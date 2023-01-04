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Всё начинается со школы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшую рабочую неделю народные избранники столицы Поморья посвятили важным повседневным делам.

Так депутатская группа приняла деятельное участие в рабочей поездке главы Архангельска Дмитрия Морева по школам города, которые дождались капремонта. Как известно, при столь масштабных работах учащихся приходиться временно переводить в другие учебные заведения, что привносит определенные неудобства. Соответственно, важно не только качество работ, но и скорость их исполнения.

В гимназии №21 ремонт выполнен на 80%. Увиденное порадовало депутатской глаз нестандартностью подхода к дизайну - на каждом этаже своя цветовая гамма с наполнением в определенной тематике, связанной с различными языками. Сразу видно, на что делается акцент в учебном процесс – из 21-й выходят в основном гуманитарии.

В 23-й школе объем проведенных работ составляет около 70%. Сейчас идет отделка нескольких этажей.

Качество ремонта школы №82 оценил Владимир Хотеновский:

- Данная школа ждет серьезное обновление, работы идут с высокой скоростью без потери качества. На сегодня уже заменены системы отопления и водоснабжения, идут внутренние и фасадные работы. Как говорит подрядчик, на объекте в активном ежедневном режиме трудятся более 60 рабочих.

К слову, капремонт в школах столицы региона по распоряжению губернатора Александра Цыбульского распространяется не только на здания, но и на пришкольные территории.

Резюме увиденному подвел Сергей Чанчиков:

- Городские власти очень серьезное внимание уделяют развитию и модернизации системы образования. У нас не только строятся достаточно крупные социальные объекты по сравнению со всем Северо-Западом, но и серьезно проходят модернизацию действующие школы. Надеюсь, что увиденные сегодня школы в сентябре откроют двери и примут в обновленные классы детей.

Спикер городского парламента Валентина Сырова поздравила «Леду» с 30-летним юбилеем. «Леда» - это муниципальное учреждение, где оказывается психологическая помощь школьникам и их родителям. Такой Центр был в новинку три десятилетия назад (при советской системе на подобные проблемы власть практически не обращала внимания) и достойно выдержал испытание временем. В его задачи входит не только психологическая помощь как таковая, но и преодоление проблем в развитии, обучении и социальной адаптации. Родители (как кровные, так и приемные) «Леде» очень благодарны.

Валентина Васильевна вручила сотрудникам Центра почетные грамоты и сказала такие проникновенные слова:

- Вы всегда идете в ногу со временем, применяя инновационные подходы и используя современные интерактивные методы взаимодействия с детьми. И сейчас вы начали новое направление – это поддержка и помощь детям архангелогородцев-военнослужащих, участвующих в СВО. Огромное вам спасибо! В день юбилея особенно хочется пожелать всему коллективу успехов в реализации намеченных планов, вдохновения, здоровья и сил!

Заместитель председателя городского парламента и одновременно видный подвижник в сфере культуры Рим Калимуллин наградил дипломами участников Архангельского фестиваля «Молоды душой», где на сцену выходили люди старшего поколения. 

Из выступления Рима Макумилевича:

 Благодаря вашим неустанным усилиям, знаниям, опыту и безграничной энергии в столице Поморья успешно проводится концертная деятельность, укрепляется межрегиональное и международное культурное сотрудничество. Именно вы, как никто другой, умеете увлечь за собой и взрослого и ребенка в мир прекрасного, мир культуры. От всей души желаю вам доброго здоровья, личного счастья и благополучия, новых успехов в служении культуре и искусству. И больших ярких выступлений! 

02 апрель 15:00 | : Горячая тема / Политика

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