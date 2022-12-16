На каникулы с чистой совестью. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья поставили точку в политическом 2022-ом – провели последнюю сессию.
Главное деяние – утвержден городской бюджет на 2023 год (основные параметры здесь). Со спорами и поправками… но при одном воздержавшемся. Все наблюдатели отмечают- при всех экономических сложностях (как объективных, так и субъективных) сохранена социальная направленность главного финансового документа. Именно за это и голосует большинство приходящих на избирательные участки (как известно, в этом плане у нас самые дисциплинированные бюджетники и пенсионеры).
Валентина Сырова, спикер городского парламента:
- В этом году сделано достаточно много: занимались дорогами, ремонтируем школы, оснащаем детсады. То есть город живет. И с такими же вопросами мы переходим в следующий год. Мы будем продолжать и дорожный нацпроект, будут ремонтироваться дворовые территории, строиться жилье для переселения людей из ветхого аварийного жилья. Работа не останавливается. Бюджет у нас вырос, в том числе за счет федеральных средств. У нас будет реконструироваться Площадь Профсоюзов, ремонтироваться Московский проспект, капитально ремонтироваться школы. <…> В 2023 год мы идем с теми же задачами, с увеличенным бюджетом. У нас большие проекты. В том числе продолжится газификация - она идет ускоренными темпами по всей стране, туризм развивается также внутри страны. Поэтому жизнь будет продолжаться.
Кроме того:
- депутаты одобрили слияние МУП «Водоканал» с «Водоочисткой», тем самым сеяв с городского бюджета ежемесячное финансовое обременение в 2 млн рублей;
- решили судьбу Центрального рынка в смысле перспективы его продажи;
- приняли у области в собственность города комплекс зданий и инженерные коммуникации по новой школе на 1600 мест в округе Майская горка;
- выделили 3 млн рублей на замену кресел в ДК Ломоносовского округа;
- постановили увековечить память знаменитых горожан – Героя Советского Союза Александра Полянского и заслуженного учителя РСФСР Валерии Светоносовой – установкой мемориальных досок на зданиях, относящихся к их деятельности.
Отдельной строкой хочется выделить депутатское обращение к главе региона Александру Цыбульскому по поводу скорейшего принятия областного Закона о статусе «Детей войны». Который уже принят в 44-х субъектах РФ, а людей, относящихся к этой категории с каждым годом все меньше и меньше. Если же вспомнить военную историю того же Архангельска, то здесь дети 30-40-хх годов рождения прошли испытаниях вряд ли меньшие, чем их ленинградские сверстники. Голод, бомбежки, холодные зимы, гибель родных… все это было.
Валентина Сырова:
- Надеюсь, что наши коллеги в областном Собрании депутатов в скором времени не только доработают проект областного закона, но и смогут его рассмотреть на ближайших сессиях областного Собрания. Также надеюсь, что наше обращение будет на особом контроле у Губернатора Александра Цыбульского.
И уже за рамками сессии… Депутатская комиссия по вопросам экономики и инвестиционной политики заслушала доклад о положении дел в МУП «Спецтрест» (городские кладбища и ритуальные услуги по фиксированным ценам).
Дела идут так себе. Директор муниципального предприятия Дмитрий Труфанов честно признался, что его организация не может конкурировать по доходности с частными фирмами того же профиля по объективным причинам – зарплата у него только «белая» плюс оплата всех налогов (что же творится у частников?!). При этом приходится брать заказы с «невыгодных» островных территорий, а субсидий от городской администрации никаких (по действующему законодательству). И даже в этой ситуации МУПу удается «выйти в ноль», но о движении вверх не может быть и речи.
Ситуацию прокомментировал председатель вышеназванной комиссии Михаил Федотов. По его мнению, городские округа «не тянут» содержание погостов в приличествующим таким места состоянии из-за недостаточности средств в бюджетах. И тут можно рассчитывать только на помощь со стороны администрации Архангельска. Заодно стоит навести порядок в околокладбищенской торговле, сохранившей все атавизмы стихийных рынков 90-х.
Кстати, данная проблема касается всех… ибо все ТАМ будем.
Теперь депутаты находятся в предвкушении рождественских каникул. Но за оставшиеся две недели обязательно что-нибудь совершат. О чем мы своевременно сообщим.