Архангельская область. Зуд переноса

В нашей деревне Зачачье находится уникальный храм Николая Чудотворца, возведённый трудами предков и на их пожертвования в XVII веке. Входит в пятерку самых больших деревянных храмов России. На одной из его стен закреплена табличка грозного содержания: «Объект культуры федерального значения. Памятник градостроительства и архитектуры. Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность».

От чтения текста сердце гордостью за государство наше мудрое должно вроде бы наполняться. Но когда те же глаза десятилетиями видят ряды трухлявых брёвен, рухнувшие перекрытия, небо через кровлю, усиливающиеся тлен и ветхость, вопрос русский извечный «кто виноват?» вкупе с эмоциями негативного порядка наружу вырываются.

В чём заключается «государственная охрана» храма? От кого охраняют? От лиц, пытающихся причинить вред?

А если он наноситься теми, кто призван охранять объект, будут ли они когда-нибудь привлечены хоть к какой-нибудь ответственности? Ведь их преступное бездействие привело Никольский храм и многие другие «объекты культуры федерального значения» нашей области в удручающее состояние. Должности и фамилии федеральных чиновников, причинявших десятилетиями ничегонеделанья этот вред известны.

Да только кто же их накажет? У них вместо «алиби» всегда наготове железобетонный аргумент: «Не виноваты. Нет денег». На нет как бы и суда нет. Ловко устроились.

И вдруг деньги нашлись. Их «запахом» можно истолковать возросшую внезапно активность федеральных министерств и ведомств, в недрах которых появился проект «спасения переносом».

Его схема: для того, чтобы провести полные реставрационные работы, храм требуется разобрать, затем почему-то погрузить и перевезти в другое поселение (центр прихода), там собрать и передать в замечательном виде религиозной организации.

Можно задать наивный вопрос: если проводить реставрацию, «как всегда», «на месте», потребуются гораздо меньшие финансовые вложения? И потомки первостроителей храма, жители его исконного места установки вам огромное «спасибо» скажут.

Увы, ответы на любые вопросы простые смертные не услышат. Разумеется, и согласия жителей земель, с которых авторы «проекта» планируют отодрать с корнями построенные предками храмы, никто не спрашивал и спрашивать не собирается.

Процесс запущен. Рабочая группа, в которую входят представители Аппарата Правительства России, Министерства культуры, Росимущества, Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики, а также Русской православной церкви обсуждает перемещение с исконных мест как минимум 30 памятников деревянного зодчества Русского Севера и центральной России, в их числе 23 храма на территории Архангельской области. Религиозные организации уже согласовали (форма, степень участия и другие аспекты не известны) некоторые населённые пункты, куда перенесут объекты.

Для Никольского храма из Зачачья таковым названо, находящееся в 7 километрах село Емецк. Разумеется, и жители этого села ни сном ни духом об этом навязанном сверху «счастье» до недавних дней не ведали.

Сюда же предлагают перевезти Петропавловскую церковь из деревни Погост. Церковь Василия Блаженного и колокольню из деревни Тарасово, Варваринскую церковь из Деревни Шеинской - в посёлок Луковецкий. Воскресенскую (в документах ошибочно названа Покровской) церковь 1763 г. из д.Погост (Ракула) - в Брин - Наволок.

Аналогичные идеи отражены в соответствующих таблицах-приложениях группы «переносчиков-спасателей» в отношении деревянных храмов Виноградовского, Каргопольского, Красноборского, Онежского, Пинежского, Плесецкого районов и Северодвинска (Куртяево).

Профессиональная российская общественность планы по изъятию объектов культурного наследия из мест, где они поставлены, и у людей, которые привыкли видеть их на исконной земле, восприняла крайне негативно. По мнению специалистов, перенос памятников и то, как он будет организован грозит их полной утратой.

Архитектор-реставратор, академик архитектуры, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Бодэ обратился с письмом к президенту России. Приводится ниже:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам в связи с вопросом перемещения объектов культурного наследия, являющихся памятниками деревянного зодчества, на иные площадки, который прорабатывается в Аппарате Правительства Российской Федерации <…>. Речь идет о перемещении памятников деревянного зодчества, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, со своих исторических мест в иные населенные пункты в целях их использования религиозными организациями или музеефикации.

Список предполагаемых к переносу объектов включает лучшие произведения русского деревянного зодчества – православные храмы, особенно ценные своей подлинностью, историческим окружением и местом, где они находятся. При разборке и перевозке деревянных объектов культурного наследия утрачивается их главное качество – подлинность. Собрать объект вновь без утраты подлинности невозможно. Объект после перевозки теряет свою историко-культурную ценность. Нормальная реставрация объектов культурного наследия – очень дорогостоящее мероприятие. Новое строительство на новом месте обходится в несколько раз дешевле.

В малых исторических поселениях в условиях отсутствия сельского хозяйства и промышленности объекты культурного наследия являются единственным, что привлекает сюда приезжих людей и удерживает от уезда местных жителей. Перевоз объектов культурного наследия со своих мест обрекает поселение на вымирание. Регионы России и так теряют свое население, а перевозка объектов еще более усугубит ситуацию.

В 2022 – 2023 гг. Министерством культуры реализуется программа консервации деревянных объектов культурного наследия на своих местах по тому же самому списку. Налицо противоречие в расходовании средств федерального бюджета.

Памятники деревянного зодчества, находящиеся на своих местах, являются неотъемлемой частью духовного, культурного, исторического и архитектурного наследия регионов России, и их перемещение на другие площадки не обосновано и не имеет никакой экономической целесообразности.

Владимир Владимирович, прошу Вас вникнуть в сложившуюся ситуацию и не допустить реализации замысла, который может нанести непоправимый вред отечественной культуре».

После того как информация о «проекте переноса» храмов просочилась в народ, реакция в сети со стороны его многих представителей последовала мало сказать гневная. Вал острой, не всегда в парламентских выражениях критики властей, предложения о коллективном письме в адрес президента и сборе подписей под ним, призывы к различным формам ненасильственных протестов нарастают.

Неужто инициаторы затеянной кампании не могли предвидеть такой ход развития событий?

Увы, они вновь промолчат. Один из вариантов ответа за них предложил в позапрошлом веке русский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления».

Держит.

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На фото – Дмитриевская и Никольская церкви Зачачья. Гармония. Зачем её разрушать?

Александр Чашев, специально для ИА «RUSNORD»