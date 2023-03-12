Израиль сегодня – попытка объективного анализа

Мой друг Лёня Черток в очередной раз попросил меня поделиться своими впечатлениями – на этот раз о сегодняшней ситуации в Израиле. Более сложной задачи придумать было трудно. Ибо весь Израиль сегодня разделился на два лагеря, которые можно условно обозначить как сторонников судебной реформы и её противников. Почему «условно», постараюсь объяснить ниже, а пока – небольшой ликбез.

Как известно, в демократических странах власть делится между независимыми друг от друга, но при этом уравновешивающими и контролирующими друг друга ветвями: законодательной, исполнительной и судебной. Нарушение такого равновесия по законам физики приведет к еще большему его нарушению и способно вызвать разрегулирование всей системы.

В нашей стране законодательным органом является Кнессет, а судебным – Высший суд. Многие годы между этими органами сохранялось то самое необходимое равновесие, но вот, тридцать лет тому назад председатель Высшего суда Аарон Барак значительно расширил диапазон судебной активности. Судебный активизм Барака в частности включал в себя то, что суд имеет право по-своему толковать ситуации, не прописанные четко в законодательстве, активно участвовать в законотворчестве, а также отменять законы, принятые Кнессетом.

К чему это приводит, можно догадаться. Если суд допускает «идеологический перекос» в одну сторону, если по-разному судит в похожих ситуациях, то такой двойной стандарт – это плохо. Для иллюстрации приведем такой пример. Арабские жители деревни Бейт Ханина построили дома на земле, принадлежащей евреям. Окружной суд принимает решение выселить захватчиков, а дома разрушить. Но Высший суд отменяет это решение, мотивируя что эти дома - единственное жилье арабов, и в случае выселения они окажутся на улице. В то же время, когда речь идёт о еврейских поселениях (как например, Амона), Высший суд обычно не церемонится, принимая решение о выселении в кратчайшие сроки. Можно привести много других примеров, но ограничимся этим.

Как мы дошли до жизни такой? Первая причина состоит в процедуре назначения судей Высшего суда. Вторая – в мировоззрении и идеологии, присущим в большинстве случаев представителям судебной власти, отражающем взгляды определенного контингента населения. Контингент этот мы опять же условно назовем «либерально-левыми», а оппозиционный ему – «национально-правыми».

Может ли эта ситуация измениться и перекос между ветвями власти будет исправлен? При существующей сегодня процедуре назначения судей Высшего суда – нет. Ибо судьи выбираются действующими членами Высшего суда, и они естественно отдают предпочтение носителям собственной идеологии. При этом, что очень важно подчеркнуть, и Кнессет, и правительство практически лишены всяческой возможности повлиять на это. Не менее важно отметить, что о необходимости ограничить власть Высшего суда говорят многие наши адекватные политики в независимости от того какому лагерю они сегодня принадлежат.

На этом мы заканчиваем ликбез и переходим наконец к происходящему сегодня.

А произошло то, что сегодняшнее правительство, имеющее в Кнессете большинство, решило покончить с существующей практикой судебного активизма, а именно: (а) лишить высший суд возможности отменять любые законы, принимаемые Кнессетом и (б) изменить процедуру назначения судей Высшего суда. (Почему это произошло только сегодня, хотя Нетаниягу находится у власти почти без перерыва не один десяток лет оставим за кадром, удовлетворившись метафизическим объяснением что только сегодня сложилась позволяющая сделать это равнодействующая сил членов коалиции).

Правительство взялось за это, засучив рукава, несмотря на сильнейшее противодействие оппозиционных партий и, оказалось, что не рассчитало свои силы. Оппозиции удалось организовать массовые акции протеста по всей стране под лозунгом что «судебная реформа правительства Нетаниягу это есть конец демократии и переход к диктатуре со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Насколько оправданы такие опасения? Ответ на вопрос зависит от того, кому он будет задан. Приведем основные вопросы, на которые людям важно получить ответ.

- Не даст ли реформа правительству полную власть над судебной системой?

- Не сможет ли правительство проводить в Высший суд удобных ему судей?

- Если Кнессет теоретически может отменить любое решение Высшего суда, то какая роль останется суду?

На эти вопросы существуют достаточно обоснованные ответы, но удовлетворят ли они спрашивающего, опять же зависит от того, принадлежит ли он к лагерю сторонников или противников реформы.

Массовые протесты против судебной реформы включали, в частности, перегораживание центральных автомагистралей на долгие часы. Тут уместно вспомнить, что реакция суда на подобные действия протестующих против политики размежевания 18 лет назад была неизмеримо резче чем сегодня. Это также является проявлением двойных стандартов, которыми руководствуется Высший суд.

Протесты же продолжали наращивать свою силу, проникали в новые и новые сферы, и наконец 27 марта Биньямин Нетаниягу сдался, заявив, что останавливает продвижение реформы до летней сессии Кнессета. Начались переговоры с оппозиционными партиями, которые продолжаются и сегодня. Но, несмотря на это, протесты и не думают прекращаться. Теперь демонстранты заявляют, что протестуют против проблем с безопасностью, против решения министра внутренних дел создать национальную гвардию в тех смешанных районах где полиция не справляется своими силами, и вообще - против того чтобы Нетаниягу оставался у власти. Сегодня о том, что цель – это сбросить Нетаниягу, уже говорят прямым текстом. Собственно, это никогда и не было секретом Полишинеля.

Следует сказать, что остановка реформы заставила проснуться её сторонников и в свою очередь начать выходить на массовые демонстрации.

Что из всего этого получится, как будут развиваться дальше события, удастся ли коалиции провести реформу хоть в каком виде – покажет время.

Лев Кемпнер

(фото с https://www.rbc.ru/society/26/03/2020/5e7c0b2f9a79473e87ad7c84)