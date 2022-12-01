Дмитрий Морев оценил городской бюджет 2023 года

«Будем с этим работать». Если коротко, именно так архангельский градоначальник прокомментировал сегодняшнее решение депутатов городского парламента.
- Главный документ города на следующий год принят. Бюджет-2023 – это 15,3 миллиарда рублей расходной части. Большая его доля направлена на развитие социальной сферы: школы, детские сады, культурные центры, спорт, библиотеки и дополнительное образование. Вторая существенная статься расходов – инфраструктура: дороги и строительство. Значительный объем предусмотрен для развития сферы городского хозяйства, в том числе, дальнейшего решения проблемы переселения из аварийных домов.
Мы сохраняем все выплаты по социальному блоку. Более того, предусмотрели дополнительные средства для увеличения выплат молодым педагогам и компенсаций иногородним педагогам наших школ и детских садов. Рост зарплаты ждет тренеров споршкол – они с нового года получают статус тренеров-преподавателей.
Архангельск активно участвует в различных федеральных и областных программах, проектах и конкурсах, чтобы привлечь дополнительные средства в город. Например, в следующем году приступаем к созданию современной модельной библиотеки на базе Литературного музея: на ремонт средства предусмотрели в городском бюджете, а оборудование получим по нацпроекту за счет федеральной казны.
Считаю, что бюджет-2023 создает возможности для развития нашего города. Благодарю депутатов городской Думы, общественные советы в округах и специалистов администрации, которые приложили большие усилия при формировании этого важнейшего документа. Будем работать!