на ближневосточную тематику. Сегодня просто зарисовка…

- По всей стране открыли пункты сбора средств для сражающихся солдат и для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

Один такой пункт находится недалеко от нас в Бейт Шапира.

В своей вотсапной группе они написали, что требуются умывальные средства, шампуни, мыло и т.д.

Юля что-то собрала.

Я понёс.

У Бейт Шапира всё кипит. Множество добровольцев (митнадвим) занимается приёмом вещей и продуктов. Вообще то, Бейт Шапира относится к молодежной религиозной организации Бней Акива (у них там - большое складское помещение), но сейчас там - ВСЕ - всё кто не смог остаться дома в эти дни. Приезжают машины, выгружают вещи, уезжают, на их место тут же становятся новые...

Отдаю свои шампуни и спрашиваю девушку-митнадевет нужно ли что-то ещё. Она отвечает, что - да, нужна вода - лучше всего упаковки из 6 бутылок воды мей-еден (шишиёт мей-еден). Рядом огромный супер "Шефа Диль". Забегаю туда, ищу воду, не могу найти. Колы полно, а мей-еден нет. Спрашиваю. Уже все разобрали, отвечают. И очень приятно это услышать.

Бегу в другой супер, поменьше "Бар Коль", тоже рядом. И снова. Колы полно, воды не вижу. Спрашиваю у кассира. - Разобрали... Впрочем нет - две упаковки остались. - Беру обе. Но там небольшая очередь. - Ты его пропускаешь, - спрашивает кассир утвердительно первого в очереди. - Да, конечно.

Беру воду, несу. До пункта метров сто. Прохожу половину расстояния. Рядом резко тормозит машина. За рулем женщина. - Вам нужна помощь? - спрашивает. - Спасибо, не надо, я ж почти дошёл. Но нет - из машины выскакивает парень (видимо ее сын), выхватывает у меня одну шишию, пытается отобрать и вторую, но я не даю, объясняю, что хочу донести её сам. Так доходим до Бейт Шапира, он возвращает мне воду, бежит к своей машине, которая уже стоит там и начинает помогать матери её разгружать...

Вот и всё что я хотел рассказать.

И рассказал. Сквозь слёзы.