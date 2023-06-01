День архангелов

Близятся к завершению многолетние противоаварийные работы на уникальном, высотой с тринадцатиэтажный дом храме Николая Чудотворца в деревне Зачачье Холмогорского округа. На народные пожертвования они ведутся. Государство лишь табличкой грозного содержания о мифической охране «объекта федерального значения» откупилось. На реставрацию «объекта культурного наследия» за более чем сто лет денег у великой державы не нашлось.

И потому безмерна благодарность за помощь неравнодушным людям!

Низкий поклон волонтёрам из движения по спасению деревянных церквей Севера «Вереница»! Благодаря их труду у храма XVII века появился шанс дождаться настоящей реставрации, а не разделить судьбу большинства памятников деревянного зодчества, навсегда утраченных для потомков.

Никольский храм хорошо виден с автотрассы М-8, к нему часто заезжают туристы. И чертыхаются на ямах и колдобинах деревенской дороги, поминая недобрыми словами все уровни власти. Метров триста требуется всего лишь отсыпать хотя бы гравием.

Страница храма на сайте: https://verenitsa.ru/post_6600 Группа ВКонтакте: https://vk.com/zachachie

На материалы и прочие расходы для завершения противоаварийных работ на храме требуются средства. Счет для пожертвований:

Благотворительный фонд «Спасение деревянных церквей Русского севера Вереница»

ИНН/КПП 7723212391 / 772301001

р/с 40703810038000008711 в банке ПАО «Сбербанк России» (филиал - Московский Банк Сбербанка России ПАО)

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Можно посылать и на карту основательницы и руководителя фонда Маргариты Баевой, привязанную к телефону 89166693767 с припиской «Зачачье».

Подробные отчёты о произведённых работах, поступлениях средств, их расходовании публикуются на сайте фонда и в группе ВКонтакте регулярно.

Поможем благому делу спасения храма!

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На коротком видеоролике автора текста запечатлены моменты жизни деревни Зачачье в день архангела Гавриила, который Православная Церковь празднует 26 июля. Над куполом Никольского храма подобно архангелам парят мастера-альпинисты. И только благие вести обещает колокольный звон.

Александр Чашев