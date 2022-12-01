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Архангельск с новым бюджетом

На сегодняшней сессии Архангельской городской Думы депутаты подавляющим большинством голосов приняли во втором чтении бюджет на 2023 год.

Цифры таковы:

1) Прогнозируемый объём доходов — 14 684 302 200 рублей;

2) Общий объём расходов — 15 308 302 200 рублей;

3) Дефицит — 624 000 000 рублей.

Прогнозный план на 2024-й и 2025-й:

1) Прогнозируемый объём доходов на 2024 год — 15 261 758 500 рублей, на 2025 год — 14 179 208 100 рублей;

2) Общий объём расходов на 2024 год — 15 261 758 500 рублей, в том числе условно утверждённые расходы — 402 200 000 рублей, и на 2025 год — 14 179 208 100 рублей, в том числе условно утверждённые расходы — 645 200 000 рублей;

«Воздержался» только вице-спикер Александр Гревцов (КПРФ). Он давно предупреждал…

15 декабрь 13:18 | : Политика / Экономика

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