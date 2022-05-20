Песни без слов. Джордж Скарулис

В песнях направление мыслей, переживаний, эмоций зачастую «подсказывается» текстом. Инструментальная музыка («песни без слов») даёт слушателю возможность «летать» самому, не отвлекаясь на слова и голос исполнителя. Разумеется, ощущения от такого «полёта», его высота, появление (отсутствие) чувств восторга, счастья в значительной степени обусловлены талантами, как композитора, так и слушателя. Музыкальные терапевты (есть и такие) подобное состояние положительно окрашенного аффекта именуют «музыкальной эйфорией».
Как известно, при эйфории у человека в головном мозгу высвобождается и выбрасывается в кровь биологически активное вещество, именуемое дофамином. Эти доставляющие радость человеку моменты могут возникнуть, например, от приятных запахов, созерцания природы, долгожданного отдыха, общения с домашними питомцами и вкусной еды.
Последнему из перечисленных удовольствий посвятил часть своей жизни композитор, пианист, о творчестве которого хотелось бы сегодня поведать.
Его имя – Джордж Скарулис (George Skaroulis). Год рождения – 1963-й. Будучи подростком, он изучал кулинарное искусство и по примеру своего греческого деда более 20 лет проработал в американских ресторанах. Там же выступал и как пианист. При этом музыкального образования Джордж не имеет. Он осваивал искусство игры на фортепиано самостоятельно, сочиняя при этом песни и мелодии. В 1996 году вышел его дебютный альбом «Homeland» («Родина»). Лишь после выпуска четвёртого альбома Скарулис оставил ресторанное дело и полностью посвятил себя музыке.
С тех пор он выпустил 16 альбомов. Музыка Скарулиса звучит в документальных фильмах и в качестве музыкального сопровождения на радио и телевидении. Ещё она успокаивает взятых на попечение животных, поскольку Джордж является официальным музыкантом Общества защиты животных Атланты и даже записал к ставшей бестселлером книге Дженнифер Скифф «Божественность собак» саундтрек под названием «Божественность собак: музыка для успокоения собак и людей, которые их любят».
Также на его счету совместный с Крисом Сфирисом (Chris Spheeris) альбом «Adagio». Музыку друга Джордж самостоятельно переложил и блистательно исполнил на фортепиано.
В 2014 году мелодия Скарулиса «Fragile» («Хрупкий») названа одной из 50 лучших сольных фортепианных композиций в стиле «New age» («Новая эра»). Эта композиция является переложением (кавером) одной из самых известных песен Стинга.
Бывает и такое, что музыканты, исполняя собственные версии чужих мелодий и песен, предлагают нечто более интересное в сравнении с оригиналом. Мне кажется (да простят стингопоклонники) кавер Джорджа Скарулиса на «Fragile» Стинга из этого ряда. Впрочем, о вкусах не спорят. С этой мелодии и начинается подборка записей (под текстом) Джорджа Скарулиса. Он приглашает подумать о том, как хрупок земной мир и наша жизнь хрупка.
Александр Чашев
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Предыдущий текст из сборника «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/56077-pesni-bez-slov-kris-sfiris.html