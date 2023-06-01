Пьяный кот и «цыганята». Национальный вопрос поселка Савинский

Из пресс-релиза: В четверг 27 июля 2023 года в период с 18.00 до 20.00 в поселке Савинский Плесецкого округа в здании Дома культуры по адресу: улица 40 лет Победы, дом 14 заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Архангельской области полковник полиции Александр Яковлевич Першин проведет прием граждан по проблемным вопросам обеспечения правопорядка.

Ну, а как ещё, если чрезвычайное происшествие в заштатном посёлке Архангельской области взял на контроль сам грозный Бастрыкин?! Осталось понять, что больше всего насторожило главу Следкома в этой истории.

История такая. Местная пацанва напоила котика… водкой (вот что значит плохо изучать мировую литературу, тогда бы знали, что усатые-полосатые больше всего уважают настой валерианы). Как водится, сняли процесс спаивания на видео. Как водится, выложили в Интернет. И пошла волна…

Имя подопытного кота охраняет тайна следствия. Но по любому, ему далеко до страданий кота-мученика Кузи из Северодвинска, ставшего иконой всей зоозащиты. Кузю убивали расчётливо взрослые садисты, савинского поили оболтусы, посчитав, что это очень смешно. Как раз на свой уровень интеллекта.

Однако «шутка» вышла боком. В доморощенных савинских «тиктокерах» местная общественность признала тех, кто долгое время держит посёлок в страхе. Хулиганят, бьют, насилием угрожают, головы курицам прилюдно отрубают и прочие мерзости. Оттуда и волна.

Что, пьяный кот стал последней каплей? Какое у людей терпение! Впрочем, этим нас тоже не удивишь. Позапрошлым летом разразился скандал на островной территории Архангельска – Кего. Местные парни побили художников-акционистов (подробности в материале «Философия гетто»), выразив тем самым свой протест. Против чего? Направлений в искусстве, которые они не могут принять всей своей открытой поморской душой? Для них это слишком сложные материи. Били пришельцев из другой жизни… непонятной, но лучшей, чем у них самих. А ведь там всего пара километров до областной столицы.

Савинский, по сути, тоже гетто. Только туристы туда не заезжают (тем более, абстракционисты)… до ближайшей железнодорожной станции – 10 км по плесецкому бездорожью. Там никогда не будет аквапарка, кинотеатра, «Вкусно и точка», одна лесозаготовка. Кто вырвался – повезло. Оставшаяся молодёжи сходит с ума от безнадёги.

С этим едет разбираться полковник полиции Першин? Тогда визит впустую.

Автор этих строк несколько месяцев провёл в американской глубинке. Местечко Эгвам, три улицы, застроенные частными домами. Не для отдыха, для жизни. Стоит ли говорить, что асфальт там ВЕЗДЕ. А ещё автобус с постоянным расписанием, китайский ресторан, три бара, боулинг, магазины на любой вкус и потребности, несколько небольших производств. Вряд ли за прошедшие тридцать лет там что-то изменилось в худшую сторону.

Но полковник Першин едет в Савинский явно не за этим…

Сразу в нескольких СМИ прозвучало – «во всё виноваты цыгане»… типа этническая мафия. Тоже самое подтвердил отец одного из хулиганов, принявший на себя вину за плохое воспитание сына. Но как принявший! Вчитайтесь:

- Да, он цыганенок, но чем он хуже других? А вы спросили, что хорошего он видел в свои 18 лет? Неполная семья, ранняя смерть матери, непонимание жизни! Я не ухожу от ответственности вины в его воспитании, ни в коем случае, но время не вернуть!

Непонятно… или мать у парня была цыганкой и он полукровка, или отец признаёт несовершенство собственного народа, ставя национальность на первое место в списке «грехов» сына? То, что в целом он рассказал о себе в Интернете, выставляет его с самой худшей стороны как человека и родителя. Или искренне считает нормальным такой ход вещей? При этом призывает «не разжигать межрасовую рознь». Поздно, папаша, скажи самому себе «спасибо».

Архангельск это тоже проходил. 16 лет назад здесь правил мэр-популист Александр Донской, плоть от плоти житель рабочей окраины Сульфат. И он посчитал своим прямым долгом выселить из города табор волгоградских цыган-ремесленников, и чуть ли не на свои кровные заказал им всем обратные билеты в один конец. А ведь цыгане те ничего преступного не успели сделать, по крайней мере, чтобы взорвать уголовные показатели, просто народ стал жаловаться – ходют тут, гадают. Плюс, конечно, самозахват земли и незаконные постройки… но это не те вопросы, которые не решить с чиновниками.

Донской был несистемным руководителем и частенько поражал своей откровенностью. В тот раз тоже выдал – ничего хорошего от цыганского народа ожидать нельзя (надеюсь, воспроизвёл близко к оригиналу). Вот за эти слова он от нас, журналистов, получил по полной программе, «Руснорд» провёл параллель с речами доктора Геббельса. Ибо одно говорить подобные вещи на своей домашней кухне, предварительно выставив несовершеннолетних детей, и совсем другое, в публичном пространстве. Дальше уже фашизм.

Самое печальное то, что ту депортацию народ до сих пор считает чуть ли не главным деянием Донского-мэра. То есть, нарыв в душах совсем не зарос и готов в любую минуту прорваться. Как это случилось летом 2021 года в пензенской Чемодановке. Только уже с кровью и насилием.

Стоит ли говорить, насколько опасна подобная ситуация сейчас, когда соцсети так и пестрят обвинениями в адрес представителей сразу нескольких народов, а не только руководителей их государств.

Здесь бы услышать консолидированное заявление представителей Совета национальностей, которым так гордилось правительство Архангельской области как гарантом межэтнического спокойствия. Только давно о том Совете ничего не слышно.

Савинский кот, надеюсь, протрезвел. Осталось протрезветь человекам.

Леонид Черток