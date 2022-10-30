«Тараканы заполонили пищеблок». «Новости» КЦГБ

Две предыдущие публикации о ситуации в Котласской центральной городской больницы получили отклик читателей… но не у власть предержащих. Чиновники и депутаты, к которым обращались медработники, несогласные со стилем руководства главврача Хизри Ильясова, хранят загадочное молчание по типу «вдруг само рассосётся». Что вряд ли, обстановка в КЦГБ только ухудшается. Публикуем крайнее обращение сотрудников больницы.
Статья в газету (имеется в виду ИА RUSNORD) – это уже крик SOS о помощи, чтобы прекратить этот произвол, полное бесправие, эту борьбу с «ветряными мельницами». С просьбой разобраться с ужасной ситуацией в КЦГБ писали во все инстанции:
После всех этих пустых переписок решили написать статью в газету. Осталась последняя инстанция, приемная Президента РФ. Будем пытаться.
В коллективе продолжает нагнетаться обстановка. Главный врач, чувствуя свою безнаказанность, продолжает все громить и рушить (созданное не его стараниями и усилиями). Продолжает пиариться в СМИ. Разрушив отделение ФД и УЗИ стационара (теперь на весь стационар, взрослую и детскую поликлинику, Котласский район работают два с половиной врача УЗИ – остальные уволились), взялся за отделение анестезиологии и реанимации, все его решения сумбурны, не продуманы, ведут к дестабилизации в отделениях и в больнице в целом.
Раскидывается врачебными и сестринскими кадрами одним взмахом пера.
Весь коллектив недоволен, встревожен сегодняшним и завтрашним днем, все его перестройки ведут больницу к уровню районной больницы. Доступность и качество медицинской помощи населения г. Котласа и района снижается с каждым днем.
С легкой руки главного врача не соблюдаются приказы по СанПиНу, в итоге грязь в туалетах и коридорах, тараканы заполонили отделения стационара и пищеблок.
Старшая медсестра кардиологического отделения из своего кабинета приказом главного врача переведена в кабинет к кастелянше. Теперь в одном кабинете по правую руку белье и халаты, по левую - документы, лекарства, в том числе сильнодействующие, спирт.
В целях «Экономии» средств, температура в палатах и отделениях больницы не поднимается свыше 18-19 градусов на 1-3 этажах, больные в травматологическом отделении лежат под двумя-тремя одеялами, это при температуре на улице -8, -10 градусов.
Руководство больницы обязывает выключать свет в коридорах отделений стационара, роддома, гинекологии после 22 часов. В туалет пациенты ходят наощупь.
С 1 декабря 2022г. убрал ставки и физические лица кастелянш во взрослой и детской поликлиниках, кто будет выполнять их функции не ясно. Отменил практически все капельницы в отделениях, приказано лечить таблетками. В то же время количество таблетированных средств значительно уменьшилось, не хватает даже жизненно необходимых лекарств в реанимации неонотологии. Увеличивает количество коек в отделениях, а штаты оставляет прежними, что влияет на заработную плату врачей и средних медработников. Этому руководителю законы и приказы не писаны, он сам себе закон.
Напоминаем, что наше предложение предоставить слово противоположной стороне конфликта остается в силе.