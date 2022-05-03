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Помочь «Почемучке»! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья, оставшиеся в городе (время летних отпусков, как-никак), сделали много полезных дел для своих избирателей.

Павел Ватутин («Справедливая Россия») помог в организации праздника «Первянские гуляния», приуроченного к 550-летнему юбилею Кемского поселка, что в Соломбале.

Само празднество начнется в воскресенье в 12 часов пополудни. Организаторами выступили члены ТОС «Кемский» и гостеприимно пригласили всех жителей округа порадоваться вместе.

Павел Ватутин:

– Такие мероприятия очень важны, т.к. они помогают сохранять историю нашей малой Родины и передавать традиции земляков из поколения в поколение. Более того, это очень весёлый праздник, который заряжает хорошим настроением на долгое время.

Как обещают организаторы, в программе праздника – игры, фестиваль мыльных пузырей, ярмарка поделок ручной работы, катания на лошадях и верблюде, различные мастер-классы и многое другое. Приходите… где вы еще такое увидите?!

Спикер городского парламента Валентина Сырова и член фракции «Единая Россия» Владимир Хотеновский приняли участие в рабочей поездке главы Архангельска Дмитрия Морева по местам летнего ремонта социальных учреждений.

Вот детсад «Алые паруса», что в Затоне. Его посещают более 250 детей, среди которых есть воспитанники с особенностями развития. Соответственно и отношение к этому учреждению.

При этом ремонт организован таким образом, чтобы не прерывать плановые занятия – с детишками работают воспитатели и педагоги, функционирует столовая, все как в обычное время.

Сейчас идет замена окон, подрядчик фирма «Дельта-Строй». Срок окончания работ – конец августа. Все под особым контролем городской администрации и депутатов.

За всех участников инспекционной поездки высказался Дмитрий Морев:

- Сейчас пора ремонтов во всех детских садах города. Летом важно успеть провести основные работы, пока большинство детей не посещает учреждения. В детском саду «Алые паруса» давно не было серьезного ремонта, поэтому совместно с депутатами было принято решение о выделении 7 млн. рублей на проведение работ. Здесь заменят более 100 окон на современные пластиковые.

К слову, ремонты разной категории сложности сейчас проходят во многих детских учреждениях Архангельска.

Михаил Федотов («Единая Россия») откликнулся на просьбу маймаксанцев и помог с покупкой земли для озеленения территории детского сада «Почемучка». В следующем году здесь планируют высадить большое количество красивых цветов, что несомненно поможет в эстетическом воспитании воспитанников.

Михаил Федотов:

- Помочь с покупкой земли согласился с удовольствием, т.к. сотрудники «Почемучки» проводят большую работу по благоустройству территории. На мой взгляд, такие инициативы надо поддерживать.

«Камаз» земли уже доставлен по назначению. Этим летом сотрудники детсада распределят всю землю по территории, а уже следующей весной начнётся озеленение и высадка самых разнообразных цветов.

Кстати, лето уже перевалило через «экватор»… 

24 июль 16:00 | : Горячая тема / Политика

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